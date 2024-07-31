https://ukraina.ru/20240731/1056600037.html

Позывной "Турист": Хороший дрон стоит плюс-минус 70 тысяч рублей, а если ниже − то это барахло

Позывной "Турист": Хороший дрон стоит плюс-минус 70 тысяч рублей, а если ниже − то это барахло - 31.07.2024 Украина.ру

Позывной "Турист": Хороший дрон стоит плюс-минус 70 тысяч рублей, а если ниже − то это барахло

С инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист" мы встретились в Запорожской области. Он рассказал изданию Украина.ру, насколько хорошо у нас готовят операторов беспилотников, и о том, кто круче: российские или украинские конструкторы дронов.

2024-07-31T18:19

2024-07-31T18:19

2024-07-31T18:19

интервью

сво

спецоперация

бпла

дроны

запорожская область

сша

китай

александр чаленко

илон маск

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-Турист, вопрос к тебе как к инженеру-конструктору БПЛА. Многие эксперты полагают, что будущее беспилотной авиации за БПЛА, оснащенными искусственным интеллектом, который сводит к минимуму участие человека. Рои таких дронов будут самостоятельно решать, какую цель уничтожать, а какую нет, кто будет корректировщиком, кто разведчиком, а кто истребителем, и так далее. Однако у такой точки зрения есть свои критики. Мол, ничего такого не будет – не получится. Так кто же прав? Точно ли беспилотник сам сможет отличить, например, танк от имитации танка?- Давайте на минуту отвлечемся и поговорим о туберкулезе. Насколько сложно тебе на рентгене отличить туберкулезную бляшку от нетуберкулезной? Очень сложно. Я даже не знаю, как это сделать. Прикинь, а ИИ умеет это делать. Ему скормили десятки тысяч снимков, показав, где бляшка, а где нет. ИИ всё это запомнил. После чего ему скармливают снимок, и он точно говорит: есть тут туберкулез или нет.- И что, результат 100%?- Да.- Ошибок быть не может?- Ну, еще доктора перепроверяют. ИИ начал в области лечения туберкулеза применяться еще полтора года назад. Это первое применение искусственного интеллекта.- Да, но военные придумали надувные конструкции танка, ракетной установки, БМП, самолета, БТР, которые имитируют все эти предметы. Как тут быть?- Да, тут есть сложность. Но чтобы не произошло ошибки, ИИ надо скормить две тысячи снимков танка или самолета с разных сторон – сверху, спереди, сзади, сбоку, в общем, во всех возможных проекциях, чтобы он имелся во всех деталях. То есть ИИ должен узнать нужный объект атаки с любого угла.Первая проблема в том, чтобы научить его отделять "подлинник" от "подделки", поэтому ему также надо скормить еще две тысячи снимков "подделок". И вот тогда беспилотник всегда отличит надувную конструкцию от настоящего танка. Эта задача решаемая.- То есть те эксперты, которые говорят, что будущее именно за роями дронов с ИИ, правы?- Да.- Сейчас идет негласное соревнование между российскими инженерами-конструкторами БПЛА и украинскими, плюс, конечно, натовскими. Вот ответь мне без шапкозакидательства, кто сейчас впереди планеты всей?- Они.- Почему?- Чисто технологически. Вы с теорией открытого общества Карла Поппера знакомы? Знакомы. Что такое Силиконовая долина знаете? Знаете. Понимаете, что США - это государство с огромными финансовыми и другими возможностями? Понимаете. Вот америкосы всю тему с новациями, программированием и прочими передовыми технологиями двигали еще, начиная с 70-х годов. Они реально выкачивали мозги из всего мира. Поэтому у них есть специалисты самого высокого уровня.Мы сейчас говорим про дроны, а дрон – это прежде всего программирование. Просто прикрутить винты на четыре палки и установить на них батарейку - это не глобальная проблема. Нужно сделать умную машину. Так вот, у них ресурсов больше.- Так что, наше отставание непреодолимо?- Преодолимо. Первое, у нас есть союзники – Китай и Индия. У них сильные специалисты. Второе, у нас своих программистов дофига, но что они программируют? Разного рода приложения для бизнеса.А нам нужны программисты, которые железо программируют, которые винты заставляют правильно вращаться. Нам не надо дофига писать программ для интернет-магазинов, они не нужны. Нам не надо делать маркетплейсы, нам надо железо программировать, чтобы оно умело летать, плавать, ездить так, как оно должно ездить согласно правилам XXI века.