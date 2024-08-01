"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает амнистию за первое самовольное оставление части и даже дезертирство. Наблюдатели расценили это таким образом, что киевский режим самостоятельно подрывает основы воинской дисциплины, которые приведут к последующему разложению украинской армии.
Разложение украинской армии началось около двух лет назад – с того момента, как в нее ряды прекратился поток добровольцев. Сейчас ряды ВСУ формируются за счет мобилизованных, рассказал публицист.
Как мобилизуют украинцев, мы видим на многочисленных кадрах в интернете – иногда люди гибнут от побоев представителей ТЦК, а это потом списывают на эпилепсию. Это полный беспредел, добавил историк.
"Киевский режим не наказывает за это ТЦКшников (это около 100 тысяч дебелых мужиков) только потому, что у них есть план каждый месяц набирать в армию по 50 тысяч человек, а они всеми правдами и неправдами пытаются этот план выполнить. И этот закон Верховной Рады – следствие этого процесса", - отметил Стаценко.
Украине любой ценой здесь и сейчас, не думая о последствиях, нужно набрать людей на восполнение потерь старых бригад и на формирование новых 14 бригад. Под эти бригады от Запада нужно получить деньги и оружие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
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