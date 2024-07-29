https://ukraina.ru/20240729/1056505170.html

Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ

Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру

Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ

С перерезанием рокадной дороги от Красноармейска (Покровска) на Константиновку, логистика ВСУ распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T06:00

2024-07-29T06:00

2024-07-29T06:00

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Образовавшийся выступ в оборону противника от Очеретино до Новоселки Первой в перспективой выхода в тыл группировки ВСУ в Дзержинске, Константиновке, Краматорске и Славянске - это неплохой вариант, потому что там смыкаются две наступающие группировки, рассказал эксперт.Одна группировка действует в районе Часова Яра, и другая – из Очеретино. Но для ВСУ гораздо опаснее полное рассечение их основного фронта, потому что этот выступ доходит до их стратегических коммуникаций, отметил он.Это серьёзно затрудняет для ВСУ оборону всего Донецкого фронта от Северского выступа до Угледара и Урожайного на южном фасе, который заходит в Запорожскую область, указал он.Наступление, которое началось с того, что был срезан Авдеевский выступ, который угрожал российским войскам, теперь создает зеркальную угрозу для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью

https://ukraina.ru/20240726/1056482812.html

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новости, россия, очеретино, алексей анпилогов, всу, павлоград, днепропетровская область, донбасс, славянск, краматорск, авдеевка, вс рф