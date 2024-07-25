Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает - 25.07.2024 Украина.ру
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Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает
Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает - 25.07.2024 Украина.ру
Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает
Сегодня одна их главных особенностей президентской гонки в США в том, что она все больше и больше напоминает гонку сиделок, которые рвутся в хозяева и могут получить все, включая главное кресло страны, если им повезет благополучно пережить своих опекаемых.
2024-07-25T16:58
2024-07-25T16:58
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
президентские выборы
джей ди вэнс
дебаты
хиллари клинтон
мнения
великобритания
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То есть борются уже и вице-президенты, которые в иерархии американской власти являются вторыми номерами при президентах, но реальную власть могут получить только после смерти (гибели, отставки, импичмента) своих шефов и патронов.Как сестры-сиделки, которые при удачном стечении обстоятельств и правильно составленных завещаниях могут получить квартиры своих подопечных, вытерпев и перетерпев все трудности и сложности. С той только разницей, что у сестер-сиделок могут быть любые варианты, в том числе, и отрицательные, а вот вице-президенты власть в стране получают обязательно, согласно Конституции США.И сейчас в этой гонке за власть побеждает как раз демократическая "сиделка" -- практически полноценный демократический кандидат в президент Камала Харрис. И потому что она – уже вице-президент. И потому, что она – официальный кандидат, который может стать президентом даже без выборов, если Джо Байден умрет. Или будет отстранен от власти по состоянию здоровья (поправка 25 к Конституции).А на пути к ее полноценному кандидатству сдался предпоследний из живущих президентов США от Демпартии Барак Обама (2009-2017), который, как утверждает телеканал NBC, планирует вскоре поддержать выдвижение кандидатом в президенты от демократов Харрис, на которую пал выбор нынешнего главы Белого дома Байдена (с 2021 года).Еще один экс-президент от демократов Билл Клинтон (1993-2001) уже поддержал "хохотушку" Камалу и увидел в ней "спасение Америки от республиканского авторитаризма Дональда Трампа (2017-2021)".Останется только выдавить что-то вменяемое в этом плане из старейшины президентского цеха живущих -- 99-летнего экс-президента-демократа Джимми Картера (1977-1981), и дело будет сделано: демократы как бы пойдут на президентские выборы монолитом.И их можно понять – вопрос стоит ребром: выживание, связанное с победой, или смерть, перед которой, не исключено, многим из них, особенно высокопоставленным работникам администрации, придется посидеть в тюряге. А то и вообще встретиться с костлявой как раз на цугундере, получив реальные срока за содеянное с Америкой. Во всяком случае, именно такую перспективу им рисует нынешний кандидат в президенты от республиканцев Трамп, который закусил удила и готов мстить за все унижения и оскорбления, которые он претерпел от демократов. Демократам нельзя ошибиться -- цена ошибки слишком велика.У республиканцев тоже есть своя потенциальная "сиделка" – кандидат в вице-президенты сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс. И ему тоже, увы, непросто – его стартовые условия гораздо уже хуже, чем у Харрис. Ему еще нужно стать полноценным вторым номером, то есть настоящим вице-президентом, для чего требуется победа его шефа Дональда Трампа на президентских выборах. А если Трамп сойдет с гонки по независящим от него причинам (например, в результате убийства) до 5 ноября 2024 года, то Вэнсу еще нужно будет, чтобы республиканцы срочно номинировали его главным кандидатом в президенты вместо Трампа. А это очень и очень проблематично – у республиканцев полно противоборствующих группировок, у которых есть свои претенденты. И Вэнс может пролететь.Однако, с другой стороны, уже анонсированная "битва сиделок" (вице-президентов) все равно может состояться, если Камалу Харрис номинируют в кандидаты, а она выберет себе напарника – кандидата в вице-президенты. Многие обозреватели говорят, что этим человеком может быть политик, который гарантировано принесет Камале дополнительные голоса из сомневающихся слоев американского населения и из сомневающихся штатов.Говорят, что Камала может остановиться либо на 60-летнем Марке Келли, бывшем астронавте и сенаторе от Аризоны, либо на 51-летнем Джошуа Шапиро, губернаторе Пенсильвании. Это довольно популярные в своих штатах и известные даже в масштабах всех США политики и опытные митингово-паркетные бойцы, справиться с которым сравнительно неопытному Джей Ди Вэнсу будет непросто.