Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве - 01.08.2024 Украина.ру
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Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве
Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве - 01.08.2024 Украина.ру
Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину
2024-08-01T07:57
2024-08-01T07:57
новости
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"С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", - указала она.Захарова напомнила, что российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола.По ее словам, признавая несостоятельность так называемой формулы Зеленского и настаивая на обязательном участии России в обсуждении вопросов мирного урегулирования, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку - "без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира".Захарова также заверила, что РФ готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий.Подробнее о целях приезда госсекретаря Ватикана в Киев - в материале Михаила Павлива Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого престола на сайте Украина.ру.
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новости, ватикан, россия, киев, мария захарова, москва
Новости, Ватикан, Россия, Киев, Мария Захарова, Москва

Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве

07:57 01.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину
"С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", - указала она.
Захарова напомнила, что российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола.
По ее словам, признавая несостоятельность так называемой формулы Зеленского и настаивая на обязательном участии России в обсуждении вопросов мирного урегулирования, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку - "без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира".

"Остается только надеяться, что аргументы кардинала были услышаны", - сказала она.

Захарова также заверила, что РФ готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий.
Подробнее о целях приезда госсекретаря Ватикана в Киев - в материале Михаила Павлива Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого престола на сайте Украина.ру.
 
НовостиВатиканРоссияКиевМария ЗахароваМосква
 
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07:57Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве
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