https://ukraina.ru/20240730/1056569733.html

"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных

"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных - 30.07.2024 Украина.ру

"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных

Высшее руководство украинской армии согласовало ликвидацию жителей, несогласных с проведением насильственной мобилизации, заявил накануне командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов (3-я ОШБ - бывший полк "Азов"*)

2024-07-30T17:38

2024-07-30T17:38

2024-07-30T19:12

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С учетом всего того, что происходит в стране сегодня, Украина уже мало чем отличается от непризнанной Ичкерии* времен Джохара Дудаева и его последующих приемников, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Александр Сухарь.Десятки грузовых и легковых автомобилей, которые принадлежат военнослужащим украинской армии или сотрудникам военкоматов сожжены украинцами, которые выступают против насильственной мобилизации. Ежедневно в разных регионах страны совершают диверсии на железных дорогах, физически дают отпор работникам территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматов), демонстрируют пренебрежение общества к военнослужащим, открыто ненавидят тех, кто выдает "путевки" на фронт.Один из последних таких случаев - инцидент в Одессе, где местный водитель вместо демонстрации военкому своих документов, устроил ему бесплатный аттракцион на капоте своей Лады. Официальные украинские СМИ об этом не пишут, зато видеозаписи стремительно распространяются в телеграм-каналах.Дошло до того, что водители обычных гражданских микроавтобусов уже начали вешать на кузов наклейки "НЕ ТЦК" — чтобы жители не сожгли транспорт и не прокололи шины.Официальная точка зрения Киева неизменна: это все — "российская пропаганда". Однако последний поджог автомобиля, принадлежащего Третьей штурмовой бригаде ВСУ, и последующая реакция командира Олега Романова говорит об обратном. По сути, он публично признал, что массовое сопротивление мобилизации действительно есть и с этим намерены бороться в обход правоохранительных органов.В опубликованном в сети видео комбат снизошел до обращения на русском языке, которым тот, к слову, владеет отлично. Жителей, сопротивляющихся мобилизации, он назвал "тварями, не имеющими никакого отношения к украинской нации"."Я на правах командира батальона и по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, на боевой иммунитет даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, тварей высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны, а предатели - устранены на месте. Это колорадский жук, которого надо травить", — заявил Романов."Соглашение с вышим руководством" на данный момент — исключительно слова "азовца"*.С учетом реалий, современная Украина все больше напоминает Ичкерию* времен Джохара Дудаева и его приемников, действовавших до 1999 года: казна пуста, реальная власть сосредоточена в руках полевых командиров, институты государства не работают, на улице война, а вооруженные бандиты подменили собой так называемое украинское государство, указал эксперт Сухарь.Попадают под раздачу не только сопротивляющиеся, но и те, кто не годен к службе. Одним из таких стал случай, произошедший месяц назад в Житомирской области. Сотрудники ТЦК забили до смерти 32-летнего призывника за то, что выводы военно-врачебной комиссии показались им неубедительными. Украинец впал в кому от побоев и не выходя из нее умер. В военкомате отчитались о причинах: призывник лишился жизни из-за эпилептического припадка, который наступил вследствие алкоголизма."Мобилизация стала не только средством войны, которую развязал Киев, но и возможностью для полевых командиров сохранить свой статус-кво. В мирное время, в стране, где работают полноценно государственные и правовые институты таких группировок нет. Не случайно самый главный запрос части украинского общества – это запрос на порядок в стране", - подчеркнул Сухарь.Собеседник добавил, что сегодня на Украине идет речь не об "антироссийских" или "пророссийских" настроениях – от беспредела, который происходит в стране устали все. Как и в случае с Ичкерией* в 1999 году, в украинском обществе растет огромный протест и сопротивление.Ситуация будет еще более эскалироваться, впереди – мощный социальный взрыв, который приведет к настоящей гражданской войне, которой украинцы еще не видели, уверен эксперт. Вместе с тем, итоги предстоящей катастрофы предсказать сложно.О конфликтах между ТЦК и украинцами подробнее - в материале В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида на сайте Украина.ру.* Запрещенные в России террористические организации

https://ukraina.ru/20240724/1056452036.html

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сво, спецоперация, мобилизация, всу, украина, гражданская война, новости, киев, одесса, "азов"