https://ukraina.ru/20240731/1056589158.html
Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева
Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева - 31.07.2024 Украина.ру
Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева
Военная помощь Украине всё дороже обходится налогоплательщикам США. Белому дому придётся запросить у Конгресса увеличения финансирования при том, что у Киева нет плана победы в СВО и есть перспектива "частичной победы России". Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
2024-07-31T13:55
2024-07-31T13:55
2024-07-31T13:55
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
впк
финансирование
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg
Старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан обстоятельно рассмотрел финансовую сторону военной помощи Вашингтона режиму Зеленского. По мнению эксперта, военные поставки США на Украину носят устойчивый характер и не подрывают мощи армии Соединённых Штатов. Однако увеличение помощи Киеву создаёт угрозы успеха возможных миссий Пентагона в других регионах мира.Канциан рассмотрел принятые Конгрессом в апреле дополнительные ассигнования на военную помощь Киеву. По ним до января будут выделены десятки миллиардов долларов.Он обратил внимание: $61 млрд позволит финансировать широкий спектр мероприятий, напрямую не связанных с СВО. Среди них – расширение мощностей ВПК, увеличение расходов на войска США в Европе, "экономическая поддержка правительства Украины", гуманитарная помощь, "деятельность других правительственных учреждений США" и др.Оценивая последние пакеты военной помощи США, эксперт отметил, что ключевые позиции включают "Стингеры", ракеты HIMARS, 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, миномётные снаряды, противотанковые системы (Javelin, АТ-4 и TOW), боеприпасы для стрелкового оружия и сапёров, запчасти и вспомогательное оборудование. В комплект поставки часто входят боеприпасы ПВО - HAWK, Patriot или NASAMS. Такое "ядро" остаётся практически неизменным, дополняемым другими наименованиями вооружений.Согласно публикации, что пик поставок США на Украину наступит только через пару месяцев. Их уровень будет ниже периода подготовки ВСУ к "контрнаступу" 2023 года.Эксперт также обратил внимание на то, что Пентагон не проявляет энтуиазма в снабжении ВСУ. По мнению Канциана, "министерство обороны не копается глубже в запасах, уже истощённых за годы поставок".Ежемесячные отправки военной помощи на Украину, уверен Канциан, означают устойчивую поддержку режима Зеленского со стороны Вашингтона. при этом он заметил: "США не ослабляют собственных возможностей и могут поддерживать темп до бесконечности. И этот устойчивый подход также означает, что не может быть никакого всплеска поставок, который мог бы позволить Украине превзойти Россию".По оценкам эксперта, поставки Вашингтона в адрес Киева "будут медленно увеличиваться по мере расширения производства в США". Производство 155-мм артиллерийских снарядов уже выросло с 14 000 в месяц (до СВО) до 40 000 в месяц на сегодняшний день в перспективе достигнет 100 000 снарядов ежемесячно.О растущей озабоченности в США перспективой продолжения финансирования Киева в СВО читайте в материале Украина.ру Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs
сша
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_2c10e895684134d4f6dee2a834172013.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, впк, финансирование, военная помощь, сво
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВПК, финансирование, военная помощь, СВО
Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева
Военная помощь Украине всё дороже обходится налогоплательщикам США. Белому дому придётся запросить у Конгресса увеличения финансирования при том, что у Киева нет плана победы в СВО и есть перспектива "частичной победы России". Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
Старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан обстоятельно рассмотрел финансовую сторону военной помощи Вашингтона режиму Зеленского. По мнению эксперта, военные поставки США на Украину носят устойчивый характер и не подрывают мощи армии Соединённых Штатов. Однако увеличение помощи Киеву создаёт угрозы успеха возможных миссий Пентагона в других регионах мира.
Канциан рассмотрел принятые Конгрессом в апреле дополнительные ассигнования на военную помощь Киеву. По ним до января будут выделены десятки миллиардов долларов.
"В этот момент администрации придется попросить больше денег, что, вероятно, приведет к политической битве, которая выходит за рамки обсуждения здесь", - заметил эксперт.
Он обратил внимание: $61 млрд позволит финансировать широкий спектр мероприятий, напрямую не связанных с СВО. Среди них – расширение мощностей ВПК, увеличение расходов на войска США в Европе, "экономическая поддержка правительства Украины", гуманитарная помощь, "деятельность других правительственных учреждений США" и др.
Оценивая последние пакеты военной помощи США, эксперт отметил, что ключевые позиции включают "Стингеры", ракеты HIMARS, 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, миномётные снаряды, противотанковые системы (Javelin, АТ-4 и TOW), боеприпасы для стрелкового оружия и сапёров, запчасти и вспомогательное оборудование. В комплект поставки часто входят боеприпасы ПВО - HAWK, Patriot или NASAMS. Такое "ядро" остаётся практически неизменным, дополняемым другими наименованиями вооружений.
Согласно публикации, что пик поставок США на Украину наступит только через пару месяцев. Их уровень будет ниже периода подготовки ВСУ к "контрнаступу" 2023 года.
Эксперт также обратил внимание на то, что Пентагон не проявляет энтуиазма в снабжении ВСУ. По мнению Канциана, "министерство обороны не копается глубже в запасах, уже истощённых за годы поставок".
"Соединенные Штаты могли бы еще больше сократить запасы и пойти на больший риск, если вспыхнут другие конфликты (например, на Корейском полуострове). Возможно взять технику из резервных частей, развёрнутых позже. Однако Минобороны не желает предпринимать подобные шаги", - отметил эксперт CSIS.
Ежемесячные отправки военной помощи на Украину, уверен Канциан, означают устойчивую поддержку режима Зеленского со стороны Вашингтона. при этом он заметил: "США не ослабляют собственных возможностей и могут поддерживать темп до бесконечности. И этот устойчивый подход также означает, что не может быть никакого всплеска поставок, который мог бы позволить Украине превзойти Россию".
По оценкам эксперта, поставки Вашингтона в адрес Киева "будут медленно увеличиваться по мере расширения производства в США". Производство 155-мм артиллерийских снарядов уже выросло с 14 000 в месяц (до СВО) до 40 000 в месяц на сегодняшний день в перспективе достигнет 100 000 снарядов ежемесячно.
О растущей озабоченности в США перспективой продолжения финансирования Киева в СВО читайте в материале Украина.ру Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs