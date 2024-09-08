https://ukraina.ru/20240908/1057262752.html

Эксперт объяснил, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе

Эксперт объяснил, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе

Армия России воспользуется стратегическим просчётом Киева, решившегося на оккупацию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-08T05:20

2024-09-08T05:20

2024-09-08T05:20

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курская область

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донбасс

михаил онуфриенко

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

цру

днр

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Сославшись на оценки ЦРУ, Онуфриенко заметил, что ВСУ контролируют около 450 квадратных километров Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя месяц перебрасывают туда подкрепления."Противник перебрасывает туда резервы с тех направлений, где мы добиваемся наибольших успехов. Дело не в том, что мы в Донбассе освободили столько же территорий, сколько они захватили под Курском. Мы берем Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Противник их укреплял годами", - сказал военно-политический обозреватель.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертОнуфриенко уверен, что у ВСУ нет достаточных резервов для боёв в Курской области и удержания оккупированной российской территории."Российские горе-агитаторы утверждают, что ВСУ готовят новое наступление. "Вот они сейчас от Теткино ударят, потом высадятся на Кинбурнской косе и Запорожскую АЭС будут захватывать". А техника откуда возьмется? По политическим причинам (Сырский тоже двумя руками "за", потому что на кону его жизнь и погоны) подкрепления будут бросаться под Курск. Где киевский режим возьмет десятки тысяч человек, которые будут наступать где-то еще?", - заметил Онуфриенко.По его мнению, "ВСУ бы очень хотели отрезать нас на Покровском направлении, ударив во фланг в районе Очеретино". Однако такой сценарий Онуфриенко представляется авантюрным из-за отсутствия у ВСУ сил и средств."Где они возьмут резервы? Тем более, мы это видим и мы к этому готовимся. И наши успехи под Угледаром подтверждают мои слова. Даже если ВСУ собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то они Угледар потеряют,- сказал Онуфриенко.- Поэтому мы не будем спешить с ликвидацией курского плацдарма".Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТаже на эту тему публикация Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами Тем временем Зеленский заявил, что Киеву не нужна Курская область

https://ukraina.ru/20240905/1057257315.html

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россия

донбасс

днр

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новости, курская область, россия, донбасс, михаил онуфриенко, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цру, днр, новые регионы, угледар, сво, наступление, украина.ру