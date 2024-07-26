У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко - 26.07.2024 Украина.ру
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У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко
У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко - 26.07.2024 Украина.ру
У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политический вакуум в демпартии США после ухода Байдена
2024-07-26T10:41
2024-07-26T10:41
видео
россия
украина
сша
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
пропаганда
танки
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А также высказался о том, к каким последствиям для Зеленского приведёт возможное избрание Трампа президентом и объяснил, почему для России война может быть менее опасна, чем мирные переговоры. 00:23 – Обращение Байдена к нации: что можно из него понять и какие выводы и прогнозы сделать? 08:00 – Станет ли Трамп приговором для Зеленского? 15:58 – Переговоры с Россией: какие условия собирается предложить Запад и какой мир нужен нам? 29:32 – Как будет выживать Украина без энергетики ближайшей осенью и зимой?
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видео, россия, украина, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, пропаганда, танки, германия, камала харрис, выборы, президент, энергетика, польша, румыния, видео
Видео, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, пропаганда, танки, Германия, Камала Харрис, выборы, президент, энергетика, Польша, Румыния

У Зеленского 13 миллионов лишних людей: как Украина будет выживать без света – Ищенко

10:41 26.07.2024
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политический вакуум в демпартии США после ухода Байдена
А также высказался о том, к каким последствиям для Зеленского приведёт возможное избрание Трампа президентом и объяснил, почему для России война может быть менее опасна, чем мирные переговоры.
00:23 – Обращение Байдена к нации: что можно из него понять и какие выводы и прогнозы сделать?
08:00 – Станет ли Трамп приговором для Зеленского?
15:58 – Переговоры с Россией: какие условия собирается предложить Запад и какой мир нужен нам?
29:32 – Как будет выживать Украина без энергетики ближайшей осенью и зимой?
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоДональд ТрампЕСпропагандатанкиГерманияКамала ХаррисвыборыпрезидентэнергетикаПольшаРумыния
 
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