https://ukraina.ru/20240801/1056604587.html

"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию

"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию - 01.08.2024 Украина.ру

"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию

Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-08-01T05:45

2024-08-01T05:45

2024-08-01T05:45

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деньги

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Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и даже дезертирство. Наблюдатели расценили это таким образом, что киевский режим самостоятельно подрывает основы воинской дисциплины, которые приведут к последующему разложению украинской армии.Разложение украинской армии началось около двух лет назад – с того момента, как в нее ряды прекратился поток добровольцев. Сейчас ряды ВСУ формируются за счет мобилизованных, рассказал публицист.Как мобилизуют украинцев, мы видим на многочисленных кадрах в интернете – иногда люди гибнут от побоев представителей ТЦК, а это потом списывают на эпилепсию. Это полный беспредел, добавил историк.Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240731/1056599093.html

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новости, украина, запад, россия, мобилизация, бригада, украинская армия, всу, доброволец, деньги, оружие