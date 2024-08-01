США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа - 01.08.2024 Украина.ру
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США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа
США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа - 01.08.2024 Украина.ру
США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа
Россия и Китай оспаривают претензию США на увеличение континентального шельфа примерно на один миллион квадратных километров, сообщил 30 июля Bloomberg
2024-08-01T20:29
2024-08-01T20:29
эксклюзив
сша
россия
китай
оон
арктика
граница
ресурсы
тихий океан
берингово море
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По данным издания, так представители этих двух стран в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне на Ямайке ответили на недавние заявления США о том, что они добавят около 1 млн квадратных километров (386 100 квадратных миль) к своему континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе.Представитель России напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, и их односторонние претензии на увеличение континентального шельфа ставят под угрозу хрупкий международный баланс, а также целостность конвенции. Он также заявил, что Россия отвергает избирательный подход США к международному праву, пишет издание.Член китайской делегации заявил, что США не имеют права выдвигать такие требования в одностороннем порядке и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он также охарактеризовал ресурсы международного морского дна как общее наследие человечества и добавил, что любые действия, которые ставят нынешнее состояние дел под угрозу, не должны предприниматься, отмечает Bloomberg.Представитель США в ходе дискуссии заявил, что при предъявлении претензий на континентальный шельф его страна соблюдала правила конвенции, подчеркивает издание.Авторы статьи считают, что Россия и Китай все больше сближают позиции по международным вопросам, в том числе по поводу Арктики. Они напоминают, что в июле этого года Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой было отмечено, что развитие этого сотрудничества несет в себе риски. Три дня спустя США впервые отследили совместный полет российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски, пишет Bloomberg.Напомним, что о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике Госдепартамент США заявил в декабре 2023 года."Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — отметило ведомство в своем заявлении.В соответствии с устоявшейся международной практикой, определение внешних границ континентального шельфа отдельных государств проходит через обращение в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев.Это технический орган, созданный в рамках Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, который дает рекомендации по определению границ шельфа, уточнил эксперт. Если государство соглашается с этими рекомендациями, координаты внешних границ шельфа публикуются и становятся окончательными, добавил он."Американцы в данном случае поступили в одностороннем порядке, заявив, что они воспользуются правилами, которые существуют в рамках Комиссии по континентальному шельфу, и сами определят его внешние границы. В принципе, так можно сделать, но это вызывает большое удивление у других государств. Мы пошли одним путем, американцы, как всегда, пошли путем наименьшего сопротивления, и в комиссию не обращались", - рассказал Гудев.По его словам, это не совсем корректно, потому что значительное количество стран присоединилось к Конвенции ООН по морскому праву и обратилось в комиссию с просьбой рассмотреть доказательную базу, необходимую для увеличения континентального шельфа."Россия, например, подала соответствующую заявку в 2001 году, в 2004 году ее попросили дополнить заявку новыми научными данными. В 2015 году Россия подала доработанную заявку, а в 2021 году представила новые научные данные. Только в 2023 году значительная часть претензий российской стороны была одобрена. Теперь Россия предоставляет новые данные, чтобы окончательно доказать свои претензии на шельф в Арктике", - сказал эксперт.Когда государство определяет внешние границы своего континентального шельфа, оно проводит разграничение между шельфом и международным районом морского дня, подчеркнул Гудев."Это две принципиально разные правовые инстанции. Получается, что США сами определили, где граница между их шельфом и международным районом морского дня, который, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, признан общим наследием человечества, вместе с ресурсами, которые там есть", - отметил он.По словам эксперта, разработка этих ресурсов ведется в интересах всех государств, особо в интересах развивающихся стран. Поэтому у России и Китая вызывает удивление тот факт, что США не задействовали в данном случае ни одну из компетентных международных инстанций – ни Комиссию ООН по границам континентального шельфа, ни Международный орган по морскому дну, сказал Гудев."Конвенция по морскому праву предусматривает, что у каждого государства, имеющего выход к морю, есть шельф, который ему принадлежит изначально. Он соответствует 200-мильной исключительной экономической зоне. Дальше каждое государство может его продлить, если предоставит доказательства, что у его шельфа и подводной окраины материка существует единое геологическое строение", - отметил эксперт.