"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Сейчас на фронте можно попробовать применять роботизированные танки, на военных складах полно Т-62 и Т-55. Для прорыва укрепленной линии обороны – это отличный выход. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Бойцы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, рассказал эксперт.
СВО вообще выявила много недостатков российской армии и вооружений. Теперь стало понятно, как нужно выстраивать боевые порядки и какая техника должна быть в войсках, добавил он.
"Если мы видим танк, который закрыт козырьками из решеток, это не смешно. Мы такие козырьки делали в Луганске еще в 2015 году. Я был замкомандующего корпусом Народной милиции. Мы сразу же приняли решение формировать отдельный танковый батальон из резервов командования", - сообщил Киселев.
По его словам, бойцы Народной милиции стали именно так защищать свои танки, как только узнали, что на Украину будут поступать "Джавелины". Сейчас на фронте можно попробовать применять роботизированные танки, на военных складах полно Т-62 и Т-55, добавил эксперт.
"Если у нас ездит тот же "Терминатор", почему нельзя сделать автоматизированные танки? Для прорыва укрепленной линии обороны – это отличный выход", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру
Вчера, 05:44Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее