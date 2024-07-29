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Роман Алехин: Для защиты Курской области нужны РЭБы и эшелонированная система обнаружения и обороны
Роман Алехин: Для защиты Курской области нужны РЭБы и эшелонированная система обнаружения и обороны - 29.07.2024 Украина.ру
Роман Алехин: Для защиты Курской области нужны РЭБы и эшелонированная система обнаружения и обороны
Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. Необходимы малые переносные устройства, спектроанализаторы и крупные комплексы, которые важно правильно расставить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-07-29T03:45
2024-07-29T03:45
2024-07-29T03:45
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Главная проблема Курской области — это РЭБ и система связи. Для того, чтобы эффективно настроить РЭБ на любой приграничной территории, нужна эшелонированная система, состоящая из средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления, рассказал технолог.Необходимы малые переносные устройства, спектроанализаторы и крупные комплексы, которые важно правильно расставить. При этом сейчас основное средство поражения — FPV-дрон и дроны-сбросы, добавил волонтер.Основные направления атаки дронов хорошо известны. Беспилотник все равно летит по самой короткой дистанции. Понятно, что он будет целиться в заправки или в трансформаторы, отметил он.Поэтому для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, курск, рэб, дроны, беспилотники, граница, связь, защита, сво
Новости, Курская область, Россия, Курск, РЭБ, дроны, беспилотники, граница, связь, защита, СВО
Роман Алехин: Для защиты Курской области нужны РЭБы и эшелонированная система обнаружения и обороны
Для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. Необходимы малые переносные устройства, спектроанализаторы и крупные комплексы, которые важно правильно расставить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Главная проблема Курской области — это РЭБ и система связи. Для того, чтобы эффективно настроить РЭБ на любой приграничной территории, нужна эшелонированная система, состоящая из средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления, рассказал технолог.
Необходимы малые переносные устройства, спектроанализаторы и крупные комплексы, которые важно правильно расставить. При этом сейчас основное средство поражения — FPV-дрон и дроны-сбросы, добавил волонтер.
"Если в зоне СВО наши бойцы ожидают угрозы и учатся бороться с той же "Бабой-ягой", то по приграничным территориям противник работает примерно так: "Баба-яга" висит близко к границе на украинской территории, на ней стоит ретранслятор с направленной антенной, а под этой антенной FPV-дрон может пролетать до 20 километров", - подчеркнул Алехин.
Основные направления атаки дронов хорошо известны. Беспилотник все равно летит по самой короткой дистанции. Понятно, что он будет целиться в заправки или в трансформаторы, отметил он.
Поэтому для защиты приграничных территорий Курской области нужна эшелонированная система обнаружения и обороны. А для этого у всех должны быть спектроанализаторы и малые средства подавления, резюмировал собеседник издания.
О различиях между различными типами дронов, о пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери
на сайте Украина.ру