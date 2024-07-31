https://ukraina.ru/20240731/1056589158.html

Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева

Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева - 31.07.2024 Украина.ру

Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева

Военная помощь Украине всё дороже обходится налогоплательщикам США. Белому дому придётся запросить у Конгресса увеличения финансирования при том, что у Киева нет плана победы в СВО и есть перспектива "частичной победы России". Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)

2024-07-31T13:55

2024-07-31T13:55

2024-07-31T13:55

новости

сша

киев

украина

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

впк

финансирование

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg

Старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан обстоятельно рассмотрел финансовую сторону военной помощи Вашингтона режиму Зеленского. По мнению эксперта, военные поставки США на Украину носят устойчивый характер и не подрывают мощи армии Соединённых Штатов. Однако увеличение помощи Киеву создаёт угрозы успеха возможных миссий Пентагона в других регионах мира.Канциан рассмотрел принятые Конгрессом в апреле дополнительные ассигнования на военную помощь Киеву. По ним до января будут выделены десятки миллиардов долларов.Он обратил внимание: $61 млрд позволит финансировать широкий спектр мероприятий, напрямую не связанных с СВО. Среди них – расширение мощностей ВПК, увеличение расходов на войска США в Европе, "экономическая поддержка правительства Украины", гуманитарная помощь, "деятельность других правительственных учреждений США" и др.Оценивая последние пакеты военной помощи США, эксперт отметил, что ключевые позиции включают "Стингеры", ракеты HIMARS, 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, миномётные снаряды, противотанковые системы (Javelin, АТ-4 и TOW), боеприпасы для стрелкового оружия и сапёров, запчасти и вспомогательное оборудование. В комплект поставки часто входят боеприпасы ПВО - HAWK, Patriot или NASAMS. Такое "ядро" ​​остаётся практически неизменным, дополняемым другими наименованиями вооружений.Согласно публикации, что пик поставок США на Украину наступит только через пару месяцев. Их уровень будет ниже периода подготовки ВСУ к "контрнаступу" 2023 года.Эксперт также обратил внимание на то, что Пентагон не проявляет энтуиазма в снабжении ВСУ. По мнению Канциана, "министерство обороны не копается глубже в запасах, уже истощённых за годы поставок".Ежемесячные отправки военной помощи на Украину, уверен Канциан, означают устойчивую поддержку режима Зеленского со стороны Вашингтона. при этом он заметил: "США не ослабляют собственных возможностей и могут поддерживать темп до бесконечности. И этот устойчивый подход также означает, что не может быть никакого всплеска поставок, который мог бы позволить Украине превзойти Россию".По оценкам эксперта, поставки Вашингтона в адрес Киева "будут медленно увеличиваться по мере расширения производства в США". Производство 155-мм артиллерийских снарядов уже выросло с 14 000 в месяц (до СВО) до 40 000 в месяц на сегодняшний день в перспективе достигнет 100 000 снарядов ежемесячно.О растущей озабоченности в США перспективой продолжения финансирования Киева в СВО читайте в материале Украина.ру Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, впк, финансирование, военная помощь, сво