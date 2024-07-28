https://ukraina.ru/20240728/1056502381.html

Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу

Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу - 28.07.2024 Украина.ру

Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу

Глубинному государству нужна именно Харрис. Оно направит все усилия, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м

2024-07-28T08:50

2024-07-28T08:50

2024-07-28T08:50

сша

украина

америка

камала харрис

джо байден

дональд трамп

президентские выборы

глубинное государство

deep state

президент сша

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский.Он напомнил, что до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, осталось 3 месяца. По мнению эксперта, они будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира, объяснил Лозанский.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций."Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.Он обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Deep state контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, считает эксперт."Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — подытожил Бардин.Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяВ интервью изданию Украина.ру директор Центра геостратегических исследований (Белград), один из самых известных в Восточной Европе политологов Драгана Трифкович рассказала, что транснациональные глобальные элиты (которые сильнее внедрены в Демократическую, нежели Республиканскую партию) оказывают свое влияние."Видно, что идет идеологическая борьба внутри Америки. Одна часть американцев поддерживает политику протекционизма, расового и сексуального меньшинств, феминизм — такие либеральные ценности. С другой стороны, есть консервативные избиратели, которые поддерживают традиционные ценности и республиканскую партию. При этом после безуспешного покушения на Трампа, очевидно, что его одобрение в обществе выросло. Для Демократической партии и поддерживающих ее транснациональных элит, это, конечно, неудобно", — объяснила Трифкович.Подробнее об этом — в интервью Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство.О глубинном государстве США — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны читайте на сайте Украина.ру.

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