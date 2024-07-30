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Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию

Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию - 30.07.2024 Украина.ру

Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию

В зоне СВО солдаты с обеих сторон прекратили бой, когда на дороге появилась женщина с тележкой. Видеозапись с беспилотника опубликовал военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo

2024-07-30T13:20

2024-07-30T13:20

2024-07-30T13:20

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Согласно видеозаписи и комментариям к ней, в разгар боя на дороге с украинской стороны появилась женщина. Она тянула тележку с вещами, направляясь в сторону, подконтрольную российской армии. Солдаты противоборствующих сторон прекратили огонь, чтобы пропустить беженку.Бой возобновился, когда женщина пересекла опасный участок. Множество Telegram-каналов и сайтов опубликовали сообщения об этом случае, который также активно обсуждается пользователями соцсетей.Ситуацию в зоне боевых действий и внутренней политике Украины проанализировал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своей новой статье Украина – распад.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, семен пегов, сво, беженцы