В соответствии со статьей 82 Конвенции по морскому праву, для того, чтобы государство разрабатывало ресурсы этого шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, оно обязано выделять отчисления в пользу Международного органа по морскому дну, которые будут учитывать интересы в том числе развивающихся стран, рассказал Гудев."Американцы в конвенции не участвуют, они ее не подписали и не ратифицировали. Соответственно, они не обязаны эти отчисления производить, что в принципе ставит страны-участницы конвенции в абсолютно неравное положение", - подчеркнул эксперт.По его словам, в самих США тема присоединения к конвенции обсуждается уже много лет, и значительная часть американского научного, военного, политического и бизнес-сообщества готова к этому. Однако среди республиканцев есть те, кто говорит, что США как крупнейшей военно-морской державе не обязательно это делать, добавил Гудев."Конвенция действительно предоставляет государствам, которые к ней присоединились, определенные права и полномочия, но предполагает и определенные обязательства. Эти обязательства американцы не хотят брать на себя. Это стандартная для них модель поведения", - рассказал он.Эксперт считает, что есть несколько сценариев развития ситуации, сложившейся после того, как США в декабре 2023 года заявили об увеличении внешних границ их континентального шельфа."Когда в декабре это заявление прозвучало, у разных авторов, как российских, так и зарубежных, возник один вопрос – а может быть американцы готовятся к присоединению к конвенции? Это был бы идеальный вариант для всех. Мы провели исследования, предоставили вам научные данные, вы можете с ними ознакомиться, и мы с этими данными к конвенции присоединимся. Это идеальный вариант. Прогнозировать сложно, но какая-то небольшая вероятность, что он сбудется существует", - допустил Гудев.Второй возможный сценарий больше устраивает США, но не совсем устраивает другие страны, продолжил эксперт."При таком сценарии американцы не присоединятся к конвенции, но все-таки предоставят научные данные и попросят Комиссию ООН по границам континентального шельфа их рассмотреть. Тогда они получат какое-то научное обоснование и подтверждение", - сказал Гудев.По его словам, только после получения соответствующих рекомендаций комиссии, внешние границы шельфа рассматриваются как окончательные. США тоже нуждаются в легитимизации их внешних границ, но при этом играют очень хитрую игру на поле международного права, подчеркнул эксперт."Обращение в комиссию и определение внешних границ предусмотрено в статье 76 Конвенции ООН по морскому праву. Американцы полагают, что нормы и положения этой конвенции стали нормами международного обычного права. Если право договорное – если вы подписали какое-то соглашение, вы его должны соблюдать. А есть нормы так называемого обычного права. Эти нормы обязаны соблюдать все участники международного сообщества", - уточнил Гудев.Поэтому американцы считают, что они могут использовать статью 76 конвенции, которая стала нормой международного обычного права, но при этом не обязаны использовать пункт 8, где прописана необходимость обращаться в комиссию, так как они его нормой не считают, уточнил эксперт. Тем не менее, если посмотреть, сколько государств на сегодняшний день уже обратилось в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, то станет видно, что уже есть некая международная практика, которую должны учитывать и США, отметил он."Поэтому сегодня эта тема обсуждается, в том числе, в рамках Международного органа по морскому дну. К сожалению, этот орган может выступать с декларациями и заявлениями, но никак не может повлиять на США. Американцы действуют по праву сильного, у них есть своя правовая аргументация. Мы считаем, что она не совсем корректна и что она ставит нас в неравные условия", - рассказал Гудев.Он добавил, что в России ведется определенная дискуссия о том, что из Конвенции ООН по морскому праву надо выйти. По его мнению, этого ни в коем случае делать нельзя, потому что Россия воспользовалась очень многими прерогативами и полномочиями, которые заложены в этот документ."Многие положения конвенции стали нормами обычного права, и мы будем обязаны их исполнять, даже выйдя из конвенции. Более того, мы подали заявку в Комиссию по определению границ капитального шельфа и ждем ее решения. Если мы оттуда выйдем, процесс станет незаконным", - подытожил Павел Гудев.О том, как Запад противодействует проектам России в Арктике, в статье Алексея Туманова Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики
https://ukraina.ru/20240108/1052577978.html
https://ukraina.ru/20231224/1052367108.html
https://ukraina.ru/20230820/1048796597.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, россия, китай, оон, арктика, граница, ресурсы, тихий океан, берингово море, мексиканский залив, bloomberg, пентагон
Эксклюзив, США, Россия, Китай, ООН, Арктика, граница, ресурсы, Тихий океан, Берингово море, Мексиканский залив, bloomberg, Пентагон

США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа

20:29 01.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия и Китай оспаривают претензию США на увеличение континентального шельфа примерно на один миллион квадратных километров, сообщил 30 июля Bloomberg
По данным издания, так представители этих двух стран в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне на Ямайке ответили на недавние заявления США о том, что они добавят около 1 млн квадратных километров (386 100 квадратных миль) к своему континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе.
