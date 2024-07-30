Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию - 30.07.2024 Украина.ру
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Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию - 30.07.2024 Украина.ру
Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
Решение о создании в России Морской коллегии купирует угрозы со стороны НАТО, является ответом на обнародование новой стратегии США по Арктике и сбалансирует задачи военпрома для успешного проведения СВО, сообщил изданию Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2024-07-30T11:55
2024-07-30T11:55
россия
арктика
нато
пентагон
финляндия
владимир ераносян
владимир путин
мвф
промышленность
война
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Министерство обороны США 22 июля опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой утверждалось, что "крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике". В Пентагоне указывали, что эта территория становится площадкой "стратегической конкуренции", а само изменение американской стратегии по региону является реакцией на ряд факторов. Среди них выделили: В связи с этим, Вашингтон намерен проводить в регионе как самостоятельные, так и интернациональные военные учения для демонстрации своей боеспособности, работать над укреплением местных сил сдерживания, улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией. Помимо этого, Пентагон намерен разместить в регионе к 2030 году свыше 250 многоцелевых истребителей для операций.В свою очередь российская сторона усиливает координацию по защите своих интересов, в том числе с помощью Морской коллегии, инициатива создания которой принадлежит президенту РФ Владимиру Путину."Решение о создании постоянно действующего органа при правительстве Морской коллегии озвучено сразу после внесения изменений Пентагоном с стратегию так называемого сдерживания России в Арктике. Здесь налицо необходимость координации усилий по защите российских интересов в наиболее перспективном регионе с точки зрения международных и каротажных перевозок и продолжающегося игнорирования Соединенными Штатами Конвенции по морскому праву* в Арктическом регионе", - объяснил Украине.ру Ераносян.Как информировал накануне помощник главы государства Николай Патрушев, пока такие вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве – это постоянно действующий координационный орган.По словам Владимира Ераносяна, опыт спецоперации обнаружил существенные угрозы флоту и гражданским судам в акватории Черного моря, а вступление Финляндии и Швеции в НАТО несёт угрозу не только Арктике, но и всему Балтийскому бассейну.Так, новообразованная Морская коллегия будет курировать работу проектных бюро и промышленности, стыкуя задачи военной промышленности с реальной потребностью флота. На беспилотники-камикадзе в России ответят анти-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, корабли модульной сборки будут строить с учётом новых опасностей, экипажи будут тренировать на новых тренажёрах и в море, с учётом задач боевой подготовки и сетецентрических угроз, добавил эксперт."Возможно, есть и планы и по развитию палубной авиации, ледокольного флота, который оснастят системами противовоздушной обороны. И все это привязано к усилению роли России и ее доминированию, как минимум, в акваториях территориального моря и экономической зоны", - подытожил он.Решение президента России о создании коллегии входит в долгосрочную стратегию развития Военно-морского флота о которой 27 июля Путин попросил доложить Министерство обороны. До того глава государства поручал скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития ВМФ и эффективной защиты национальных интересов России, так как страны Североатлантического альянса наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России. При этом, в НАТО уверяют, что именно РФ является угрозой, которой необходимо противостоять. *Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву является одним из наиболее комплексных инструментов международного права. Ее 320 статей и девять приложений содержат всеобъемлющий правовой режим мировых океанов и морей, устанавливающий правила, регулирующие всю деятельность в океанах и использование их ресурсов, в том числе судоходство и воздушные перелеты, разведку и добычу минералов, сохранение и загрязнение, рыболовство и перевозки.
https://ukraina.ru/20240729/1056512620.html
https://ukraina.ru/20231214/1052078628.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, арктика, нато, пентагон, финляндия, владимир ераносян, владимир путин, мвф, промышленность, война
Россия, Арктика, НАТО, Пентагон, Финляндия, Владимир Ераносян, Владимир Путин, МВФ, промышленность, война

Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию

11:55 30.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
© POOL
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Анастасия Градинарова
Все материалы
Решение о создании в России Морской коллегии купирует угрозы со стороны НАТО, является ответом на обнародование новой стратегии США по Арктике и сбалансирует задачи военпрома для успешного проведения СВО, сообщил изданию Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Министерство обороны США 22 июля опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой утверждалось, что "крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике". В Пентагоне указывали, что эта территория становится площадкой "стратегической конкуренции", а само изменение американской стратегии по региону является реакцией на ряд факторов. Среди них выделили:
  • продолжающуюся спецоперацию на Украине;
  • сближение России и Китая;
  • широкие возможности РФ в Арктике, "которые потенциально представляют угрозу США";
  • изменение климата.
В связи с этим, Вашингтон намерен проводить в регионе как самостоятельные, так и интернациональные военные учения для демонстрации своей боеспособности, работать над укреплением местных сил сдерживания, улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен информацией. Помимо этого, Пентагон намерен разместить в регионе к 2030 году свыше 250 многоцелевых истребителей для операций.
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В свою очередь российская сторона усиливает координацию по защите своих интересов, в том числе с помощью Морской коллегии, инициатива создания которой принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
"Решение о создании постоянно действующего органа при правительстве Морской коллегии озвучено сразу после внесения изменений Пентагоном с стратегию так называемого сдерживания России в Арктике. Здесь налицо необходимость координации усилий по защите российских интересов в наиболее перспективном регионе с точки зрения международных и каротажных перевозок и продолжающегося игнорирования Соединенными Штатами Конвенции по морскому праву* в Арктическом регионе", - объяснил Украине.ру Ераносян.
Как информировал накануне помощник главы государства Николай Патрушев, пока такие вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве – это постоянно действующий координационный орган.
По словам Владимира Ераносяна, опыт спецоперации обнаружил существенные угрозы флоту и гражданским судам в акватории Черного моря, а вступление Финляндии и Швеции в НАТО несёт угрозу не только Арктике, но и всему Балтийскому бассейну.
"Речь идёт о трёх факторах: предоставление шведами и финнами аэродромной и портовой инфраструктуры для НАТО, подготовка диверсантов в Финляндии, Литве и Эстонии и ставка НАТО на противокорабельные ракеты дальнего радиуса действия, размещённые на побережье Одессы и в Финляндии", - объяснил собеседник.
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Так, новообразованная Морская коллегия будет курировать работу проектных бюро и промышленности, стыкуя задачи военной промышленности с реальной потребностью флота. На беспилотники-камикадзе в России ответят анти-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, корабли модульной сборки будут строить с учётом новых опасностей, экипажи будут тренировать на новых тренажёрах и в море, с учётом задач боевой подготовки и сетецентрических угроз, добавил эксперт.

"Возможно, есть и планы и по развитию палубной авиации, ледокольного флота, который оснастят системами противовоздушной обороны. И все это привязано к усилению роли России и ее доминированию, как минимум, в акваториях территориального моря и экономической зоны", - подытожил он.

Решение президента России о создании коллегии входит в долгосрочную стратегию развития Военно-морского флота о которой 27 июля Путин попросил доложить Министерство обороны. До того глава государства поручал скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития ВМФ и эффективной защиты национальных интересов России, так как страны Североатлантического альянса наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России. При этом, в НАТО уверяют, что именно РФ является угрозой, которой необходимо противостоять.
*Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву является одним из наиболее комплексных инструментов международного права. Ее 320 статей и девять приложений содержат всеобъемлющий правовой режим мировых океанов и морей, устанавливающий правила, регулирующие всю деятельность в океанах и использование их ресурсов, в том числе судоходство и воздушные перелеты, разведку и добычу минералов, сохранение и загрязнение, рыболовство и перевозки.
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