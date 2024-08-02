Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
Что касается больших беспилотников, то с передовой их работу не видно. Это такие модели как "Орлан", ZALA и "Ланцеты", которые летают во вражеском тылу на 60–70 километров. Они оснащены элементами машинного зрения и сами различают цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на текущий момент в России производится до 4000 fpv-дронов в сутки, что намекает на суммарные объемы до 1,5 млн в год. При этом в начале года Украина заявляла, что стремился к цифре в миллион дронов.
Бывая на передовой, я наблюдаю интересную картину. Сейчас беспилотники есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обеспечена ударными БПЛА, это хорошо, сообщил военкор.
Спонсоры выделяют средства, дроны стали дешевле, перепрошивка выполняется качественно. Более того, в каждом батальоне есть подразделение, которое собирает БПЛА из российских комплектующих, отметил журналист.
"Что касается больших беспилотников, то с передовой их работу не видно. Я имею в виду "Орлан", ZALA и "Ланцеты", которые летают во вражеском тылу на 60–70 километров. Они оснащены элементами машинного зрения, сами различают цель и сами ее уничтожают", - подчеркнул Линин.
Мы видим только работу дронов, которые поражают цели на тактической глубине. У этой работы есть конкретные результаты. В частности, ВСУ уже оттягивают свои танки и бронемашины с передовой, потому что их выявляют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план - в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский сломался. Но не до конца на сайте Украина.ру
Вчера, 16:03ИсторияВашингтон против "самоубийственного национализма" КиеваВладимир Зеленский возмущается тем, что Запад не хочет доводить войну с Россией до "победы". Он, очевидно, не понимает, что в войне с Россией победить невозможно. И он тем более не понимает, что если Россия случайно победит сама себя (что бывало в истории), получится ещё хуже. Джордж Буш старший, посетивший Киев 1 августа 1991 года, это понимал