А президентская гонка в США предполагает и дебаты между вице-президентами. Вэнс и Харрис уже планировали такую "схватку сиделок".Вот так у них там, в США, все запутано и переплетено. А ведь еще несколько дней назад пары – демократическая Байден-Харрис и республиканская Трамп-Вэнс – готовились к повторным дебатам не только между первыми номерами, но и между действующим и потенциальным вице-президентами. Причем республиканцы, как им казалось, уже выбрали беспроигрышную линию поведения: говорить, что не только Байден "худший президент", но и Харрис "худшая вице-президент".А после того, как Байден в обращении к нации заявил, что не будет уходить с поста до конца срока (а, значит, Харрис будет у него вторым номером даже во время всего президентского забега), то Трамп заявил в своей соцсети Truth Social: "Жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис — великий позор для Америки". И это новые, грубые и оскорбительные, нюансы предвыборной риторики этой кампании.Но у Камалы Харрис есть, как уже было подмечено многими, одно бесспорное преимущество уже на старте. Она – не Трамп и, -- это самое важное! – не Байден. Уже не Байден. Она будут позиционировать себя как ДРУГОЙ и НОВЫЙ (выделено мною – Авт.) кандидат, который будет благодарить Байдена за совместную работу, но откажется от провалов и недостатков его политики с одной целью – не допустить к власти Трампа. А именно об этом мечтает огромное количество американцев. И это важный фактор борьбы.Конечно, желая побыстрее лизнуть потенциальному и желательному президенту, агентство Reuters и международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos уже провели исследования и выяснили, что Харрис имеет 44% сторонников против 42% Трампа. И все посмеялись над продажным лукавством. Но вот по данным, собранным NPR (National Public Radio или Национальное общественное радио) Трамп лидирует лишь с небольшим отрывом, набирая 46% против 45% Харрис.И такие данные ближе к истине: предпочтения американцев идут, что называется, нос в нос и разделились приблизительно пополам, фифти-фифти.Вторая линия противостояния межу демократическими и республиканскими парами обязательно выльется во взаимные обвинения по схеме "прокурор – обвиняемый". Демократы буду раскручивать достижения Камалы Харрис как прокурорши Калифорнии, которая до прихода в Белый дом активно и плодотворно боролась с преступниками. Такими, каким является уже обвиненный в суде Дональд Трамп.В ответ республиканцы будут рассказывать, что Камала – соучастник всех провалов и преступлений против США и американского народа, которые она допустила как вице-президент и соучастник при преступнике–президенте Байдене.Американцы и весь мир еще узнают много интересного из жизни властного закулисья и будничного существования разных отрядов "глубинного государства". Пиком разоблачений могут стать дебаты между Харрис и Трампом, которые предварительно намечены на 10 сентября на телеканале ABC.А сейчас демократы активно раскручивают главную фишку Харрис: то, что она -- женщина. Ее предшественница на этом поприще, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах президента США в 2016 году, как раз заявила Трампу, что Харрис победит на выборах и обязательно войдет в историю. Как первый президент-женщина в США. "Следующие 15 недель не будут похожи ни на что из того, что когда-либо переживала эта страна в политическом плане", — сказала Хиллари журналистам The Wall Street Journal. И мотивировала свою уверенность тем, что Лейбористская партия в Великобритании и широкая левая коалиция во Франции недавно одержали большие победы, имея на подготовку и раскрутку своих кандидатов еще меньше времени, чем у Харрис.Однако и у республиканцев есть, чем крыть эти аргументы. Это традиционная боязнь половины Америки излишних гендерных перекосов в пользу женщин. В том числе, и в политике. А может быть, и в первую очередь в политике.Сексистски настроенная Америка была впечатлена тем, к чему привели гендерные перекосы в Секретной службе США. В 2022 году эту службу возглавила женщина — Кимберли Читл, которая первым делом решила довести количество женщин в службе до 30%. Чтобы, значит, феминистки и трансгендеры были довольны кадровыми ноу-хау в стиле реального равенства.А вот к чему это привело во время покушения на Трампа 13 июля 2023 года. Секретные спецслужбисты сработали так плохо, что будь стрелок-убийца порасторопнее, у республиканцев был бы уже другой кандидат в президенты. Не Трамп, а кто-то другой. А Вэнса в кандидатах в вице-президенты вообще не было бы.