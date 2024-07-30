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Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев

Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев - 30.07.2024 Украина.ру

Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев

Политолог Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал внутриамериканскую ситуацию и взаимоотношения США и Израиля, объяснил международное возмущение... Украина.ру, 30.07.2024

2024-07-30T10:27

2024-07-30T10:27

2024-07-30T10:27

видео

россия

сша

израиль

дмитрий евстафьев

биньямин нетаньяху

барак обама (старший)

украина.ру

хамас

ес

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Политолог Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал внутриамериканскую ситуацию и взаимоотношения США и Израиля, объяснил международное возмущение церемонией открытия Олимпиады во Франции, а также разобрал перспективы мирных инициатив и возможный ответ России на использование Западом прибыли от наших замороженных активов. 00:21 – О предвыборной гонке в США; 11:12 – Об открытии Олимпиады во Франции; 14:58 – Нетаньяху и поддержка Израиля; 19:15 – О доходах от замороженных активов РФ; 24:34 – Разговоры о мире. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ

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