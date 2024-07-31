"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке
Под Макеевкой на Краснолиманском направлении наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии. Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Краснолиманском направлении сейчас ВС РФ пытаются продвигаться, чтобы овладеть высотами вокруг села Макеевка. Продвигаться на этом участке сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров, рассказал эксперт.
Для сравнения, за Авдеевкой у ВС РФ идет более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки. А под Макеевкой наступлению ВС РФ мешают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но и большое количество артиллерии противника, уточнил полковник запаса.
"Еще одна сложность наступления на Макеевку — это большие минные поля (противопехотные и противотанковые). ВСУ используют и кассетные боеприпасы, засеивая минами посадки, чтобы наша пехота не могла там пройти", - отметил Киселев.
ВС РФ приходится пролезать сквозь вражескую оборону небольшими группами в 3–5 человек, цепляться за участочек земли и создавать условия для подхода техники как можно ближе, чтобы облегчить подвоз боеприпасов и материально-технических ресурсов, заключил собеседник издания.
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