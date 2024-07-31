https://ukraina.ru/20240731/1056576847.html

"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ

"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру

"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ

Сейчас на фронте можно попробовать применять роботизированные танки, на военных складах полно Т-62 и Т-55. Для прорыва укрепленной линии обороны – это отличный выход. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T04:00

2024-07-31T04:00

2024-07-31T04:00

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робот

народная милиция лднр

дебальцево

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Бойцы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, рассказал эксперт.СВО вообще выявила много недостатков российской армии и вооружений. Теперь стало понятно, как нужно выстраивать боевые порядки и какая техника должна быть в войсках, добавил он.По его словам, бойцы Народной милиции стали именно так защищать свои танки, как только узнали, что на Украину будут поступать "Джавелины". Сейчас на фронте можно попробовать применять роботизированные танки, на военных складах полно Т-62 и Т-55, добавил эксперт. "Если у нас ездит тот же "Терминатор", почему нельзя сделать автоматизированные танки? Для прорыва укрепленной линии обороны – это отличный выход", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

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новости, россия, лнр, луганск, киселев, т-62, танки, робот, народная милиция лднр, дебальцево, джавелины