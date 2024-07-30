"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных - 30.07.2024 Украина.ру
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"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных - 30.07.2024 Украина.ру
"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
Высшее руководство украинской армии согласовало ликвидацию жителей, несогласных с проведением насильственной мобилизации, заявил накануне командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов (3-я ОШБ - бывший полк "Азов"*)
2024-07-30T17:38
2024-07-30T19:12
сво
спецоперация
мобилизация
всу
украина
гражданская война
новости
киев
одесса
"азов"
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С учетом всего того, что происходит в стране сегодня, Украина уже мало чем отличается от непризнанной Ичкерии* времен Джохара Дудаева и его последующих приемников, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Александр Сухарь.Десятки грузовых и легковых автомобилей, которые принадлежат военнослужащим украинской армии или сотрудникам военкоматов сожжены украинцами, которые выступают против насильственной мобилизации. Ежедневно в разных регионах страны совершают диверсии на железных дорогах, физически дают отпор работникам территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматов), демонстрируют пренебрежение общества к военнослужащим, открыто ненавидят тех, кто выдает "путевки" на фронт.Один из последних таких случаев - инцидент в Одессе, где местный водитель вместо демонстрации военкому своих документов, устроил ему бесплатный аттракцион на капоте своей Лады. Официальные украинские СМИ об этом не пишут, зато видеозаписи стремительно распространяются в телеграм-каналах.Дошло до того, что водители обычных гражданских микроавтобусов уже начали вешать на кузов наклейки "НЕ ТЦК" — чтобы жители не сожгли транспорт и не прокололи шины.Официальная точка зрения Киева неизменна: это все — "российская пропаганда". Однако последний поджог автомобиля, принадлежащего Третьей штурмовой бригаде ВСУ, и последующая реакция командира Олега Романова говорит об обратном. По сути, он публично признал, что массовое сопротивление мобилизации действительно есть и с этим намерены бороться в обход правоохранительных органов.В опубликованном в сети видео комбат снизошел до обращения на русском языке, которым тот, к слову, владеет отлично. Жителей, сопротивляющихся мобилизации, он назвал "тварями, не имеющими никакого отношения к украинской нации"."Я на правах командира батальона и по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, на боевой иммунитет даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, тварей высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны, а предатели - устранены на месте. Это колорадский жук, которого надо травить", — заявил Романов."Соглашение с вышим руководством" на данный момент — исключительно слова "азовца"*.С учетом реалий, современная Украина все больше напоминает Ичкерию* времен Джохара Дудаева и его приемников, действовавших до 1999 года: казна пуста, реальная власть сосредоточена в руках полевых командиров, институты государства не работают, на улице война, а вооруженные бандиты подменили собой так называемое украинское государство, указал эксперт Сухарь.Попадают под раздачу не только сопротивляющиеся, но и те, кто не годен к службе. Одним из таких стал случай, произошедший месяц назад в Житомирской области. Сотрудники ТЦК забили до смерти 32-летнего призывника за то, что выводы военно-врачебной комиссии показались им неубедительными. Украинец впал в кому от побоев и не выходя из нее умер. В военкомате отчитались о причинах: призывник лишился жизни из-за эпилептического припадка, который наступил вследствие алкоголизма."Мобилизация стала не только средством войны, которую развязал Киев, но и возможностью для полевых командиров сохранить свой статус-кво. В мирное время, в стране, где работают полноценно государственные и правовые институты таких группировок нет. Не случайно самый главный запрос части украинского общества – это запрос на порядок в стране", - подчеркнул Сухарь.Собеседник добавил, что сегодня на Украине идет речь не об "антироссийских" или "пророссийских" настроениях – от беспредела, который происходит в стране устали все. Как и в случае с Ичкерией* в 1999 году, в украинском обществе растет огромный протест и сопротивление.Ситуация будет еще более эскалироваться, впереди – мощный социальный взрыв, который приведет к настоящей гражданской войне, которой украинцы еще не видели, уверен эксперт. Вместе с тем, итоги предстоящей катастрофы предсказать сложно.О конфликтах между ТЦК и украинцами подробнее - в материале В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида на сайте Украина.ру.* Запрещенные в России террористические организации
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, мобилизация, всу, украина, гражданская война, новости, киев, одесса, "азов"
СВО, Спецоперация, мобилизация, ВСУ, Украина, гражданская война, Новости, Киев, Одесса, "Азов"

"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных

17:38 30.07.2024 (обновлено: 19:12 30.07.2024)
 
