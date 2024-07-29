Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество - 29.07.2024 Украина.ру
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Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество
Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество - 29.07.2024 Украина.ру
Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество
Американский предприниматель Илон Маск на днях в соцсети X прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания осенью 2023 года
2024-07-29T12:02
2024-07-29T12:02
новости
сша
камала харрис
илон маск
джо байден
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Тогда она обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка."Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" &lt;...&gt; Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Недавно нынешний президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.Подробнее о президентской гонке в США - в материале Владимира Скачко Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, камала харрис, илон маск, джо байден
Новости, США, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Байден

Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество

12:02 29.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Американский предприниматель Илон Маск на днях в соцсети X прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания осенью 2023 года
Тогда она обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.
"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.
В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.
"Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" — отметил миллиардер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Недавно нынешний президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Подробнее о президентской гонке в США - в материале Владимира Скачко Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКамала ХаррисИлон МаскДжо Байден
 
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