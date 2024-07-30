Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию - 30.07.2024 Украина.ру
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Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию
Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию - 30.07.2024 Украина.ру
Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию
В зоне СВО солдаты с обеих сторон прекратили бой, когда на дороге появилась женщина с тележкой. Видеозапись с беспилотника опубликовал военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
2024-07-30T13:20
2024-07-30T13:20
новости
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россия
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беженцы
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Согласно видеозаписи и комментариям к ней, в разгар боя на дороге с украинской стороны появилась женщина. Она тянула тележку с вещами, направляясь в сторону, подконтрольную российской армии. Солдаты противоборствующих сторон прекратили огонь, чтобы пропустить беженку.Бой возобновился, когда женщина пересекла опасный участок. Множество Telegram-каналов и сайтов опубликовали сообщения об этом случае, который также активно обсуждается пользователями соцсетей.Ситуацию в зоне боевых действий и внутренней политике Украины проанализировал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своей новой статье Украина – распад.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, семен пегов, сво, беженцы
Новости, Украина, Россия, Семен Пегов, СВО, беженцы

Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию

13:20 30.07.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
В зоне СВО солдаты с обеих сторон прекратили бой, когда на дороге появилась женщина с тележкой. Видеозапись с беспилотника опубликовал военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
Согласно видеозаписи и комментариям к ней, в разгар боя на дороге с украинской стороны появилась женщина. Она тянула тележку с вещами, направляясь в сторону, подконтрольную российской армии. Солдаты противоборствующих сторон прекратили огонь, чтобы пропустить беженку.

"Хочу поделиться с вами необычной картиной, которую запечатлели пилоты. Пока с обеих сторон идут ожесточённые бои - эта отважная гражданская женщина, взяв всë своё нажитое имущество переходит на нашу сторону (идёт в Россию)", - сообщил Пегов

Бой возобновился, когда женщина пересекла опасный участок. Множество Telegram-каналов и сайтов опубликовали сообщения об этом случае, который также активно обсуждается пользователями соцсетей.
Ситуацию в зоне боевых действий и внутренней политике Украины проанализировал автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своей новой статье Украина – распад.
 
НовостиУкраинаРоссияСемен ПеговСВОбеженцы
 
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