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"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке

"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке - 31.07.2024 Украина.ру

"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке

Под Макеевкой на Краснолиманском направлении наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии. Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T05:50

2024-07-31T05:50

2024-07-31T05:50

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киселев

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штурм

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На Краснолиманском направлении сейчас ВС РФ пытаются продвигаться, чтобы овладеть высотами вокруг села Макеевка. Продвигаться на этом участке сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров, рассказал эксперт.Для сравнения, за Авдеевкой у ВС РФ идет более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки. А под Макеевкой наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии противника, уточнил полковник запаса.ВС РФ приходится пролезать сквозь вражескую оборону небольшими группами в 3–5 человек, цепляться за участочек земли и создавать условия для подхода техники как можно ближе, чтобы облегчить подвоз боеприпасов и материально-технических ресурсов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

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