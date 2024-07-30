"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
17:38 30.07.2024 (обновлено: 19:12 30.07.2024)
военком
Высшее руководство украинской армии согласовало ликвидацию жителей, несогласных с проведением насильственной мобилизации, заявил накануне командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов (3-я ОШБ - бывший полк "Азов"*)
С учетом всего того, что происходит в стране сегодня, Украина уже мало чем отличается от непризнанной Ичкерии* времен Джохара Дудаева и его последующих приемников, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Александр Сухарь.
Десятки грузовых и легковых автомобилей, которые принадлежат военнослужащим украинской армии или сотрудникам военкоматов сожжены украинцами, которые выступают против насильственной мобилизации.
Один из последних таких случаев - инцидент в Одессе, где местный водитель вместо демонстрации военкому своих документов, устроил ему бесплатный аттракцион на капоте своей Лады. Официальные украинские СМИ об этом не пишут, зато видеозаписи стремительно распространяются в телеграм-каналах.
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Дошло до того, что водители обычных гражданских микроавтобусов уже начали вешать на кузов наклейки "НЕ ТЦК" — чтобы жители не сожгли транспорт и не прокололи шины.
Официальная точка зрения Киева неизменна: это все — "российская пропаганда". Однако последний поджог автомобиля, принадлежащего Третьей штурмовой бригаде ВСУ, и последующая реакция командира Олега Романова говорит об обратном. По сути, он публично признал, что массовое сопротивление мобилизации действительно есть и с этим намерены бороться в обход правоохранительных органов.
В опубликованном в сети видео комбат снизошел до обращения на русском языке, которым тот, к слову, владеет отлично. Жителей, сопротивляющихся мобилизации, он назвал "тварями, не имеющими никакого отношения к украинской нации".
"Я на правах командира батальона и по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, на боевой иммунитет даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, тварей высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны, а предатели - устранены на месте. Это колорадский жук, которого надо травить", — заявил Романов.
"Соглашение с вышим руководством" на данный момент — исключительно слова "азовца"*.
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С учетом реалий, современная Украина все больше напоминает Ичкерию* времен Джохара Дудаева и его приемников, действовавших до 1999 года: казна пуста, реальная власть сосредоточена в руках полевых командиров, институты государства не работают, на улице война, а вооруженные бандиты подменили собой так называемое украинское государство, указал эксперт Сухарь.
"Внесудебные расправы, издевательства над людьми, откровенный бандитизм – все это реалии Украины на протяжении десяти лет. Говорить о том, что все население страны полностью поддерживает нацистов изначально было абсурдно. Большая часть населения боится бандитов, нацистов, которые за любую нелояльность могут казнить без суда и следствия", - пояснил политолог.
Попадают под раздачу не только сопротивляющиеся, но и те, кто не годен к службе. Одним из таких стал случай, произошедший месяц назад в Житомирской области. Сотрудники ТЦК забили до смерти 32-летнего призывника за то, что выводы военно-врачебной комиссии показались им неубедительными.
Украинец впал в кому от побоев и не выходя из нее умер. В военкомате отчитались о причинах: призывник лишился жизни из-за эпилептического припадка, который наступил вследствие алкоголизма.
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"Мобилизация стала не только средством войны, которую развязал Киев, но и возможностью для полевых командиров сохранить свой статус-кво. В мирное время, в стране, где работают полноценно государственные и правовые институты таких группировок нет. Не случайно самый главный запрос части украинского общества – это запрос на порядок в стране", - подчеркнул Сухарь.
Собеседник добавил, что сегодня на Украине идет речь не об "антироссийских" или "пророссийских" настроениях – от беспредела, который происходит в стране устали все. Как и в случае с Ичкерией* в 1999 году, в украинском обществе растет огромный протест и сопротивление.
Ситуация будет еще более эскалироваться, впереди – мощный социальный взрыв, который приведет к настоящей гражданской войне, которой украинцы еще не видели, уверен эксперт. Вместе с тем, итоги предстоящей катастрофы предсказать сложно.
О конфликтах между ТЦК и украинцами подробнее - в материале В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида на сайте Украина.ру.
* Запрещенные в России террористические организации