- И что для этого нужно сделать?- Обучить, создав для этого учебную систему.- А есть ли кандидаты в такого рода программисты? Их достаточно много? Деньги на это есть?- В России есть.- Так зачем же дело стало?-Дети рождаются через девять месяцев, нельзя родить через три недели. И потребность в таких специалистах появилась год назад.- Полковник Андрей Пинчук, командир БАРСа-13, воюющего под Бахмутом, говорит, что с БПЛА ВСУ надо бороться, просто запустив тотальный РЭБ даже ценой того, что на ЛБС не смогут летать наши дроны, а не только дроны противника. Пусть даже все это приведет в возрождению старых методов ведения разведки. Например, снова ДРГ будут переходить линию фронта и проводить разведку. Вот как ты считаешь, он прав или нет?- Нет. Почему? Потому что, если он прав, то тогда давайте откатимся еще дальше назад и возродим конницу и тачанки. Есть же прогресс. Что, отказываться от него и возрождать методы ведения войны, существовавшие в XIX веке, что ли? У нас гусары были. Что, опять гусаров возрождать? Так это не работает. На каждый тотальный РЭБ найдется свое решение. Смотрите, мы его запустим, закроем небо и после этого не готовимся к беспилотной атаке. А что делать, если через линию фронта перейдет вражеская ДРГ и вынесет нам РЭБ? Мы же в итоге останемся "без трусов". После чего ВСУ без проблем вспашут нам весь квадрат, ничего там не оставив.-А вот можем мы сделать такой беспилотник, на который поставим какой-то свой анти-РЭБ или что-то другое, на что не будет действовать вражеский РЭБ, и мы все вынесем у врага в тылу? Или это фантастика?-Почему фантастика, такое вполне возможно. Это можно, это работает. Тут вопрос в том, по какому принципу всё это будет работать? Сейчас все это делают стандартно: просто меняют частоты. Ведь что такое РЭБ?У беспилотника есть два канала связи: видео (телеметрия) и управление. Один работает на одних частотах, другой - на других. Что делает РЭБ? Он эти частоты просто глушит всякими шумами. Простым языком поясняю: у нас есть две рации, мы с тобой разговариваем, прием/передача. Кто-то в этот момент на наших частотах запускает помехи. В итоге ни ты меня не слышишь, ни я. Всё, частота занята. То же самое делает РЭБ. Он глушит частоту, отрубая видеоконтроль.В основном у нас сейчас на фронте все летают в режиме acro (если пилот убирает руки с джойстиков пульта, дрон продолжит лететь в той последней ориентации, в которой он находился – прим.). Это когда каждое движение дрона зависит от положения джойстиков на пульте.Как только отрубают телеметрию, винты перестают получать сигнал с пульта, и дрон просто сваливается.- У украинцев есть такой тяжелый беспилотник "Баба-Яга". Он управляется через StarlinkИлона Маска, поэтому РЭБ его заглушить нельзя. Как тут быть? Сбивать из калаша. Да, это можно. Но мне бойцы из БАРСа-11 недавно рассказали, что теперь этого сделать невозможно, так как у этого дрона снизу стоит броня. Как же тогда его можно уничтожить?- Голь на выдумку хитра. Я видел, как по "Бабе-Яге" били. Тут вопрос: на какой высоте она работает. Если она работает с 400 метров, ты кроме как с 12-го калибра ее не возьмешь вообще. А 7,62 даже ее не достанет.На фронте есть подразделения, которые волком воют от "Бабы-Яги", потому что она их насилует каждую ночь. А есть подразделения, у которых она вызывает другие чувства. Мне как-то бойцы сказали: мы когда узнали, что за "Бабу-Ягу" премию дают, мы охоту на нее начали устраивать. Ребята взяли тепловизоры, поставили засидки как во время охоты на утку.Поставили в разных местах ночные посты наблюдения, засекали "Бабу-Ягу" из тепляка, ее обнаруживали, вели и расстреливали из крупного калибра. Насобирали целую пачку, пришли сдали, получили медаль и премию.- Мне вот еще рассказывали, что с "Бабой-Ягой" борются с помощью сетей. К ней подлетает дрон и сверху сбрасывает сетку, в которой запутываются винты. В итоге "Баба-Яга" падает.- Есть такое, да. Это тоже эффективно.-Ты работаешь в группе разработчиков новых БПЛА. Есть у вас какие-то передовые изобретения, которые бы мы могли противопоставить Силиконовой долине?- Есть. Если выражаться не совсем культурно, то мы можем "обос…" любой РЭБ ВСУ. Покажите нам антенну РЭБ, и мы просто приедем и ее заберем.