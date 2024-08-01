"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Поскольку СВО началась с наступления армии РФ, киевская пропаганда этим воспользовалась и стала утверждать, что якобы "Россия напала на Украину", рассказал публицист.
О варварских бомбардировках Донбасса киевская пропаганда или умалчивает, или утверждает, что "так им и надо, потому что они предатели, которые хотели выйти из состава Украины". Эта промывка мозгов идет постоянно, отметил эксперт.
"В украинских школах сейчас формируется что-то вроде "Гитлерюгенда", когда детей активно готовят к тому, что им придется воевать. Но в целом людей в армию все равно загоняют из-под палки", - сообщил Стаценко.
Есть показания украинских пленных, которые признаются, что входили в состав заградотрядов, которые стреляли по отступающим подразделениям ВСУ, подчеркнул историк.
"Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
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