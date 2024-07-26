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Команда Зеленского обеспокоена поездками Орбана и успехами Трампа - Hill
Команда Зеленского обеспокоена поездками Орбана и успехами Трампа - Hill - 26.07.2024 Украина.ру
Команда Зеленского обеспокоена поездками Орбана и успехами Трампа - Hill
Встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным и с экс-президентом США Дональдом Трампом посеяли тревогу в команде Владимира Зеленского, пишет издание Hill
2024-07-26T07:32
2024-07-26T07:32
2024-07-26T07:39
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Кроме того, там обеспокоены растущими шансами Трампа на переизбрание и выбором сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве вероятного вице-президента.Как поясняет Hill, основной интерес Украины – сохранение потока военной помощи из США, объемы которой сократятся в случае возвращения Трампа в Белый дом, поскольку в его команде много противников поддержки Киева. Сенатор Вэнс также настроен против помощи Украине.В начале месяца Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также отмечал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Подробнее о действиях Орбана - в материале Дмитрия Выдрина Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Венгрия, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
Команда Зеленского обеспокоена поездками Орбана и успехами Трампа - Hill
07:32 26.07.2024 (обновлено: 07:39 26.07.2024)
Встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным и с экс-президентом США Дональдом Трампом посеяли тревогу в команде Владимира Зеленского, пишет издание Hill
Кроме того, там обеспокоены растущими шансами Трампа на переизбрание и выбором сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве вероятного вице-президента.
"В совокупности эти факторы свидетельствуют о переменах в геополитическом ландшафте, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по сближению с Дональдом Трампом и его лагерем", - говорится в материале.
Как поясняет Hill, основной интерес Украины – сохранение потока военной помощи из США, объемы которой сократятся в случае возвращения Трампа в Белый дом, поскольку в его команде много противников поддержки Киева. Сенатор Вэнс также настроен против помощи Украине.
В начале месяца Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также отмечал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
Подробнее о действиях Орбана - в материале Дмитрия Выдрина Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске
на сайте Украина.ру.