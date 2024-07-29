Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество
Американский предприниматель Илон Маск на днях в соцсети X прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания осенью 2023 года
Тогда она обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.
"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", — рассказала политик.
В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.
"Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" — отметил миллиардер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Недавно нынешний президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Подробнее о президентской гонке в США - в материале Владимира Скачко Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает на сайте Украина.ру.