военком
военком
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Анастасия Градинарова
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Высшее руководство украинской армии согласовало ликвидацию жителей, несогласных с проведением насильственной мобилизации, заявил накануне командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов (3-я ОШБ - бывший полк "Азов"*)
С учетом всего того, что происходит в стране сегодня, Украина уже мало чем отличается от непризнанной Ичкерии* времен Джохара Дудаева и его последующих приемников, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Александр Сухарь.
Десятки грузовых и легковых автомобилей, которые принадлежат военнослужащим украинской армии или сотрудникам военкоматов сожжены украинцами, которые выступают против насильственной мобилизации.
Ежедневно в разных регионах страны совершают диверсии на железных дорогах, физически дают отпор работникам территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматов), демонстрируют пренебрежение общества к военнослужащим, открыто ненавидят тех, кто выдает "путевки" на фронт.
Один из последних таких случаев - инцидент в Одессе, где местный водитель вместо демонстрации военкому своих документов, устроил ему бесплатный аттракцион на капоте своей Лады. Официальные украинские СМИ об этом не пишут, зато видеозаписи стремительно распространяются в телеграм-каналах.
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 15:10
Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись Пренебрежительное отношение к военнослужащим украинской армии, получившим ранения на фронте и поступившим на службу в военкомат, недопустимо. Так отреагировали на очередной мобилизационный скандал в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомата)
Дошло до того, что водители обычных гражданских микроавтобусов уже начали вешать на кузов наклейки "НЕ ТЦК" — чтобы жители не сожгли транспорт и не прокололи шины.
Официальная точка зрения Киева неизменна: это все — "российская пропаганда". Однако последний поджог автомобиля, принадлежащего Третьей штурмовой бригаде ВСУ, и последующая реакция командира Олега Романова говорит об обратном. По сути, он публично признал, что массовое сопротивление мобилизации действительно есть и с этим намерены бороться в обход правоохранительных органов.
В опубликованном в сети видео комбат снизошел до обращения на русском языке, которым тот, к слову, владеет отлично. Жителей, сопротивляющихся мобилизации, он назвал "тварями, не имеющими никакого отношения к украинской нации".
"Я на правах командира батальона и по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, на боевой иммунитет даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, тварей высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны, а предатели - устранены на месте. Это колорадский жук, которого надо травить", — заявил Романов.
"Соглашение с вышим руководством" на данный момент — исключительно слова "азовца"*.
Акция радикалов у офиса дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 04:20
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С учетом реалий, современная Украина все больше напоминает Ичкерию* времен Джохара Дудаева и его приемников, действовавших до 1999 года: казна пуста, реальная власть сосредоточена в руках полевых командиров, институты государства не работают, на улице война, а вооруженные бандиты подменили собой так называемое украинское государство, указал эксперт Сухарь.

"Внесудебные расправы, издевательства над людьми, откровенный бандитизм – все это реалии Украины на протяжении десяти лет. Говорить о том, что все население страны полностью поддерживает нацистов изначально было абсурдно. Большая часть населения боится бандитов, нацистов, которые за любую нелояльность могут казнить без суда и следствия", - пояснил политолог.

Попадают под раздачу не только сопротивляющиеся, но и те, кто не годен к службе. Одним из таких стал случай, произошедший месяц назад в Житомирской области. Сотрудники ТЦК забили до смерти 32-летнего призывника за то, что выводы военно-врачебной комиссии показались им неубедительными.
Украинец впал в кому от побоев и не выходя из нее умер. В военкомате отчитались о причинах: призывник лишился жизни из-за эпилептического припадка, который наступил вследствие алкоголизма.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
19 июля, 09:21
Набирают всех подряд, а воевать кому? Эксперты о количестве и качестве украинской мобилизацииС 16 июля на Украине жизнь всех мужчин призывного возраста поменялась. Тех, кто не обновил данные и не встал на воинский учет, будут штрафовать, вплоть до уголовной ответственности, лишать права управления транспортным средством, а выехать за границу без военного билета, в том числе в электронном виде, теперь запрещено

"Мобилизация стала не только средством войны, которую развязал Киев, но и возможностью для полевых командиров сохранить свой статус-кво. В мирное время, в стране, где работают полноценно государственные и правовые институты таких группировок нет. Не случайно самый главный запрос части украинского общества – это запрос на порядок в стране", - подчеркнул Сухарь.

Собеседник добавил, что сегодня на Украине идет речь не об "антироссийских" или "пророссийских" настроениях – от беспредела, который происходит в стране устали все. Как и в случае с Ичкерией* в 1999 году, в украинском обществе растет огромный протест и сопротивление.
Ситуация будет еще более эскалироваться, впереди – мощный социальный взрыв, который приведет к настоящей гражданской войне, которой украинцы еще не видели, уверен эксперт. Вместе с тем, итоги предстоящей катастрофы предсказать сложно.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
05:19
Украина – распадНа Украине, на фоне неудач на фронте, начался процесс распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур.
О конфликтах между ТЦК и украинцами подробнее - в материале В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида на сайте Украина.ру.
* Запрещенные в России террористические организации
 
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