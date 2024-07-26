https://ukraina.ru/20240726/1056494273.html
У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко
У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко - 26.07.2024 Украина.ру
У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политический вакуум в демпартии США после ухода Байдена
2024-07-26T10:41
2024-07-26T10:41
2024-07-26T10:41
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А также высказался о том, к каким последствиям для Зеленского приведёт возможное избрание Трампа президентом и объяснил, почему для России война может быть менее опасна, чем мирные переговоры. 00:23 – Обращение Байдена к нации: что можно из него понять и какие выводы и прогнозы сделать? 08:00 – Станет ли Трамп приговором для Зеленского? 15:58 – Переговоры с Россией: какие условия собирается предложить Запад и какой мир нужен нам? 29:32 – Как будет выживать Украина без энергетики ближайшей осенью и зимой?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политический вакуум в демпартии США после ухода Байдена
А также высказался о том, к каким последствиям для Зеленского приведёт возможное избрание Трампа президентом и объяснил, почему для России война может быть менее опасна, чем мирные переговоры.
00:23 – Обращение Байдена к нации: что можно из него понять и какие выводы и прогнозы сделать?
08:00 – Станет ли Трамп приговором для Зеленского?
15:58 – Переговоры с Россией: какие условия собирается предложить Запад и какой мир нужен нам?
29:32 – Как будет выживать Украина без энергетики ближайшей осенью и зимой?