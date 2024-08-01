Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом - 01.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240801/1056593731.html
Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом - 01.08.2024 Украина.ру
Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
2024-08-01T04:15
2024-08-01T04:15
новости
россия
арктика
ссср
нато
вооружения
история ссср
бронеавтомобили
подлодка
север
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056593102_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_6e7eba61d3ea0913dfa959b4545b2a41.jpg
Арктический регион в годы Холодной войны рассматривался как потенциальный театр военных действий по той причине, что СССР начал размещать свои стратегические подлодки в так называемых бастионах, особых операционных зонах на Крайнем Севере, отметил исследователь.Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Кроме России, практики размещения вооружений в Арктике нет ни у одной страны, отметил эксперт.Чтобы ответить на военное усиление НАТО в разных регионах планеты России нужно искать асимметричные пути ответа. В свое время американцам для борьбы с нашими бастионами пришлось проектировать подлодки типа Seawolf, добавил специалист."Их планировали строить огромными сериями. Но СССР распался, поэтому вместо 20 подлодок американцы построили только три", - уточнил он.Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить много и дорогого, а устроить ему внутриполитические и социальные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240731/1056566946.html
россия
арктика
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056593102_117:0:1984:1400_1920x0_80_0_0_04a113c38bcbbe990c74f8c8afe41e5f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, арктика, ссср, нато, вооружения, история ссср, бронеавтомобили, подлодка, север, конфликт, война
Новости, Россия, Арктика, СССР, НАТО, вооружения, история СССР, бронеавтомобили, подлодка, север, конфликт, война

Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом

04:15 01.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
Арктический регион в годы Холодной войны рассматривался как потенциальный театр военных действий по той причине, что СССР начал размещать свои стратегические подлодки в так называемых бастионах, особых операционных зонах на Крайнем Севере, отметил исследователь.
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Кроме России, практики размещения вооружений в Арктике нет ни у одной страны, отметил эксперт.

"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.

Чтобы ответить на военное усиление НАТО в разных регионах планеты России нужно искать асимметричные пути ответа. В свое время американцам для борьбы с нашими бастионами пришлось проектировать подлодки типа Seawolf, добавил специалист.
"Их планировали строить огромными сериями. Но СССР распался, поэтому вместо 20 подлодок американцы построили только три", - уточнил он.
Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить много и дорогого, а устроить ему внутриполитические и социальные проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
О том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 04:45
"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
 
НовостиРоссияАрктикаСССРНАТОвооруженияистория СССРбронеавтомобилиподлодкасеверконфликтвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
04:30Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
04:15Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
04:00"Чтобы дотянуться до Аляски": Леонов рассказал, где Россия может разместить дальнобойные ракеты
03:45"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет
03:30Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук
03:15Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук
03:00Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии
19:30Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию
19:20Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве. Итоги 31 июля
18:38Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg
18:35Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам
18:34Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США
18:25Алексей Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки"
18:21Украинский программист: "До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?"
18:19Позывной "Турист": Хороший дрон стоит плюс-минус 70 тысяч рублей, а если ниже − то это барахло
17:52Разминирование Донбасса: подсчитали, сколько времени и сил понадобится
17:51Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США
17:40Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США
17:37Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка
Лента новостейМолния