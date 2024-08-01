https://ukraina.ru/20240801/1056606724.html

Массовые штрафы, полтора миллиона повесток и аномальная жара. Что ожидает украинцев в августе

Массовые штрафы, полтора миллиона повесток и аномальная жара. Что ожидает украинцев в августе - 01.08.2024 Украина.ру

Массовые штрафы, полтора миллиона повесток и аномальная жара. Что ожидает украинцев в августе

В августе миллионам украинских мужчин начнут приходить крупные штрафы за необновлённые в военкомате личные данные. Таковых по предварительным подсчетам оказалось около семи миллионов военнообязанных. За неуплату штрафа у них начнут отнимать собственность, включая единственное жилье.

2024-08-01T06:53

2024-08-01T06:53

2024-08-01T06:54

украина

индия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"голос"

слуга народа

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Размер штрафа во время военного положения составляет от 17 до 25 тысяч гривен (38-52 тыс. р.), а решение о его наложении принимает руководство конкретного военкомата (ТЦК).На оплату штрафа дается 10 дней. Если этого не сделать, то сумма может увеличиваться вдвое. Счета должника будут арестованы, чтобы принудительно оплатить задолженность. Если сумма всех штрафов составит 160 тысяч гривен и более, то у гражданина могут отобрать жилье и выставить на продажу в счет задолженности.Данная норма касается всех граждан Украины, включая тех, кто давно стал гражданином РФ или какой-либо другой страны.Те же, кто обновил данные в военкомате, в августе первыми будут получать повестки, рассказал на днях украинский адвокат Роман Симутин. В частности, по данным Симутина, под мобилизацию попадают около 1,5 миллионов человек, которые якобы не имеют никаких оснований для отсрочки.С 1 августа некоторые категории украинских мужчин теряют право на отсрочку от мобилизации. В частности забрить в ВСУ намерены студентов и аспирантов, обучающихся на заочной или вечерней форме, а также получающих второе высшее образование. Мобилизовать смогут многодетных мужчин, имеющих задолженность по уплате алиментов, а также мужчин, которые ухаживают за супругой с инвалидностью 3 группы. Официально теряют право на отсрочку отцы-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав.Кроме того, лишаются права на отсрочку многие сотрудники предприятий Министерства обороны и неполнородные братья (с одним общим родителем) погибших на войне.Женщины-медики, до 18 июля не обновившие свои военно-учетные данные, тоже могут получить штраф. Они также не смогут трудоустроиться, если не стали на учет в ТЦК (военкомате).Украинские депутаты в конце июля ушли в неофициальный отпуск до 20 августа, но после возвращения с заграничных курортов намерены активнее заняться вопросом запрета канонической православной церкви. Добиваются этого депутаты "Евросолидарности", "Голоса" и часть фракции "Слуга народа".24 августа Украина должна отметить очередной день независимости. К этой дате в Киев намерен приехать премьер-министр Индии Нарендра Моди. Киев и Вашингтон последнее время оказывают на Индию особое давление, чтобы перетянуть на свою сторону, заставить отказаться от сотрудничества с РФ и принять "мирный план" Зеленского. В понедельник 29 июля агентство Reuters сообщило, что США и Индия обсудили в Токио путь достижения мира в Украине накануне визита в Киев индийского премьера.Недавно Зеленский раскритиковал встречу Моди с российским президентом, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". После этого заявления МИД Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели. Однако сейчас просроченному президенту Украины также важно завлечь Индию на свой новый "саммит мира" и легитимизировать дальнейшую узурпацию власти на Украине.В связи с этим, как шутят украинские комментаторы, Зеленский вскоре представит новый график программы по составлению плана встреч с третьими странами с целью обсуждения мира на Украине.Украинский Telegram-канал "Рубикон" прогнозирует, что никаких прорывных моментов Украине ни на поле боя, ни на дипломатическом фронте в августе не светит. Авторы предполагают, что в августе ВСУ будут откатываться дальше к Покровску, а также полностью будет потеряна Красногоровка.Синоптики также прогнозируют на период с 5 по 15 августа новую волну аномальной жары. Температура будет достигать +40 градусов. На Левобережье ожидают снижения уровня рек. Везде, кроме западных областей, будет сохраняться чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.Предыдущий период жары показал в июле, что украинская энергосистема не выдерживает нагрузку в таких условиях, поэтому следует ожидать возобновления длительных отключений электроэнергии, перебоев в работе связи, новых партий испорченных продуктов и вспышек инфекционных заболеваний.О том, как члены организации "Азов" предлагают расстреливать своих соотечественников, не желающих идти на фронт - в статье Анастасии Градинаровой "Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных

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украина, индия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "голос", слуга народа