Представитель России напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, и их односторонние претензии на увеличение континентального шельфа ставят под угрозу хрупкий международный баланс, а также целостность конвенции. Он также заявил, что Россия отвергает избирательный подход США к международному праву, пишет издание.
Член китайской делегации заявил, что США не имеют права выдвигать такие требования в одностороннем порядке и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он также охарактеризовал ресурсы международного морского дна как общее наследие человечества и добавил, что любые действия, которые ставят нынешнее состояние дел под угрозу, не должны предприниматься, отмечает Bloomberg.
Представитель США в ходе дискуссии заявил, что при предъявлении претензий на континентальный шельф его страна соблюдала правила конвенции, подчеркивает издание.
Авторы статьи считают, что Россия и Китай все больше сближают позиции по международным вопросам, в том числе по поводу Арктики. Они напоминают, что в июле этого года Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой было отмечено, что развитие этого сотрудничества несет в себе риски. Три дня спустя США впервые отследили совместный полет российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски, пишет Bloomberg.
Напомним, что о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике Госдепартамент США заявил в декабре 2023 года.
"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — отметило ведомство в своем заявлении.
Территориальные претензии США в мировом океане
8 января, 11:20
Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществуЭксперимент носит скорее политико-правовой характер: 5 января Госдепартамент объявил о расширении принадлежащего США континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Границы сопредельных государств не нарушаются, но "частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии"
В соответствии с устоявшейся международной практикой, определение внешних границ континентального шельфа отдельных государств проходит через обращение в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев.
Это технический орган, созданный в рамках Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, который дает рекомендации по определению границ шельфа, уточнил эксперт. Если государство соглашается с этими рекомендациями, координаты внешних границ шельфа публикуются и становятся окончательными, добавил он.
"Американцы в данном случае поступили в одностороннем порядке, заявив, что они воспользуются правилами, которые существуют в рамках Комиссии по континентальному шельфу, и сами определят его внешние границы. В принципе, так можно сделать, но это вызывает большое удивление у других государств. Мы пошли одним путем, американцы, как всегда, пошли путем наименьшего сопротивления, и в комиссию не обращались", - рассказал Гудев.
По его словам, это не совсем корректно, потому что значительное количество стран присоединилось к Конвенции ООН по морскому праву и обратилось в комиссию с просьбой рассмотреть доказательную базу, необходимую для увеличения континентального шельфа.
"Россия, например, подала соответствующую заявку в 2001 году, в 2004 году ее попросили дополнить заявку новыми научными данными. В 2015 году Россия подала доработанную заявку, а в 2021 году представила новые научные данные. Только в 2023 году значительная часть претензий российской стороны была одобрена. Теперь Россия предоставляет новые данные, чтобы окончательно доказать свои претензии на шельф в Арктике", - сказал эксперт.
- РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря 2023, 16:59
США расширили свою территорию в АрктикеСоединённые Штаты заявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента
Когда государство определяет внешние границы своего континентального шельфа, оно проводит разграничение между шельфом и международным районом морского дня, подчеркнул Гудев.
"Это две принципиально разные правовые инстанции. Получается, что США сами определили, где граница между их шельфом и международным районом морского дня, который, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, признан общим наследием человечества, вместе с ресурсами, которые там есть", - отметил он.
По словам эксперта, разработка этих ресурсов ведется в интересах всех государств, особо в интересах развивающихся стран. Поэтому у России и Китая вызывает удивление тот факт, что США не задействовали в данном случае ни одну из компетентных международных инстанций – ни Комиссию ООН по границам континентального шельфа, ни Международный орган по морскому дну, сказал Гудев.
"Конвенция по морскому праву предусматривает, что у каждого государства, имеющего выход к морю, есть шельф, который ему принадлежит изначально. Он соответствует 200-мильной исключительной экономической зоне. Дальше каждое государство может его продлить, если предоставит доказательства, что у его шельфа и подводной окраины материка существует единое геологическое строение", - отметил эксперт.
В соответствии со статьей 82 Конвенции по морскому праву, для того, чтобы государство разрабатывало ресурсы этого шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, оно обязано выделять отчисления в пользу Международного органа по морскому дну, которые будут учитывать интересы в том числе развивающихся стран, рассказал Гудев.
