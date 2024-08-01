"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат - 01.08.2024 Украина.ру
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"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат
"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат - 01.08.2024 Украина.ру
"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат
В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-01T06:00
2024-08-01T06:00
новости
россия
донбасс
украина
всу
военные
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дроны
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Поскольку СВО началась с наступления армии РФ, киевская пропаганда этим воспользовалась и стала утверждать, что якобы "Россия напала на Украину", рассказал публицист.О варварских бомбардировках Донбасса киевская пропаганда или умалчивает, или утверждает, что "так им и надо, потому что они предатели, которые хотели выйти из состава Украины". Эта промывка мозгов идет постоянно, отметил эксперт.Есть показания украинских пленных, которые признаются, что входили в состав заградотрядов, которые стреляли по отступающим подразделениям ВСУ, подчеркнул историк."Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, украина, всу, военные, плен, пленные, дроны, артиллерия, дети, школьники
Новости, Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, военные, плен, Пленные, дроны, артиллерия, дети, школьники

"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат

06:00 01.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Поскольку СВО началась с наступления армии РФ, киевская пропаганда этим воспользовалась и стала утверждать, что якобы "Россия напала на Украину", рассказал публицист.
О варварских бомбардировках Донбасса киевская пропаганда или умалчивает, или утверждает, что "так им и надо, потому что они предатели, которые хотели выйти из состава Украины". Эта промывка мозгов идет постоянно, отметил эксперт.
"В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки", - сообщил Стаценко.
Есть показания украинских пленных, которые признаются, что входили в состав заградотрядов, которые стреляли по отступающим подразделениям ВСУ, подчеркнул историк.
"Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 17:51
Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на СШАИзвестный востоковед считает, что перед Ираном стоит очень сложный выбор в связи с гибелью на его территории лидера ХАМАС. Цена вопроса: потеря авторитета Тегераном или большая война на Ближнем Востоке.
 
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