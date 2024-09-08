Онуфриенко: "Неожиданно выяснилось, что хватает сил и на Курск, и на быстрое наступление в Донбассе" - 08.09.2024 Украина.ру
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Онуфриенко: "Неожиданно выяснилось, что хватает сил и на Курск, и на быстрое наступление в Донбассе"
Онуфриенко: "Неожиданно выяснилось, что хватает сил и на Курск, и на быстрое наступление в Донбассе" - 08.09.2024 Украина.ру
Онуфриенко: "Неожиданно выяснилось, что хватает сил и на Курск, и на быстрое наступление в Донбассе"
Владимир Путин как дзюдоист прекрасно знает, как использовать силу противника для достижения победы и как перераспределить усилия для движения в нужном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-08T05:30
2024-09-08T05:30
новости
курск
донбасс
украина
михаил онуфриенко
владимир путин
александр суворов
вооруженные силы украины
генштаб
всу
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"Я не хочу заниматься конспирологией, но до августа у нас хватало сил только на Донбасс. А когда появился Курск, неожиданно выяснилось, что у нас хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у нас хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть. Вопрос в правильном приложении этих сил", - сказал военно-политический обозреватель.По его мнению, соотношение численного состава вооружённых сил играет далеко не главную роль и формула "для наступления вам нужно 3 к1" не работает. Онуфриенко напомнил про переход Суворова через Альпы и новые примеры."Одно дело – продавливать оборону противника в Донбассе, которая создавалась десять лет, а другое – проводить операции на подобие той, что провела Украина в Курской области: прорыв наименее защищенной и не насыщенной войсками линии фронта. У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто есть разные стратегии Генштабов", - поведал Онуфриенко."Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу. Но эта стратегия приводит к максимальному разрушению освобожденных потерей и к тому, что наши потери при продавливании превысят потери при стратегическом наступлении с прорывом линии фронта", - добавил он.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертСпецоперация по демилитаризации и денацификации Украины затягивается. ВСУ при отступлении на 5-10 километров создают следующую линию обороны, которую российская армия снова проламывает. БПЛА при этом не являются, по мнению Онуфриенко, критически важным сдерживающим фактором."В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией", - констатировал военно-политический обозреватель."Суть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают", - заметил Онуфриенко.Он уверен, что самое важное значение в СВО имеет хорошая военная подготовка бойцов, и лишь потом численность группировки и резервы."Так что дело не в том, есть ли у нас резервы, - заявил Онуфриенко. - Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий".Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
https://ukraina.ru/20240904/1057229040.html
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новости, курск, донбасс, украина, михаил онуфриенко, владимир путин, александр суворов, вооруженные силы украины, генштаб, всу, потери всу, сво, минобороны рф, военное положение, харьковская область, сумская область, наступление, украина.ру
Новости, Курск, Донбасс, Украина, Михаил Онуфриенко, Владимир Путин, Александр Суворов, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, военное положение, Харьковская область, Сумская область, наступление, Украина.ру

Онуфриенко: "Неожиданно выяснилось, что хватает сил и на Курск, и на быстрое наступление в Донбассе"

05:30 08.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Владимир Путин как дзюдоист прекрасно знает, как использовать силу противника для достижения победы и как перераспределить усилия для движения в нужном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Я не хочу заниматься конспирологией, но до августа у нас хватало сил только на Донбасс. А когда появился Курск, неожиданно выяснилось, что у нас хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у нас хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть. Вопрос в правильном приложении этих сил", - сказал военно-политический обозреватель.
По его мнению, соотношение численного состава вооружённых сил играет далеко не главную роль и формула "для наступления вам нужно 3 к1" не работает. Онуфриенко напомнил про переход Суворова через Альпы и новые примеры.
"Одно дело – продавливать оборону противника в Донбассе, которая создавалась десять лет, а другое – проводить операции на подобие той, что провела Украина в Курской области: прорыв наименее защищенной и не насыщенной войсками линии фронта. У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто есть разные стратегии Генштабов", - поведал Онуфриенко.
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4 сентября, 12:16
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"Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу. Но эта стратегия приводит к максимальному разрушению освобожденных потерей и к тому, что наши потери при продавливании превысят потери при стратегическом наступлении с прорывом линии фронта", - добавил он.
Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины затягивается. ВСУ при отступлении на 5-10 километров создают следующую линию обороны, которую российская армия снова проламывает. БПЛА при этом не являются, по мнению Онуфриенко, критически важным сдерживающим фактором.
"В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией", - констатировал военно-политический обозреватель.
5 сентября, 12:52
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"Суть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают", - заметил Онуфриенко.
Он уверен, что самое важное значение в СВО имеет хорошая военная подготовка бойцов, и лишь потом численность группировки и резервы.
"Так что дело не в том, есть ли у нас резервы, - заявил Онуфриенко. - Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий".
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
 
НовостиКурскДонбассУкраинаМихаил ОнуфриенкоВладимир ПутинАлександр СуворовВооруженные силы УкраиныГенштабВСУпотери ВСУСВОМинобороны РФвоенное положениеХарьковская областьСумская областьнаступлениеУкраина.ру
 
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