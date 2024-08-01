"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию - 01.08.2024 Украина.ру
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"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию
"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию - 01.08.2024 Украина.ру
"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию
Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-01T05:45
2024-08-01T05:45
новости
украина
запад
россия
мобилизация
бригада
украинская армия
всу
доброволец
деньги
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Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и даже дезертирство. Наблюдатели расценили это таким образом, что киевский режим самостоятельно подрывает основы воинской дисциплины, которые приведут к последующему разложению украинской армии.Разложение украинской армии началось около двух лет назад – с того момента, как в нее ряды прекратился поток добровольцев. Сейчас ряды ВСУ формируются за счет мобилизованных, рассказал публицист.Как мобилизуют украинцев, мы видим на многочисленных кадрах в интернете – иногда люди гибнут от побоев представителей ТЦК, а это потом списывают на эпилепсию. Это полный беспредел, добавил историк.Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, россия, мобилизация, бригада, украинская армия, всу, доброволец, деньги, оружие
Новости, Украина, Запад, Россия, мобилизация, бригада, украинская армия, ВСУ, доброволец, деньги, оружие

"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию

05:45 01.08.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и даже дезертирство. Наблюдатели расценили это таким образом, что киевский режим самостоятельно подрывает основы воинской дисциплины, которые приведут к последующему разложению украинской армии.
Разложение украинской армии началось около двух лет назад – с того момента, как в нее ряды прекратился поток добровольцев. Сейчас ряды ВСУ формируются за счет мобилизованных, рассказал публицист.
Как мобилизуют украинцев, мы видим на многочисленных кадрах в интернете – иногда люди гибнут от побоев представителей ТЦК, а это потом списывают на эпилепсию. Это полный беспредел, добавил историк.
"Киевский режим не наказывает за это ТЦКшников (это около 100 тысяч дебелых мужиков) только потому, что у них есть план каждый месяц набирать в армию по 50 тысяч человек, а они всеми правдами и неправдами пытаются этот план выполнить. И этот закон Верховной Рады – следствие этого процесса", - отметил Стаценко.
Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 19:30
Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в СириюВ первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, поэтому вряд ли ими будут разбрасываться в других странах.
 
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