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Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев
Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев - 30.07.2024 Украина.ру
Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев
Политолог Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал внутриамериканскую ситуацию и взаимоотношения США и Израиля, объяснил международное возмущение... Украина.ру, 30.07.2024
2024-07-30T10:27
2024-07-30T10:27
2024-07-30T10:27
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сша
израиль
дмитрий евстафьев
биньямин нетаньяху
барак обама (старший)
украина.ру
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Политолог Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал внутриамериканскую ситуацию и взаимоотношения США и Израиля, объяснил международное возмущение церемонией открытия Олимпиады во Франции, а также разобрал перспективы мирных инициатив и возможный ответ России на использование Западом прибыли от наших замороженных активов. 00:21 – О предвыборной гонке в США; 11:12 – Об открытии Олимпиады во Франции; 14:58 – Нетаньяху и поддержка Израиля; 19:15 – О доходах от замороженных активов РФ; 24:34 – Разговоры о мире. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, израиль, дмитрий евстафьев, биньямин нетаньяху, барак обама (старший), украина.ру, хамас, ес, китай, камала харрис, джо байден, рональд рейган, ссср, владимир зеленский, выборы, франция, видео
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Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев
Политолог Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал внутриамериканскую ситуацию и взаимоотношения США и Израиля, объяснил международное возмущение церемонией открытия Олимпиады во Франции, а также разобрал перспективы мирных инициатив и возможный ответ России на использование Западом прибыли от наших замороженных активов.
00:21 – О предвыборной гонке в США;
11:12 – Об открытии Олимпиады во Франции;
14:58 – Нетаньяху и поддержка Израиля;
19:15 – О доходах от замороженных активов РФ;
24:34 – Разговоры о мире.
*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