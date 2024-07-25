Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs - 25.07.2024 Украина.ру
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Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs
Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs - 25.07.2024 Украина.ру
Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs
Быстрый способ прекратить СВО для США – быстро нарастить поставки летального оружия на Украину, которая не выдержит длительного противостояния с Россией. Статью об этом 25 июля в Foreign Affairs опубликовал американский профессор Якуб Григиль
2024-07-25T12:30
2024-07-25T12:30
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Спустя более двух лет российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Киев не сдался. Однако и его западные партнёры не предоставили ему инструментов для победы, констатировал Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института."Длительная война на истощение, скорее всего, закончится крахом Украины, - констатировал профессор. - Киеву не хватает рабочей силы, чтобы отправлять подкрепления в окопы на долгие годы, а вдали от линии фронта остальная часть страны испытывает трудности. Три четверти украинского бизнеса испытывают нехватку рабочей силы из-за эмиграции и призыва в армию (и связанных с этим жертв). Аграрный сектор лишился плодородных площадей: по некоторым культурам объем убранных земель сократился примерно на треть. Потеря портов, таких как Мариуполь, создала серьезные проблемы для производителей, стремящихся к экспорту".Ссылаясь на февральский доклад, соавтором которого выступил Всемирный банк, профессор отметил в статье, что "восстановление жилья, инфраструктуры и промышленности Украины потребует около полутриллиона долларов". Ситуация будет только ухудшаться, поэтому, по его мнению, следует отказаться от неудачной стратегии Байдена и действовать быстро. Тем более, что и Евросоюз скромничает в выделении военной помощи Киеву – "по большей части их недавние военные инвестиции были скромными, и они неохотно выделяли большие суммы денег на поддержку экономики Украины"."Для США нет никакой выгоды в финансировании затяжного конфликта. Стратегия Байдена по предоставлению дополнительной помощи не предотвратит возможное разрушение Украины и заставит Соединенные Штаты увязнуть в войне без пути к победе, - уверен Григиль. - Это также политически неустойчиво: после десятилетий крайне непопулярных "вечных войн" американские лидеры больше не могут обещать бессрочные финансовые затраты и поставки оружия на основе стратегии, не имеющей никаких перспектив на успех. Соединенные Штаты также идут на более серьезные стратегические риски, ограничивая свою поддержку Украины дополнительными вооружениями".По мнению профессора, "Москва может опираться на свою военную экономику, и ей нет необходимости вести переговоры, пока она уверена, что сможет довести Украину до капитуляции и пережить поддержку Киева со стороны Запада". При этом Владимир Зеленский находится в слабой позиции и не желает вести с неё переговоры.Подробнее о подготовке Зеленским переговорной позиции читайте в нашем материале Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"
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новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, всемирный банк, ес, сво
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Всемирный банк, ЕС, СВО

Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs

12:30 25.07.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Быстрый способ прекратить СВО для США – быстро нарастить поставки летального оружия на Украину, которая не выдержит длительного противостояния с Россией. Статью об этом 25 июля в Foreign Affairs опубликовал американский профессор Якуб Григиль
Спустя более двух лет российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Киев не сдался. Однако и его западные партнёры не предоставили ему инструментов для победы, констатировал Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института.
"Длительная война на истощение, скорее всего, закончится крахом Украины, - констатировал профессор. - Киеву не хватает рабочей силы, чтобы отправлять подкрепления в окопы на долгие годы, а вдали от линии фронта остальная часть страны испытывает трудности. Три четверти украинского бизнеса испытывают нехватку рабочей силы из-за эмиграции и призыва в армию (и связанных с этим жертв). Аграрный сектор лишился плодородных площадей: по некоторым культурам объем убранных земель сократился примерно на треть. Потеря портов, таких как Мариуполь, создала серьезные проблемы для производителей, стремящихся к экспорту".
Ссылаясь на февральский доклад, соавтором которого выступил Всемирный банк, профессор отметил в статье, что "восстановление жилья, инфраструктуры и промышленности Украины потребует около полутриллиона долларов". Ситуация будет только ухудшаться, поэтому, по его мнению, следует отказаться от неудачной стратегии Байдена и действовать быстро. Тем более, что и Евросоюз скромничает в выделении военной помощи Киеву – "по большей части их недавние военные инвестиции были скромными, и они неохотно выделяли большие суммы денег на поддержку экономики Украины".
"Для США нет никакой выгоды в финансировании затяжного конфликта. Стратегия Байдена по предоставлению дополнительной помощи не предотвратит возможное разрушение Украины и заставит Соединенные Штаты увязнуть в войне без пути к победе, - уверен Григиль. - Это также политически неустойчиво: после десятилетий крайне непопулярных "вечных войн" американские лидеры больше не могут обещать бессрочные финансовые затраты и поставки оружия на основе стратегии, не имеющей никаких перспектив на успех. Соединенные Штаты также идут на более серьезные стратегические риски, ограничивая свою поддержку Украины дополнительными вооружениями".
По мнению профессора, "Москва может опираться на свою военную экономику, и ей нет необходимости вести переговоры, пока она уверена, что сможет довести Украину до капитуляции и пережить поддержку Киева со стороны Запада". При этом Владимир Зеленский находится в слабой позиции и не желает вести с неё переговоры.
Подробнее о подготовке Зеленским переговорной позиции читайте в нашем материале Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"
 
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