https://ukraina.ru/20240801/1056630494.html

США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа

США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа - 01.08.2024 Украина.ру

США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа

Россия и Китай оспаривают претензию США на увеличение континентального шельфа примерно на один миллион квадратных километров, сообщил 30 июля Bloomberg

2024-08-01T20:29

2024-08-01T20:29

2024-08-01T20:29

эксклюзив

сша

россия

китай

оон

арктика

граница

ресурсы

тихий океан

берингово море

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По данным издания, так представители этих двух стран в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне на Ямайке ответили на недавние заявления США о том, что они добавят около 1 млн квадратных километров (386 100 квадратных миль) к своему континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе.Представитель России напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, и их односторонние претензии на увеличение континентального шельфа ставят под угрозу хрупкий международный баланс, а также целостность конвенции. Он также заявил, что Россия отвергает избирательный подход США к международному праву, пишет издание.Член китайской делегации заявил, что США не имеют права выдвигать такие требования в одностороннем порядке и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он также охарактеризовал ресурсы международного морского дна как общее наследие человечества и добавил, что любые действия, которые ставят нынешнее состояние дел под угрозу, не должны предприниматься, отмечает Bloomberg.Представитель США в ходе дискуссии заявил, что при предъявлении претензий на континентальный шельф его страна соблюдала правила конвенции, подчеркивает издание.Авторы статьи считают, что Россия и Китай все больше сближают позиции по международным вопросам, в том числе по поводу Арктики. Они напоминают, что в июле этого года Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой было отмечено, что развитие этого сотрудничества несет в себе риски. Три дня спустя США впервые отследили совместный полет российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски, пишет Bloomberg.Напомним, что о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике Госдепартамент США заявил в декабре 2023 года."Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — отметило ведомство в своем заявлении.В соответствии с устоявшейся международной практикой, определение внешних границ континентального шельфа отдельных государств проходит через обращение в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев.Это технический орган, созданный в рамках Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, который дает рекомендации по определению границ шельфа, уточнил эксперт. Если государство соглашается с этими рекомендациями, координаты внешних границ шельфа публикуются и становятся окончательными, добавил он."Американцы в данном случае поступили в одностороннем порядке, заявив, что они воспользуются правилами, которые существуют в рамках Комиссии по континентальному шельфу, и сами определят его внешние границы. В принципе, так можно сделать, но это вызывает большое удивление у других государств. Мы пошли одним путем, американцы, как всегда, пошли путем наименьшего сопротивления, и в комиссию не обращались", - рассказал Гудев.По его словам, это не совсем корректно, потому что значительное количество стран присоединилось к Конвенции ООН по морскому праву и обратилось в комиссию с просьбой рассмотреть доказательную базу, необходимую для увеличения континентального шельфа."Россия, например, подала соответствующую заявку в 2001 году, в 2004 году ее попросили дополнить заявку новыми научными данными. В 2015 году Россия подала доработанную заявку, а в 2021 году представила новые научные данные. Только в 2023 году значительная часть претензий российской стороны была одобрена. Теперь Россия предоставляет новые данные, чтобы окончательно доказать свои претензии на шельф в Арктике", - сказал эксперт.Когда государство определяет внешние границы своего континентального шельфа, оно проводит разграничение между шельфом и международным районом морского дня, подчеркнул Гудев."Это две принципиально разные правовые инстанции. Получается, что США сами определили, где граница между их шельфом и международным районом морского дня, который, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, признан общим наследием человечества, вместе с ресурсами, которые там есть", - отметил он.По словам эксперта, разработка этих ресурсов ведется в интересах всех государств, особо в интересах развивающихся стран. Поэтому у России и Китая вызывает удивление тот факт, что США не задействовали в данном случае ни одну из компетентных международных инстанций – ни Комиссию ООН по границам континентального шельфа, ни Международный орган по морскому дну, сказал Гудев."