"Американцы в конвенции не участвуют, они ее не подписали и не ратифицировали. Соответственно, они не обязаны эти отчисления производить, что в принципе ставит страны-участницы конвенции в абсолютно неравное положение", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в самих США тема присоединения к конвенции обсуждается уже много лет, и значительная часть американского научного, военного, политического и бизнес-сообщества готова к этому. Однако среди республиканцев есть те, кто говорит, что США как крупнейшей военно-морской державе не обязательно это делать, добавил Гудев.
"Конвенция действительно предоставляет государствам, которые к ней присоединились, определенные права и полномочия, но предполагает и определенные обязательства. Эти обязательства американцы не хотят брать на себя. Это стандартная для них модель поведения", - рассказал он.
Арктика коллаж
20 августа 2023, 11:14Главное в деталях
Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в АрктикуКитай не имеет официальной арктической стратегии, но по факту считает себя приарктической державой, добился статуса наблюдателя в Арктическом совете, инвестирует в канадские и скандинавские разработки полезных ископаемых, строит ледоколы и помогает России создать единую логистическую систему, соединяющую Сибирь и порты Северного ледовитого океана.
Эксперт считает, что есть несколько сценариев развития ситуации, сложившейся после того, как США в декабре 2023 года заявили об увеличении внешних границ их континентального шельфа.
"Когда в декабре это заявление прозвучало, у разных авторов, как российских, так и зарубежных, возник один вопрос – а может быть американцы готовятся к присоединению к конвенции? Это был бы идеальный вариант для всех. Мы провели исследования, предоставили вам научные данные, вы можете с ними ознакомиться, и мы с этими данными к конвенции присоединимся. Это идеальный вариант. Прогнозировать сложно, но какая-то небольшая вероятность, что он сбудется существует", - допустил Гудев.
Второй возможный сценарий больше устраивает США, но не совсем устраивает другие страны, продолжил эксперт.
"При таком сценарии американцы не присоединятся к конвенции, но все-таки предоставят научные данные и попросят Комиссию ООН по границам континентального шельфа их рассмотреть. Тогда они получат какое-то научное обоснование и подтверждение", - сказал Гудев.
По его словам, только после получения соответствующих рекомендаций комиссии, внешние границы шельфа рассматриваются как окончательные. США тоже нуждаются в легитимизации их внешних границ, но при этом играют очень хитрую игру на поле международного права, подчеркнул эксперт.
"Обращение в комиссию и определение внешних границ предусмотрено в статье 76 Конвенции ООН по морскому праву. Американцы полагают, что нормы и положения этой конвенции стали нормами международного обычного права. Если право договорное – если вы подписали какое-то соглашение, вы его должны соблюдать. А есть нормы так называемого обычного права. Эти нормы обязаны соблюдать все участники международного сообщества", - уточнил Гудев.
Поэтому американцы считают, что они могут использовать статью 76 конвенции, которая стала нормой международного обычного права, но при этом не обязаны использовать пункт 8, где прописана необходимость обращаться в комиссию, так как они его нормой не считают, уточнил эксперт. Тем не менее, если посмотреть, сколько государств на сегодняшний день уже обратилось в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, то станет видно, что уже есть некая международная практика, которую должны учитывать и США, отметил он.
"Поэтому сегодня эта тема обсуждается, в том числе, в рамках Международного органа по морскому дну. К сожалению, этот орган может выступать с декларациями и заявлениями, но никак не может повлиять на США. Американцы действуют по праву сильного, у них есть своя правовая аргументация. Мы считаем, что она не совсем корректна и что она ставит нас в неравные условия", - рассказал Гудев.
Он добавил, что в России ведется определенная дискуссия о том, что из Конвенции ООН по морскому праву надо выйти. По его мнению, этого ни в коем случае делать нельзя, потому что Россия воспользовалась очень многими прерогативами и полномочиями, которые заложены в этот документ.
"Многие положения конвенции стали нормами обычного права, и мы будем обязаны их исполнять, даже выйдя из конвенции. Более того, мы подали заявку в Комиссию по определению границ капитального шельфа и ждем ее решения. Если мы оттуда выйдем, процесс станет незаконным", - подытожил Павел Гудев.
О том, как Запад противодействует проектам России в Арктике, в статье Алексея Туманова Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики
 
ЭксклюзивСШАРоссияКитайООНАрктикаграницаресурсыТихий океанБерингово мореМексиканский заливbloombergПентагон
 
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20:29США играют по-хитрому. Почему Россия и Китай оспаривают американские претензии на увеличение шельфа
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