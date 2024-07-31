https://ukraina.ru/20240731/1056566946.html

"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем

"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем - 31.07.2024 Украина.ру

"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем

На Украине в экспертном сообществе начинают подозревать, что киевский режим может на каком-то этапе не вписаться в поворот глобальной политики, и тогда для... Украина.ру, 31.07.2024

2024-07-31T04:45

2024-07-31T04:45

2024-07-31T04:45

эксклюзив

сво

украина

всу

энергетика

потери всу

россия

владимир зеленский

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056567270_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_54964d12ef59bd689d9bb050bf65332b.jpg

На Украине в экспертном сообществе начинают подозревать, что киевский режим может на каком-то этапе не вписаться в поворот глобальной политики, и тогда для Киева дело закончится плохо. Терпения у украинского народа с избытком, история это показывает, но нужна мудрость, чтобы вовремя принять решение, иначе можно дотерпеться до полного разрушения экосистемы существования самого народа, считает украинский политолог Руслан Бортник. Об этом он сказал, комментируя в эфире интернет-канала Politeka интервью Зеленского японскому телеканалу, в котором тот заявил, в частности, что для прекращения войны нужны "терпение, поддержка и дипломатическое давление (на Россию – Ред.)".Терпение ради терпения – путь в никуда, считает эксперт. По его словам, Зеленский сейчас пытается заручиться поддержкой части стран, расположенных южнее экватора, поскольку без глобального Юга любой саммит мира вряд ли может быть эффективен. А киевской власти нужно не пропустить момент, когда надо будет менять стратегию."Потому что, если мы не впишемся в поворот, а геополитическая ситуация вокруг нас уже поворачивает, этот трек меняется, мы чувствуем это по общественному мнению, по выборам в других странах, вот если мы не впишемся в этот поворот, то мы просто полетим по прямой в пропасть", - сказал Бортник.Он отметил, что шанс на мир был, когда Парижем было предложено олимпийское перемирие, но Киев им не воспользовался. Вопрос территориальной целостности тоже не так прост – "не за все границы ведутся физические войны", за некоторые границы идет политическая борьба, указал эксперт. По его словам, прекращение боевых действий не означает отказа от территорий. Да и границы государств меняются постоянно. На практике это может означать, например, что "Запорожской области может быть две", то же с Донецкой области и Херсонской, а дальше – дипломатическая работа, считает политолог.На какие компромиссы готов пойти Киев? На сегодня есть одна тактическая красная линия - украинское общество не готово принимать формальный отказ от утраченных территорий, отметил Бортник, подчеркнув, что речь идет именно о формальном отказе. Он продолжил: и есть красная линия стратегическая, это сохранение независимости, хотя тут тоже есть тонкость – при этом украинское общество готово жертвовать суверенитетом (например, в виде вступления в международные организации).Напомним, ранее данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что на Украине растет число граждан, согласных отказаться от территорий ради прекращения конфликта с Россией.По мнению Бортника, наиболее вероятный сценарий сейчас, что конфликт закончится перемирием, замораживанием, но это очень опасный сценарий, поскольку "угроза войны продолжит пугать украинское общество, продолжит пугать все вокруг, не будет восстановления страны, люди не вернутся – или вернутся небольшая часть и будет незначительное восстановление"."Нам необходимо пойти на хирургическую операцию, болезненную, будет долгое восстановление, но мы понимаем, что организм после нее будет здоров и мы сможем восстанавливаться, жить прежней, может быть, даже лучшей жизнью", - сказал политолог. Он добавил, что как бы ни закончилась война, украинское общество будет расколото, линии социального раскола придется очень тяжело преодолевать. Скорее всего, придется принимать новую Конституцию, практически создавать новое государство на новых принципах, считает Бортник.А пока из украинцев выжимают последние соки. И дальше будет хуже. Так, исполнительный директор Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) Дмитрий Сахарук посоветовал согражданам готовиться к прохождению следующей зимы и рассчитывать только на себя."Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас", - заявил Сахарук, чьи слова приводит "Экономическая правда".Комментируя этот совет, украинский аналитик и прогнозист Владимир Стус выразил надежду, что его услышит и владелец кампании Ринат Ахметов — и продаст большую часть ДТЭК и вырученные средства использует для восстановления инфраструктуры.Аналитик подчеркнул, что, с одной стороны, есть простые сотрудники ДТЭК — подлинные герои, но, с другой стороны, есть "олигархи как полукриминальные авантюристы, которые довели (компанию — ред.) до состояния, близкого к банкротству, прихватизировали и теперь вовсю используют монополистическую ренту".Думали, что так будет всегда, но теперь все изменилось. По мнению аналитика, если зимой "не удержат тепло, то через два дня люди массово выходят - и ни Нацгвардия, никто не сможет удержать людей". И эти люди, лишившиеся отопления, "отблагодарят так, что мало не покажется", предостерег Стус.Зима будет тяжелой. Мэр Днепра (бывшего Днепропетровска — Ред.) Филатов заявил, что "нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии"."Потому что... в любом случае во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это очень большая проблема", - пояснил он. Комментируя это заявление градоначальника, телеграм-канал "Сплетница" задается вопросом: "интересно сколько ещё миллионов украинцев должны выехать со страны, чтобы до властей дошло, что так не может дальше продолжаться???".Долго так продолжаться просто не должно. Ведь по обе стороны фронта – просто люди, наши люди, которые вчера еще могли быть друзьями, знакомыми или соседями по подъезду. Агрессивная и грамотно выстроенная пропаганда сделала свое дело (не будем забывать и о системных действиях ТЦК), но общего у воинов противоборствующих сторон, возможно, до сих пор больше, чем того, что их разделяет. Об этом свидетельствует такой факт: в зоне СВО солдаты с обеих сторон прекратили бой, когда на дороге появилась женщина с тележкой. Видеозапись с беспилотника опубликовал военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo. Бой возобновился, когда женщина пересекла опасный участок.Этот эпизод спонтанного, пусть и короткого, но "перемирия из милосердия" обсуждают в соцсетях. Высказываются, в частности, мнения, что когда-то столь же неожиданно может возникнуть и перемирие более длительное. Это может произойти, когда солдаты в ВСУ поймут, что им не за что умирать и незачем убивать в этом инспирированном западными "друзьями" конфликте.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Страна голодных крепостных. О чем говорит новый опрос "Рейтинга"

https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

https://ukraina.ru/20240728/1056528486.html

https://ukraina.ru/20240729/1056535938.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, энергетика, потери всу, россия, владимир зеленский, политика, экономика, эксперты, ринат ахметов, перемирие