Конвенция по морскому праву предусматривает, что у каждого государства, имеющего выход к морю, есть шельф, который ему принадлежит изначально. Он соответствует 200-мильной исключительной экономической зоне. Дальше каждое государство может его продлить, если предоставит доказательства, что у его шельфа и подводной окраины материка существует единое геологическое строение", - отметил эксперт.В соответствии со статьей 82 Конвенции по морскому праву, для того, чтобы государство разрабатывало ресурсы этого шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, оно обязано выделять отчисления в пользу Международного органа по морскому дну, которые будут учитывать интересы в том числе развивающихся стран, рассказал Гудев."Американцы в конвенции не участвуют, они ее не подписали и не ратифицировали. Соответственно, они не обязаны эти отчисления производить, что в принципе ставит страны-участницы конвенции в абсолютно неравное положение", - подчеркнул эксперт.По его словам, в самих США тема присоединения к конвенции обсуждается уже много лет, и значительная часть американского научного, военного, политического и бизнес-сообщества готова к этому. Однако среди республиканцев есть те, кто говорит, что США как крупнейшей военно-морской державе не обязательно это делать, добавил Гудев."Конвенция действительно предоставляет государствам, которые к ней присоединились, определенные права и полномочия, но предполагает и определенные обязательства. Эти обязательства американцы не хотят брать на себя. Это стандартная для них модель поведения", - рассказал он.Эксперт считает, что есть несколько сценариев развития ситуации, сложившейся после того, как США в декабре 2023 года заявили об увеличении внешних границ их континентального шельфа."Когда в декабре это заявление прозвучало, у разных авторов, как российских, так и зарубежных, возник один вопрос – а может быть американцы готовятся к присоединению к конвенции? Это был бы идеальный вариант для всех. Мы провели исследования, предоставили вам научные данные, вы можете с ними ознакомиться, и мы с этими данными к конвенции присоединимся. Это идеальный вариант. Прогнозировать сложно, но какая-то небольшая вероятность, что он сбудется существует", - допустил Гудев.Второй возможный сценарий больше устраивает США, но не совсем устраивает другие страны, продолжил эксперт."При таком сценарии американцы не присоединятся к конвенции, но все-таки предоставят научные данные и попросят Комиссию ООН по границам континентального шельфа их рассмотреть. Тогда они получат какое-то научное обоснование и подтверждение", - сказал Гудев.По его словам, только после получения соответствующих рекомендаций комиссии, внешние границы шельфа рассматриваются как окончательные. США тоже нуждаются в легитимизации их внешних границ, но при этом играют очень хитрую игру на поле международного права, подчеркнул эксперт."Обращение в комиссию и определение внешних границ предусмотрено в статье 76 Конвенции ООН по морскому праву. Американцы полагают, что нормы и положения этой конвенции стали нормами международного обычного права. Если право договорное – если вы подписали какое-то соглашение, вы его должны соблюдать. А есть нормы так называемого обычного права. Эти нормы обязаны соблюдать все участники международного сообщества", - уточнил Гудев.Поэтому американцы считают, что они могут использовать статью 76 конвенции, которая стала нормой международного обычного права, но при этом не обязаны использовать пункт 8, где прописана необходимость обращаться в комиссию, так как они его нормой не считают, уточнил эксперт. Тем не менее, если посмотреть, сколько государств на сегодняшний день уже обратилось в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, то станет видно, что уже есть некая международная практика, которую должны учитывать и США, отметил он."Поэтому сегодня эта тема обсуждается, в том числе, в рамках Международного органа по морскому дну. К сожалению, этот орган может выступать с декларациями и заявлениями, но никак не может повлиять на США. Американцы действуют по праву сильного, у них есть своя правовая аргументация. Мы считаем, что она не совсем корректна и что она ставит нас в неравные условия", - рассказал Гудев.Он добавил, что в России ведется определенная дискуссия о том, что из Конвенции ООН по морскому праву надо выйти. По его мнению, этого ни в коем случае делать нельзя, потому что Россия воспользовалась очень многими прерогативами и полномочиями, которые заложены в этот документ."Многие положения конвенции стали нормами обычного права, и мы будем обязаны их исполнять, даже выйдя из конвенции. Более того, мы подали заявку в Комиссию по определению границ капитального шельфа и ждем ее решения. Если мы оттуда выйдем, процесс станет незаконным", - подытожил Павел Гудев.О том, как Запад противодействует проектам России в Арктике, в статье Алексея Туманова Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики

https://ukraina.ru/20240108/1052577978.html

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