Вашингтон против "самоубийственного национализма" Киева

Владимир Зеленский возмущается тем, что Запад не хочет доводить войну с Россией до "победы". Он, очевидно, не понимает, что в войне с Россией победить невозможно. И он тем более не понимает, что если Россия случайно победит сама себя (что бывало в истории), получится ещё хуже. Джордж Буш старший, посетивший Киев 1 августа 1991 года, это понимал

До провозглашения Украиной независимости оставалось чуть больше трёх недель. 30 июля 1991 года Буш прибыл в Москву, где провёл переговоры с Михаилом Горбачёвым — как официальные, так и неформальные. Из его мемуаров известно, что в ходе этих переговоров он согласовал с президентом СССР своё выступление в Верховной Раде. Кстати, выражал он свою личную позицию, потому что даже в его собственной администрации его мысли разделяли немногие.Содержание выступленияВыступление, написанное Кондолизой Райс, было прекрасным. Там, например, цитировались Александр Довженко и Тарас Шевченко. Однако ряд тезисов этого выступления произвёл на депутатов первого демократически избранного состава Рады неизгладимое впечатление.- "Не думайте, что мы можем позволить себе решить ваши проблемы за вас. Теодор Рузвельт, один из наших великих президентов, когда-то написал: "Быть под покровительством — это столь же обидно, как и быть оскорблённым".Очень важное напоминание, которое актуально до сих пор — проблемы индейцев вождя не интересуют. Решайте их сами. Но — в пределах дозволенного. Как шутили в те времена: "Горбачёв говорит: "Будете хорошо работать — будете хорошо жить, но хорошо работать мы вам не дадим".Это уже не говоря о специфической логике украинских националистов, которые стремятся "быть под покровительством" и совершенно не чувствуют себя оскорблёнными. Если это покровительство — не московское.- "Президент Горбачёв добился поразительных вещей, и целями его политики гласности, перестройки и демократизации являются свобода, демократия и экономическая свобода. Мы будем поддерживать как можно более прочные отношения с советским правительством президента Горбачева".Надо помнить, что в это время отношение к Горбачёву было, мягко говоря, очень неоднозначным (лирическое отступление: автор текста в 1989-90 годах работал на металлургическом заводе и слышал дискуссию между рабочими относительно личности президента СССР, в которой было выдвинуто предположение — "может, он в школе плохо учился?"). Само по себе положительное упоминание о нём характеризовало человека определённым образом — не слишком лестным.Конкретно же в контексте выступления перед парламентом УССР надо было понимать, что даже для ориентированного на КПСС депутатского большинства Горбачёв был олицетворением федерального центра, противостоящего реализации республиканских интересов.- "Как заметил лорд Эктон, "самое надёжное испытание, по которому мы судим о том, по-настоящему ли свободна любая страна, это то, насколько безопасно чувствуют себя меньшинства".Отношение к меньшинствам (языковым, например) и сейчас для Украины существенный параметр определения её свободы, но США сейчас считают, что всё в порядке. В той конкретной ситуации Буш, вероятно, всё же имел в виду, с одной стороны, положение меньшинства в Верховной Раде, а с другой стороны — предостерегал Украину от кровавых межнациональных столкновений, потрясавших в это время Закавказье, Среднюю Азию и Югославию.- "Свобода требует терпимости, концепции, закреплённой в открытости, гласности и в нашей Первой поправке, посвящённой защите свободы слова, собрания и религии — всех религий".А это послание уже к депутатскому меньшинству — в это время на Западной Украине продолжаются захваты православных храмов униатами, причём далеко не всегда это происходило мирно. Опять же — не без влияния опыта Югославии.- "Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости для того, чтобы сменить тиранию, навязываемую издалека, местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм, порождаемый на межнациональной ненависти".Вот это — удар ниже пояса, который Бушу вспоминают по сей день. Впоследствии США всё таки поддержали "самоубийственный национализм", причём в самых мерзких его формах.- "Адам Смит заметил два столетия назад: "Торговля обогащает всех, кто в ней участвует". (…) Некоторые советские города, регионы и даже республики оказались вовлеченными в губительные торговые войны. (…) Несравненно большая часть торговли, осуществляемой советскими компаниями, будь то импорт или экспорт, приходиться на торговлю между республиками, и это вам известно лучше, чем мне. Соглашение "9 плюс 1" вселяет надежду на то, что республики будут сочетать большую автономию с более активным добровольным взаимодействием — политическим, социальным, культурным и экономическим — вместо того, чтобы ступать на безнадёжный путь изоляции".Это прямая агитация за сохранение СССР. Причём — совершенно добросовестная. По печальному историческому опыту мы знаем, что итогом распада СССР был разрыв торговых связей и кооперативных цепочек, который только усугубил экономический кризис, возникший в результате перехода к рыночной экономике.