И даже сама Кимберли назвала поведение гендерно правильных коллег во время покушения "самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия".Но женщина во второй раз рвется к высшей власти в США и необычайно к ней близка. И республиканцы уже пугают сограждан наступлением "бабьего царства", ссылаясь на своего президента Джеральда Форда (1974-1977), который еще в 1989 году предупреждал и прогнозировал, как женщина может возглавить США."При обычном ходе событий этого не произойдет. Либо Республиканская, либо Демократическая политическая партия выдвинет мужчину на пост президента и женщину на пост вице-президента, и женщина и мужчина победят. Таким образом, в конечном итоге вы получите президента-мужчину и вице-президента-женщину, и за этот срок президентства президент умрет, и президентом станет женщина... Как только этот барьер будет преодолен, мужчинам лучше быть осторожными, потому что им будет очень трудно даже получить номинацию в будущем", - говорил Форд.Американских мужчин это, ясно дело, настораживает. Но вот беда-то у них – женщин в США традиционно больше, чем мужчин (миллионов на 10), избирательниц тоже (где-то на 5%), и мужикам остается разве что надеяться не на стремление к гендерному равенству, а на женскую солидарность наоборот. Это когда женщины голосуют против женщин по своим глубинным соображениям. Так, кстати, сама Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу – 54% белых женщин, как утверждают специалисты, отдали голоса не ей, а мужчине…Больше о президентских выборах читайте в статье Владимира Скачко "Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, президентские выборы, джей ди вэнс, дебаты, хиллари клинтон, мнения, великобритания, америка, выборы, the wall street journal, reuters
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, президентские выборы, Джей Ди Вэнс, дебаты, Хиллари Клинтон, Мнения, Великобритания, Америка, выборы, The Wall Street Journal, Reuters

Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает

16:58 25.07.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня одна их главных особенностей президентской гонки в США в том, что она все больше и больше напоминает гонку сиделок, которые рвутся в хозяева и могут получить все, включая главное кресло страны, если им повезет благополучно пережить своих опекаемых.
То есть борются уже и вице-президенты, которые в иерархии американской власти являются вторыми номерами при президентах, но реальную власть могут получить только после смерти (гибели, отставки, импичмента) своих шефов и патронов.
Как сестры-сиделки, которые при удачном стечении обстоятельств и правильно составленных завещаниях могут получить квартиры своих подопечных, вытерпев и перетерпев все трудности и сложности. С той только разницей, что у сестер-сиделок могут быть любые варианты, в том числе, и отрицательные, а вот вице-президенты власть в стране получают обязательно, согласно Конституции США.
И сейчас в этой гонке за власть побеждает как раз демократическая "сиделка" -- практически полноценный демократический кандидат в президент Камала Харрис. И потому что она – уже вице-президент. И потому, что она – официальный кандидат, который может стать президентом даже без выборов, если Джо Байден умрет. Или будет отстранен от власти по состоянию здоровья (поправка 25 к Конституции).
А на пути к ее полноценному кандидатству сдался предпоследний из живущих президентов США от Демпартии Барак Обама (2009-2017), который, как утверждает телеканал NBC, планирует вскоре поддержать выдвижение кандидатом в президенты от демократов Харрис, на которую пал выбор нынешнего главы Белого дома Байдена (с 2021 года).
Еще один экс-президент от демократов Билл Клинтон (1993-2001) уже поддержал "хохотушку" Камалу и увидел в ней "спасение Америки от республиканского авторитаризма Дональда Трампа (2017-2021)".
Останется только выдавить что-то вменяемое в этом плане из старейшины президентского цеха живущих -- 99-летнего экс-президента-демократа Джимми Картера (1977-1981), и дело будет сделано: демократы как бы пойдут на президентские выборы монолитом.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И их можно понять – вопрос стоит ребром: выживание, связанное с победой, или смерть, перед которой, не исключено, многим из них, особенно высокопоставленным работникам администрации, придется посидеть в тюряге. А то и вообще встретиться с костлявой как раз на цугундере, получив реальные срока за содеянное с Америкой.
Во всяком случае, именно такую перспективу им рисует нынешний кандидат в президенты от республиканцев Трамп, который закусил удила и готов мстить за все унижения и оскорбления, которые он претерпел от демократов. Демократам нельзя ошибиться -- цена ошибки слишком велика.
