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Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам

Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам - 02.08.2024 Украина.ру

Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам

Что касается больших беспилотников, то с передовой их работу не видно. Это такие модели как "Орлан", ZALA и "Ланцеты", которые летают во вражеском тылу на 60–70 километров. Они оснащены элементами машинного зрения и сами различают цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T05:30

2024-08-02T05:30

2024-08-02T05:30

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на текущий момент в России производится до 4000 fpv-дронов в сутки, что намекает на суммарные объемы до 1,5 млн в год. При этом в начале года Украина заявляла, что стремился к цифре в миллион дронов.Бывая на передовой, я наблюдаю интересную картину. Сейчас беспилотники есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обеспечена ударными БПЛА, это хорошо, сообщил военкор.Спонсоры выделяют средства, дроны стали дешевле, перепрошивка выполняется качественно. Более того, в каждом батальоне есть подразделение, которое собирает БПЛА из российских комплектующих, отметил журналист.Мы видим только работу дронов, которые поражают цели на тактической глубине. У этой работы есть конкретные результаты. В частности, ВСУ уже оттягивают свои танки и бронемашины с передовой, потому что их выявляют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленский изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план - в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский сломался. Но не до конца на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, орлан-10 (бпла), "ланцет", бпла, беспилотники, дроны, танки, сво