- Это как понимать "приедем и заберем"?- Просто разматрасим своим БПЛА, разорвем. Может быть, даже вывезем с собой. Как работает, не скажу. Военная тайна. Скажу только, что мы можем расчистить поляну от РЭБ на любом отрезке линии фронта на глубину до 7 км.- А сейчас на какую глубину БПЛА могут летать?- Недавно общались с нашими коллегами. Они запустили дрон-камикадзе в одну сторону на глубину в 30 км.- А украинцы могут?- Могут. Плюс-минус. Чтобы ты понимал, в механике беспилотных аппаратов нет ничего нового. Она одинакова что у нас, что у них. Абсолютно те же самые винтомоторные группы, те же самые полетные контроллеры, те же самые рамы, все то же самое.Вопрос в тактике применения и в качестве комплектующих. Вот я приезжаю в одно подразделение: там четко слышна английская речь, там хорошие, качественные беспилотники, прям видно, что они фабричные, и что они офигенные. Приезжаю в другое подразделение, а там реально на палках винты, но все это летает.- Я знаю, что беспилотник, работающий на электрическом заряде, продержится в воздухе не больше 40 минут, то есть столько, насколько ему хватит заряда…- Знаешь, мы можем чисто теоретически подвесить беспилотник в воздухе навсегда…- При помощи солнечной батареи?- Нет, просто прицепить к нему кабель, соединив его с генератором, который будет стоять на земле. Вот ты меня спрашивал про возможность ройных атак. Они будут возможны только тогда, когда мы решим вопрос с энергоснабжением дронов. Что такое ройная атака? Это множество маленьких беспилотников. Одна большая матка не сможет поднять десять маток поменьше, которые несут несколько маленьких квадриков или крылышек. Проблема в энергоснабжении. Если будет разработана маленькая батарейка, которая долго – например, 24 часа - будет питать беспилотник, то тогда да, проблема будет решена.Это тогда будет твой разведчик, твой почтальон, твой корректировщик, и они будут долго работать.-Бойцы говорили мне, что с месяц-два под Донецком появились дроны-истребители, которые сбивают наши дроны-корректировщики и дроны-разведчики. Насколько это серьёзная проблема?- Для этого нужен дрон с самонаведением, а я сомневаюсь, что у ВСУ они есть. Мы не видели ни одного применения такого беспилотника. Нам показывали ролики типа с дрона с самонаведением, но мы считаем, что это монтаж.Я знаю подразделения, которые простыми FPV-дронами просто сбивают "Бабу-Ягу".- Я разговаривал с Михаилом "Архангелом" Филипповым, который готовит кадры бплашников. Он мне озвучил такую цифру: только 20 из 100 беспилотников, которые поставляются на фронт волонтерами, готовы к применению, а остальные надо доводить до ума. Ты с этим согласен?- Что значит доводить до ума?- Я не знаю. Вот и я не знаю, какой смысл он заложил в эти слова. Но догадываюсь, что речь идет о чем-то не совсем качественном. О браке.- Вот приезжаю я в располагу к парням. Спрашиваю: какие дроны у вас есть? Они показывают. Бренды называть не буду, мне еще тут работать. Но скажу, что это известные бренды, и мне за них стыдно. Уточняю: как это летает? Они: да хрен его знает. Мы из десяти только шесть в небо смогли поднять. Остальные – брак.В чем первая проблема? Еще раз повторюсь, конструктивно дроны плюс-минус все одинаковые. Отличаются только комплектухой. У нас идут все по следующему пути: давайте собирать дроны. Приходят в часть. Сколько ваш дрон стоит? 50 тысяч рублей. А мы знаем, где есть дешевле за 40 тысяч. Всё, мы пересмотрели цену. В результате мы купили какое-то дерьмо еще худшего качества.Через какое-то время: мы теперь за 30 тыщ можем сделать. Отлично. Тогда, давайте, мы у вас 100 штук закажем, за 25. Сделаете? Сделаем, всё, за 25 по рукам. Госконтракт на тысячу штук выхватили. В итоге покупается дерьмо, а не хорошая техника.По нашим прикидкам, хороший дрон с хорошими комплектующими должен стоить в районе 70 тысяч рублей. Это плюс-минус нормально.Когда создавали автомат Калашникова, думали о качестве, а не о стоимости. Хорошая птица не может стоить дешево. Винтовка Лобаева не может стоить дешево. Но все стремятся сделать дешево.А дешево это не всегда эффективно. Это первая проблема.