У республиканцев тоже есть своя потенциальная "сиделка" – кандидат в вице-президенты сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс. И ему тоже, увы, непросто – его стартовые условия гораздо уже хуже, чем у Харрис.
Ему еще нужно стать полноценным вторым номером, то есть настоящим вице-президентом, для чего требуется победа его шефа Дональда Трампа на президентских выборах. А если Трамп сойдет с гонки по независящим от него причинам (например, в результате убийства) до 5 ноября 2024 года, то Вэнсу еще нужно будет, чтобы республиканцы срочно номинировали его главным кандидатом в президенты вместо Трампа. А это очень и очень проблематично – у республиканцев полно противоборствующих группировок, у которых есть свои претенденты. И Вэнс может пролететь.
Однако, с другой стороны, уже анонсированная "битва сиделок" (вице-президентов) все равно может состояться, если Камалу Харрис номинируют в кандидаты, а она выберет себе напарника – кандидата в вице-президенты. Многие обозреватели говорят, что этим человеком может быть политик, который гарантировано принесет Камале дополнительные голоса из сомневающихся слоев американского населения и из сомневающихся штатов.
Говорят, что Камала может остановиться либо на 60-летнем Марке Келли, бывшем астронавте и сенаторе от Аризоны, либо на 51-летнем Джошуа Шапиро, губернаторе Пенсильвании. Это довольно популярные в своих штатах и известные даже в масштабах всех США политики и опытные митингово-паркетные бойцы, справиться с которым сравнительно неопытному Джей Ди Вэнсу будет непросто.
А президентская гонка в США предполагает и дебаты между вице-президентами. Вэнс и Харрис уже планировали такую "схватку сиделок".
Вот так у них там, в США, все запутано и переплетено. А ведь еще несколько дней назад пары – демократическая Байден-Харрис и республиканская Трамп-Вэнс – готовились к повторным дебатам не только между первыми номерами, но и между действующим и потенциальным вице-президентами. Причем республиканцы, как им казалось, уже выбрали беспроигрышную линию поведения: говорить, что не только Байден "худший президент", но и Харрис "худшая вице-президент".
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
22 июля, 15:02
Камала Харрис уже почти кандидат в президенты США. Демократы приготовили хитрый план для её номинацииПосле выхода действующего главы государства Джо Байден из президентской гонки Демократическая партия должна на открытом голосовании выбрать кандидата в президенты. Побороться за Белый дом готова вице-президент Камала Харрис, но не все демократы поддержали её. На этот случай истеблишмент приготовил вариант действий в обход регламента
А после того, как Байден в обращении к нации заявил, что не будет уходить с поста до конца срока (а, значит, Харрис будет у него вторым номером даже во время всего президентского забега), то Трамп заявил в своей соцсети Truth Social: "Жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис — великий позор для Америки". И это новые, грубые и оскорбительные, нюансы предвыборной риторики этой кампании.
Но у Камалы Харрис есть, как уже было подмечено многими, одно бесспорное преимущество уже на старте. Она – не Трамп и, -- это самое важное! – не Байден. Уже не Байден. Она будут позиционировать себя как ДРУГОЙ и НОВЫЙ (выделено мною – Авт.) кандидат, который будет благодарить Байдена за совместную работу, но откажется от провалов и недостатков его политики с одной целью – не допустить к власти Трампа. А именно об этом мечтает огромное количество американцев. И это важный фактор борьбы.
Конечно, желая побыстрее лизнуть потенциальному и желательному президенту, агентство Reuters и международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos уже провели исследования и выяснили, что Харрис имеет 44% сторонников против 42% Трампа. И все посмеялись над продажным лукавством. Но вот по данным, собранным NPR (National Public Radio или Национальное общественное радио) Трамп лидирует лишь с небольшим отрывом, набирая 46% против 45% Харрис.
И такие данные ближе к истине: предпочтения американцев идут, что называется, нос в нос и разделились приблизительно пополам, фифти-фифти.
Вторая линия противостояния межу демократическими и республиканскими парами обязательно выльется во взаимные обвинения по схеме "прокурор – обвиняемый". Демократы буду раскручивать достижения Камалы Харрис как прокурорши Калифорнии, которая до прихода в Белый дом активно и плодотворно боролась с преступниками. Такими, каким является уже обвиненный в суде Дональд Трамп.
В ответ республиканцы будут рассказывать, что Камала – соучастник всех провалов и преступлений против США и американского народа, которые она допустила как вице-президент и соучастник при преступнике–президенте Байдене.
