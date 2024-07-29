Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру
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Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ
Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру
Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ
С перерезанием рокадной дороги от Красноармейска (Покровска) на Константиновку, логистика ВСУ распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T06:00
2024-07-29T06:00
новости
россия
очеретино
алексей анпилогов
всу
павлоград
днепропетровская область
донбасс
славянск
краматорск
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Образовавшийся выступ в оборону противника от Очеретино до Новоселки Первой в перспективой выхода в тыл группировки ВСУ в Дзержинске, Константиновке, Краматорске и Славянске - это неплохой вариант, потому что там смыкаются две наступающие группировки, рассказал эксперт.Одна группировка действует в районе Часова Яра, и другая – из Очеретино. Но для ВСУ гораздо опаснее полное рассечение их основного фронта, потому что этот выступ доходит до их стратегических коммуникаций, отметил он.Это серьёзно затрудняет для ВСУ оборону всего Донецкого фронта от Северского выступа до Угледара и Урожайного на южном фасе, который заходит в Запорожскую область, указал он.Наступление, которое началось с того, что был срезан Авдеевский выступ, который угрожал российским войскам, теперь создает зеркальную угрозу для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
https://ukraina.ru/20240726/1056482812.html
россия
очеретино
павлоград
днепропетровская область
донбасс
славянск
краматорск
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новости, россия, очеретино, алексей анпилогов, всу, павлоград, днепропетровская область, донбасс, славянск, краматорск, авдеевка, вс рф
Новости, Россия, Очеретино, Алексей Анпилогов, ВСУ, Павлоград, Днепропетровская область, Донбасс, Славянск, Краматорск, Авдеевка, ВС РФ

Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ

06:00 29.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С перерезанием рокадной дороги от Красноармейска (Покровска) на Константиновку, логистика ВСУ распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Образовавшийся выступ в оборону противника от Очеретино до Новоселки Первой в перспективой выхода в тыл группировки ВСУ в Дзержинске, Константиновке, Краматорске и Славянске - это неплохой вариант, потому что там смыкаются две наступающие группировки, рассказал эксперт.
Одна группировка действует в районе Часова Яра, и другая – из Очеретино. Но для ВСУ гораздо опаснее полное рассечение их основного фронта, потому что этот выступ доходит до их стратегических коммуникаций, отметил он.

"С перерезанием рокадной дороги [от Красноармейска (Покровска) на Константиновку], которую я упомянул, логистика распадается на две части – южную и северную. Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Замыкается это уже не на Покровск, а на Павлоград в Днепропетровской области", - подчеркнул Анпилогов.

Это серьёзно затрудняет для ВСУ оборону всего Донецкого фронта от Северского выступа до Угледара и Урожайного на южном фасе, который заходит в Запорожскую область, указал он.
Наступление, которое началось с того, что был срезан Авдеевский выступ, который угрожал российским войскам, теперь создает зеркальную угрозу для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
Роман Алехин интервью
26 июля, 06:29
Роман Алехин: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу Даже те, кто детально не изучают войну, ждут, что откроется еще один фронт. То, что мы активизировались под Харьковом, уже дало результат. На других участках нам стало легче. Мы везде начали двигаться. И с открытием в Сумской области нам будет еще легче
 
НовостиРоссияОчеретиноАлексей АнпилоговВСУПавлоградДнепропетровская областьДонбассСлавянскКраматорскАвдеевкаВС РФ
 
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