Вторая проблема это процесс сборки. Не продуманы конструкции. То есть, не продуманы вещи для транспортировки. Бойцы выходят на боевое задание, у них гнездо от располаги в 10 километрах. Они пока эти 10 километров пройдут да еще с б/к и с пятью-шестью птицами и другим оборудованием… А если воздух? Они упали на землю… В общем, когда придут к гнезду, то в итоге у них уже труха будет, а не БПЛА. Из пяти дронов только три выживет.Далее. Начинается боевое применение беспилотников. Десять взлетов, пять раз только они на дальность в километр отлетели, потому что либо их наш РЭБ потушил, либо вражеский. Из пяти долетов три попадания в цель. Если мы это переводим в абсолютные цифры, то получим даже меньше двадцати попаданий. Результативность будет меньше двадцати. Наложи на это на все еще наше расп… типа того, что мы не знали, как на цель зайти. Вот этому нас не учили. Мы вверх умеем взлетать, прямо умеем лететь, пикировать на цель в условиях работы РЭБ тоже умеем, а вот продумать план, тактику применения БПЛА, дождаться танчик, отследить его, выследить его в течение двух-трёх дней, полежать в лежке, посмотреть передвижение, перемещение, заякориться точками, понять, где возможен выход, где ты можешь его подловить, на боковой вход, допустим, на лобовой, на тыл и дождаться, как это делают хорошие снайперские пары, выждать свою дичь, не можем.А у нас как? … я просто с ребятами разговариваю… У нас так, командир спрашивает: кто там бплашники? Вы? Ставлю вам задачу: у нас там танк. Идите убейте его. Берите дроны и убейте его. Они выходят. Погода, ветер - дерьмо. Не летит дрон. Докладывают командиру. Командир в ответ: мне наср...! Убейте танк и всё! Они все 20 дронов в небо выпустили… и ни одного долета. Задача выполнена у солдата? Выполнена. Б/к израсходовано? Да. Тогда всё! Домой.- А что ты вообще думаешь о выучке наших операторов дронов?- Им еще надо дофига учиться. Почему? Потому что они учатся в режиме: Михалыч, твою мать, нам надо уже завтра. Для начала кандидату в операторы дронов надо сдать тест на профпригодность: например, хорошая у него моторика или нет. Если хорошая, то он способен быть оператором дрона. Ведь не каждый водитель может быть пилотом "Формулы-1". Трактор водить может каждый. Поднял в небо Mavic – это как водить трактор, но этого мало. Надо уметь маневрировать. Это совсем другие реакции.А что у нас делают? У нас всех сразу же садят на FPV: вот вам симулятор - летайте. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся в результате, когда приезжаем на место. Там ребята, да, умеют поднимать дрон, умеют маневрировать и иногда даже умеют его приземлять…- "Умеют приземлять"? Почему ты говоришь это с иронией? Они что, не должны этого уметь? Их не учат?- Потому что этот полетный элемент при работе с FPV им нахрен не нужен – у них же задача в танк попасть. А вот приземлить дрон с боевой частью, вернуть его обратно… в общем, никто не возвращает. Обычно в посадку его скинули, и фиг с ним, как говорится.Заряд у тебя взведен. Ты представляешь, как тебе тонко надо приземлиться, чтобы не было взрыва? Никто этого не умеет. Мало, очень мало, кто умеет настраивать пульты. Мало, очень мало, кто умеет делать себе выносы, обустраивать гнездо, знает тактику применения БПЛА, знает тактику применения боевых частей под разные задачи. Это вообще просто отдельный пласт, короче говоря.Кто такой оператор БПЛА? Это не тот, кто умеет поднять дрон, влево-вправо его повернуть. Это все равно, что сказать, что снайпер – это тот, кто умеет нажать на курок.Снайпера учат ого-го сколько. Раньше целью номер один для врага был снайпер, потому что он своей винтовкой с оптическим прицелом вырубал весь комсостав. Теперь он цель номер два, а цель номер один – это бплашник, потому что он с помощью своей сра… птички за 50-100 тыс. рублей вырубает дорогущий HIMARS. Это экономика войны.Снайперские пары готовятся долго. Они не готовятся за пару месяцев. Это слаженные двойки-тройки. Там парни живут этой профессией. Вот когда у нас будет нечто подобное с бплашниками, я скажу, что мы на голову выше.О том, как готовят операторов беспилотников, читайте в репортаже Александра Чаленко Школа беспилотников "Архангел": бывшая певица, буддист, вагнеровец и московская техническая интеллигенция

https://ukraina.ru/20240710/1056015697.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

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