Американцы и весь мир еще узнают много интересного из жизни властного закулисья и будничного существования разных отрядов "глубинного государства". Пиком разоблачений могут стать дебаты между Харрис и Трампом, которые предварительно намечены на 10 сентября на телеканале ABC.
А сейчас демократы активно раскручивают главную фишку Харрис: то, что она -- женщина. Ее предшественница на этом поприще, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах президента США в 2016 году, как раз заявила Трампу, что Харрис победит на выборах и обязательно войдет в историю. Как первый президент-женщина в США.
"Следующие 15 недель не будут похожи ни на что из того, что когда-либо переживала эта страна в политическом плане", — сказала Хиллари журналистам The Wall Street Journal. И мотивировала свою уверенность тем, что Лейбористская партия в Великобритании и широкая левая коалиция во Франции недавно одержали большие победы, имея на подготовку и раскрутку своих кандидатов еще меньше времени, чем у Харрис.
Кадр из фильма Элегия Хиллбилли
17 июля, 05:22Культура
Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарамИмя американского сенатора от Огайо Джея Дэвида Вэнса, пожалуй, один из самых популярных запросов в поисковых системах 16 июля
Однако и у республиканцев есть, чем крыть эти аргументы. Это традиционная боязнь половины Америки излишних гендерных перекосов в пользу женщин. В том числе, и в политике. А может быть, и в первую очередь в политике.
Сексистски настроенная Америка была впечатлена тем, к чему привели гендерные перекосы в Секретной службе США. В 2022 году эту службу возглавила женщина — Кимберли Читл, которая первым делом решила довести количество женщин в службе до 30%. Чтобы, значит, феминистки и трансгендеры были довольны кадровыми ноу-хау в стиле реального равенства.
А вот к чему это привело во время покушения на Трампа 13 июля 2023 года. Секретные спецслужбисты сработали так плохо, что будь стрелок-убийца порасторопнее, у республиканцев был бы уже другой кандидат в президенты. Не Трамп, а кто-то другой. А Вэнса в кандидатах в вице-президенты вообще не было бы.
И даже сама Кимберли назвала поведение гендерно правильных коллег во время покушения "самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия".
Но женщина во второй раз рвется к высшей власти в США и необычайно к ней близка. И республиканцы уже пугают сограждан наступлением "бабьего царства", ссылаясь на своего президента Джеральда Форда (1974-1977), который еще в 1989 году предупреждал и прогнозировал, как женщина может возглавить США.
"При обычном ходе событий этого не произойдет. Либо Республиканская, либо Демократическая политическая партия выдвинет мужчину на пост президента и женщину на пост вице-президента, и женщина и мужчина победят. Таким образом, в конечном итоге вы получите президента-мужчину и вице-президента-женщину, и за этот срок президентства президент умрет, и президентом станет женщина... Как только этот барьер будет преодолен, мужчинам лучше быть осторожными, потому что им будет очень трудно даже получить номинацию в будущем", - говорил Форд.
05:46
Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новостиВице-президент США
Американских мужчин это, ясно дело, настораживает. Но вот беда-то у них – женщин в США традиционно больше, чем мужчин (миллионов на 10), избирательниц тоже (где-то на 5%), и мужикам остается разве что надеяться не на стремление к гендерному равенству, а на женскую солидарность наоборот. Это когда женщины голосуют против женщин по своим глубинным соображениям. Так, кстати, сама Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу – 54% белых женщин, как утверждают специалисты, отдали голоса не ей, а мужчине…
Больше о президентских выборах читайте в статье Владимира Скачко "Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя"
 
СШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байденпрезидентские выборыДжей Ди ВэнсдебатыХиллари КлинтонМненияВеликобританияАмерикавыборыThe Wall Street JournalReuters
 
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Заголовок открываемого материала
17:12В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион
17:06Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
16:58Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает
16:43На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
16:00"Первый парень" на селе, и тот – Параджанов
15:38Убийцу Фарион поймали – Зеленский
15:26Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"
15:01Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых
14:51Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков
14:47Подтопление киевской подземки. Суд отправил главного инженера метро под домашний арест
14:43США и ЕС выйдут на обеспечение ВСУ снарядами в 2025 году - Foreign Affairs
14:08Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве
13:36Как Трампы строили Америку: ставка на недвижимость вместо борделей
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