Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
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Решение о создании в России Морской коллегии купирует угрозы со стороны НАТО, является ответом на обнародование новой стратегии США по Арктике и сбалансирует задачи военпрома для успешного проведения СВО, сообщил изданию Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Министерство обороны США 22 июля опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой утверждалось, что "крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике". В Пентагоне указывали, что эта территория становится площадкой "стратегической конкуренции", а само изменение американской стратегии по региону является реакцией на ряд факторов. Среди них выделили:
- —продолжающуюся спецоперацию на Украине;
- —сближение России и Китая;
- —широкие возможности РФ в Арктике, "которые потенциально представляют угрозу США";
- —изменение климата.
В связи с этим, Вашингтон намерен проводить в регионе как самостоятельные, так и интернациональные военные учения для демонстрации своей боеспособности, работать над укреплением местных сил сдерживания, улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией. Помимо этого, Пентагон намерен разместить в регионе к 2030 году свыше 250 многоцелевых истребителей для операций.
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В свою очередь российская сторона усиливает координацию по защите своих интересов, в том числе с помощью Морской коллегии, инициатива создания которой принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
"Решение о создании постоянно действующего органа при правительстве Морской коллегии озвучено сразу после внесения изменений Пентагоном с стратегию так называемого сдерживания России в Арктике. Здесь налицо необходимость координации усилий по защите российских интересов в наиболее перспективном регионе с точки зрения международных и каротажных перевозок и продолжающегося игнорирования Соединенными Штатами Конвенции по морскому праву* в Арктическом регионе", - объяснил Украине.ру Ераносян.
Как информировал накануне помощник главы государства Николай Патрушев, пока такие вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве – это постоянно действующий координационный орган.
По словам Владимира Ераносяна, опыт спецоперации обнаружил существенные угрозы флоту и гражданским судам в акватории Черного моря, а вступление Финляндии и Швеции в НАТО несёт угрозу не только Арктике, но и всему Балтийскому бассейну.
"Речь идёт о трёх факторах: предоставление шведами и финнами аэродромной и портовой инфраструктуры для НАТО, подготовка диверсантов в Финляндии, Литве и Эстонии и ставка НАТО на противокорабельные ракеты дальнего радиуса действия, размещённые на побережье Одессы и в Финляндии", - объяснил собеседник.
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Так, новообразованная Морская коллегия будет курировать работу проектных бюро и промышленности, стыкуя задачи военной промышленности с реальной потребностью флота. На беспилотники-камикадзе в России ответят анти-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, корабли модульной сборки будут строить с учётом новых опасностей, экипажи будут тренировать на новых тренажёрах и в море, с учётом задач боевой подготовки и сетецентрических угроз, добавил эксперт.
"Возможно, есть и планы и по развитию палубной авиации, ледокольного флота, который оснастят системами противовоздушной обороны. И все это привязано к усилению роли России и ее доминированию, как минимум, в акваториях территориального моря и экономической зоны", - подытожил он.
Решение президента России о создании коллегии входит в долгосрочную стратегию развития Военно-морского флота о которой 27 июля Путин попросил доложить Министерство обороны. До того глава государства поручал скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития ВМФ и эффективной защиты национальных интересов России, так как страны Североатлантического альянса наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России. При этом, в НАТО уверяют, что именно РФ является угрозой, которой необходимо противостоять.
*Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву является одним из наиболее комплексных инструментов международного права. Ее 320 статей и девять приложений содержат всеобъемлющий правовой режим мировых океанов и морей, устанавливающий правила, регулирующие всю деятельность в океанах и использование их ресурсов, в том числе судоходство и воздушные перелеты, разведку и добычу минералов, сохранение и загрязнение, рыболовство и перевозки.