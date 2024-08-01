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Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом

Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом - 01.08.2024 Украина.ру

Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом

Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов

2024-08-01T04:15

2024-08-01T04:15

2024-08-01T04:15

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Арктический регион в годы Холодной войны рассматривался как потенциальный театр военных действий по той причине, что СССР начал размещать свои стратегические подлодки в так называемых бастионах, особых операционных зонах на Крайнем Севере, отметил исследователь.Вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом. Кроме России, практики размещения вооружений в Арктике нет ни у одной страны, отметил эксперт.Чтобы ответить на военное усиление НАТО в разных регионах планеты России нужно искать асимметричные пути ответа. В свое время американцам для борьбы с нашими бастионами пришлось проектировать подлодки типа Seawolf, добавил специалист."Их планировали строить огромными сериями. Но СССР распался, поэтому вместо 20 подлодок американцы построили только три", - уточнил он.Было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить много и дорогого, а устроить ему внутриполитические и социальные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру

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