- "Первая система правления в Америке — Континентальный конгресс — потерпела неудачу из-за того, что штаты были слишком подозрительно настроены по отношению друг к другу, а центральное правительство было слишком слабым, чтобы защищать торговлю и права личности".Тут — краткая программа сохранения единого государства.КритикаБуша резко критиковали за это выступление.По горячим следам украинский поэт и политик Иван Драч заявил, что "Буш пришёл сюда в действительности как рупор Горбачёва. Во многом он звучал менее радикально, чем наши собственные политики-коммунисты в вопросах суверенитета Украины. Более того, они должны были участвовать в избирательной кампании, а он нет".Надо, кстати, отметить, что "Народный Рух", в который тогда входил Драч, а также украинская диаспора в США и даже сотрудники консульства США в Киеве были недовольны тем, что в программе однодневного визита не было выделено время для встреч с оппозицией. В КГБ же прогнозировалась возможность встречи Буша с активом Украинской межпартийной ассамблеи (предшественница нынешних радикальных националистов), которую лоббировал Юрий Шухевич (из текста речи понятно, что такая встреча состояться не могла).Интересно, что Леонид Кравчук позже утверждал, что Буш давал ему речь перед выступлением и даже несколько смягчил её после замечаний. Причиной же жёсткой позиции американского президента Кравчук считал "страх, который ему внушил Горбачёв", в чём можно и усомниться.Подобные оценки звучали и в США.В 1992 журнал "The Economist" выразил мнение, что речь была "самым вопиющим примером" того, что "другие страны не смогли признать неизбежность факта, что Украина становится независимым государством".Уже гораздо позже, в 2004 году, обозреватель "The New York Times" Уильям Шафир вспоминал, что назвал эту речь "цыплёнок по-киевски", после чего оскорблённый Буш с ним больше не разговаривал. Между тем, по убеждению журналиста, "его речь, которая, как он теперь настаивает, означала "не так быстро", широко воспринималась как совет сохранять верность московской империи". Сафир сравнивал эту речь с реакцией Путина на "оранжевый майдан" и делал вывод, что речь шла о заблуждении — не надо бояться дестабилизации, войн и радикального национализма. Это ведь просто шипы на розе свободы.Позиция БушаСоображения американского президента были вполне рациональными.Он исходил из того, то распад СССР означает дестабилизацию всей мировой политико-экономической системы и влечёт за собой труднопросчитываемые риски. Ведь не исключалось, что распад СССР будет сопровождаться межгосударственными войнами, в том числе — с применением ядерного оружия (именно так потом оправдывалась Райс).Об этом позже говорил, в частности, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Он выделяет две причины такого выступления Буша в Киеве: "Первая — это безопасность ядерного оружия, чтобы сохранить командный контроль сверху донизу. Самое страшное видение, которое тогда было, снова возобновилось в 2000-е уже годы — что ядерное оружие может попасть в руки экстремистов, религиозных фанатиков, националистов, кого угодно. Вторая причина — это призрак Югославии, призрак межнациональных, межконфессиональных войн" (Бернштам обращает внимание, что в то время, когда Буш летел в Киев, Хорватия отвергла проект мирных соглашений с Сербией, предложенный европейскими лидерами).Кстати, опасения эти были столь широко распространены, что вышли далеко за пределы экспертных обсуждений. В 1991 году был издан, например, роман американского писателя-фантаста Нормана Спинрада "Русская весна" (sic!), в котором описывалось противостояние между СССР, возглавляемым президентом Горченко, и Украиной (!), президентом которой стал харизматичный национал-популист Кронько, которому не слишком адекватный президент США предоставил ракеты, способные преодолевать советскую систему ПРО.Существует и такая точка зрения, согласно которой Буш представлял американские политические круги, близкие к ВПК, который существовал за счёт советской военной угрозы. Однако, по оценке ВВС, "после распада СССР Буш и его госсекретарь Джеймс Бейкеррассуждали и действовали в рамках прежней парадигмы, когда вся мировая политика рассматривалась сквозь призму отношений между Москвой и Вашингтоном. Они надеялись со временем видеть Россию стратегическим союзником и полагали, что страна, богатая природными ресурсами, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН важнее для национальных интересов США, чем восточноевропейские государства, тем более бывшие советские республики". Именно Бейкер дал Горбачёву гарантии нерасширения НАТО, которые были аннулированы позже Клинтоном.Такого же мнения придерживается американский профессор Марк фон Хаген: "Америка очень хотела, чтобы Советский Союз остался единым под президентством Горбачёва, потому что они как-то нашли общий язык. (…) Он (Буш) не осознавал значения национального вопроса в Советском Союзе, можно сказать, что сам Горбачёв не понял суть этого национального вопроса тоже".

