Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
С перерезанием рокадной дороги от Красноармейска (Покровска) на Константиновку, логистика ВСУ распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Образовавшийся выступ в оборону противника от Очеретино до Новоселки Первой в перспективой выхода в тыл группировки ВСУ в Дзержинске, Константиновке, Краматорске и Славянске - это неплохой вариант, потому что там смыкаются две наступающие группировки, рассказал эксперт.
Одна группировка действует в районе Часова Яра, и другая – из Очеретино. Но для ВСУ гораздо опаснее полное рассечение их основного фронта, потому что этот выступ доходит до их стратегических коммуникаций, отметил он.
"С перерезанием рокадной дороги [от Красноармейска (Покровска) на Константиновку], которую я упомянул, логистика распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Замыкается это уже не на Покровск, а на Павлоград в Днепропетровской области", - подчеркнул Анпилогов.
Это серьёзно затрудняет для ВСУ оборону всего Донецкого фронта от Северского выступа до Угледара и Урожайного на южном фасе, который заходит в Запорожскую область, указал он.
Наступление, которое началось с того, что был срезан Авдеевский выступ, который угрожал российским войскам, теперь создает зеркальную угрозу для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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