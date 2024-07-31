"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке - 31.07.2024 Украина.ру
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"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке
"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке - 31.07.2024 Украина.ру
"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке
Под Макеевкой на Краснолиманском направлении наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии. Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T05:50
2024-07-31T05:50
новости
россия
макеевка
украина
киселев
всу
наступление
штурм
мины
дроны
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На Краснолиманском направлении сейчас ВС РФ пытаются продвигаться, чтобы овладеть высотами вокруг села Макеевка. Продвигаться на этом участке сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров, рассказал эксперт.Для сравнения, за Авдеевкой у ВС РФ идет более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки. А под Макеевкой наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии противника, уточнил полковник запаса.ВС РФ приходится пролезать сквозь вражескую оборону небольшими группами в 3–5 человек, цепляться за участочек земли и создавать условия для подхода техники как можно ближе, чтобы облегчить подвоз боеприпасов и материально-технических ресурсов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
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новости, россия, макеевка, украина, киселев, всу, наступление, штурм, мины, дроны, донбасс, оборона, вс рф, сво
Новости, Россия, Макеевка, Украина, Киселев, ВСУ, наступление, штурм, мины, дроны, Донбасс, оборона, ВС РФ, СВО

"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке

05:50 31.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Под Макеевкой на Краснолиманском направлении наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии. Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Краснолиманском направлении сейчас ВС РФ пытаются продвигаться, чтобы овладеть высотами вокруг села Макеевка. Продвигаться на этом участке сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров, рассказал эксперт.
Для сравнения, за Авдеевкой у ВС РФ идет более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки. А под Макеевкой наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии противника, уточнил полковник запаса.
"Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля (противопехотные и противотанковые). ВСУ используют и кассетные боеприпасы, засеивая минами посадки, чтобы наша пехота не могла там пройти", - отметил Киселев.
ВС РФ приходится пролезать сквозь вражескую оборону небольшими группами в 3–5 человек, цепляться за участочек земли и создавать условия для подхода техники как можно ближе, чтобы облегчить подвоз боеприпасов и материально-технических ресурсов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 05:44
Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
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