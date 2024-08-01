https://ukraina.ru/20240801/1056591536.html

"Чтобы дотянуться до Аляски": Леонов рассказал, где Россия может разместить дальнобойные ракеты

"Чтобы дотянуться до Аляски": Леонов рассказал, где Россия может разместить дальнобойные ракеты - 01.08.2024 Украина.ру

"Чтобы дотянуться до Аляски": Леонов рассказал, где Россия может разместить дальнобойные ракеты

Разместить российские ракеты, чтобы они покрывали территорию вероятного противника можно "по классике" - это Куба и самый Дальний Восток, откуда можно дотянуться до Аляски. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов

2024-08-01T04:00

2024-08-01T04:00

2024-08-01T04:00

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ракеты

вооружения

холодная война

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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году. По словам российского лидера, ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов".Разместить российские ракеты, чтобы они покрывали территорию вероятного противника можно "по классике" - это Куба и самый Дальний Восток, откуда можно дотянуться до Аляски, отметил эксперт.Арктический регион в годы Холодной войны рассматривался как потенциальный театр военных действий по той причине, что СССР начал размещать свои стратегические подлодки в так называемых бастионах, особых операционных зонах на Крайнем Севере, отметил исследователь."Там наши ракетные подводные крейсера стратегического назначения могли охранять весь наш надводный флот. Им уже не надо было заходить на территорию противника, как это делали предыдущие поколения подводников", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру

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новости, сша, россия, куба, дальний восток, курилы, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, вооружения, холодная война, север, подлодка