https://ukraina.ru/20240722/1056398597.html

Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске

Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске - 22.07.2024 Украина.ру

Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске

Даже в сравнительно недавнем своем интервью, отвечая на вопрос сколько сегодня в мире подлинных политических лидеров, я искренне ответил: "Три с половиной".

2024-07-22T13:07

2024-07-22T13:07

2024-07-22T13:07

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При этом последняя половинка предназначалась именно Орбану.Эта оценка, была отнюдь не связана с умалением масштаба его значимости. Хотя она и в таком исчислении достаточно солидна. Тому же Макрону или Шольцу, я не дал бы и четвертушки. В совокупности, конечно.Но Виктор - дело иное. Персона очень серьезная. По масштабу с ним могли бы сравниться в новейшее время разве что двое его соотечественников.Актриса, певица, кинозвезда Каталин Каради, в квартире которой мне посчастливилось жить и даже написать текст для ее именного музея.И Янош Кадр, с кем судьба сводила еще в студенческие годы.Но Каталин ушла из жизни, когда Виктор был совсем юн. Вряд ли она успела передать ему секрет своих фантастических чар и политических интриг. Да и курить не научила со своей волшебной грацией.А с Кадором Орбан имел принципиальные идеологические разногласия. Кроме того, он не мог тому простить исковерканную судьбу своего кумира - великого политолога Иштвана Бибо.Жаль. Кадар бы поведал ему как виртуозно рулить партийно-государственными рычагами… Правда, у Виктора и так получается.Может быть, автор доктрины "гуляш-социализма", подсказал бы как любой ресурс от полуболота да полупрозрачного белья превратить в инструмент геополитического влияния. Хотя Орбан и более мелкие сущности превращает в крупные аргументы.Ну, в волейбол бы научил виртуозно играть. Но, вроде, уже не модно…Да, память, хоть и специфическая у премьера, конечно, в наличии.Поэтому и стоят у ажурного парламента детские туфельки в ряд. Их вмуровали в бетон в том самом месте, где еврейских детишек, на выкуп которых у Каради не хватило фамильных драгоценностей, сбрасывали в мутный Дунай.Поэтому рядом стоит бюст мудреца Бибо. Он пытался спасти евреев страны, но не смог оберечь собственную судьбу…В общем, Виктор Орбан! Резкий, бескомпромиссный, неуживчивый, неудобный. Лидер страны! Кумир для многих! Харизмат среди всех!А-а, не уточнил про "половинку". Просто прекрасная Венгрия мне казалась "коротковатой кольчужкой" для такого молода. Но масштаб личности, видимо, способен творить чудеса. Геополитические. И глава не большой по размеру, не ключевой по локации страны, все же стал полновесным мировым персонажем.Более того, не его начали сравнивать с политическими великанами, а напротив - он сам превратился в мерило их потенциального величия. По крайней мере, даже Трампа после его недавних телодвижений в сторону и России, и Украины, обозвали: "Ай да Орбан, ай да сукин сын!"Еще несколько лет назад, собирая материалы о мировых лидерах, я начал писать книгу о нашем герое. Назвал ее "Стена". Виктор Орбан тогда начал строить стену на границе, предчувствуя наплыв нелегальных мигрантов.У меня уже был опыт жизни в предместьях французских, итальянских и немецких городов.Где гулять ночью - все равно, что бродить по минному полю на украинской пойме Тиссы.Где под ногами мясистый слой оберток, объедков и огрызков.Где в заведениях подают не круассаны, а шаурму и громко болеют на неизвестных наречиях за неизвестные футбольные команды…А в Венгрии я, как и Орбан, всегда болел в корчме за "Ференцварош" и неизменно запивал страсти токайским фурминтом под гусиные шкварки…Почему стена? В моей символической картине мира стена - не забор. Есть разница - жить за забором и под забором или за стеной и под стеной.Забор разрезает по живому единую социальную ткань. Стена - лишь олицетворяет различный уровень защищенности реальных участников процесса.Орбан не хотел унизить тех, кто ПОД стеной. Но стремился защитить тех, кто ЗА ней. Он бы, конечно, подписался под словами Николая I, которыми тот объяснял фельдмаршалу Паскевичу свое искреннее нежелание вмешиваться в венгерские события 1848-49 годов : " Я хочу, не трогая других, не позволять трогать себя…"Стена - это как раз символ, образ, метафизика подобного желания. Как правило, несбыточного. Но Орбан верит. В этом его сила.Время от времени возникает бесконечный спор о сущности харизмы. Возможны тысячи аргументов и характеристик. Я понимаю просто: харизма - это приоритет дела над словом. И вера в свое дело и в свое слово.Дон Корлеоне был невероятный харизматик. Когда у него спросили, в чем сила мафии он отвечал: " Мафия делает то, что говорит". Не сравниваю в отличие от других Орбана с мафией, но он всегда делает то, что говорит. А часто делает быстрее, чем говорит. Харизмат!Наверное поэтому, имея скромные во всех смыслах ресурсные позиции, он в течении недели может без раскачки-подготовки встретиться с главными мировыми лидерами от Владимира Путина до Си Цзиньпина. А потом сутки передохнуть у будущего лидера - Дональда Трампа в секретном шале, куда допускают лишь приближенных.И где они обмениваются запредельными комплиментами: Виктор назвал хозяина посланцем самого Господа, а Дональд намекнул, что гость - посланец самого Трампа…Венгерский связной! Только настоящий, в отличае от бесподобного Джина Хэкмена.Настоящий, это который не даст утечку информации, который пользуется полным доверием своих контактеров, поскольку он им ровня по силе характера, жажде действий, ответственности, посвященности и целеустремленности.Тут, даже скорее "перевозчик" в версии Джейсона Стэйтема…Мне жаль, что мои венгерские друзья аналитики поделились на ярых приверженцев и столь же яростных оппонентов Орбана.Первые считают его спасителем нации, сделавшим упор на постулат гениального Бибо о том, что национальные связи теснее социальных. То есть канонизируют лидера, как расшифровавшего венгерский генный код. Даже поменявшего название страны с Венгерской Республики на просто Венгрию, чтобы подчеркнуть вторичность модели власти перед национальной сутью.Другие не могут ему простить дерзкое поведение с европейскими начальниками и мировыми денежными монстрами, включая Сороса. Типа, боится их конкуренции в борьбе за власть и денежные потоки…Пусть разбираются сами. А пока страна за патриотичным Орбаном как за каменной стеной. Бедненько в экономическом плане, но чистенько в культурном и моральном.Наверное поэтому к нему так тянуться мировые атланты. Деньги или ресурсы у них в принципе есть. А вот лишней культуры и морали не бывает. Особенно в эпоху грядущих перемен.Ему удается поддерживать многолетнюю дружбу с такими разными людьми как Путин и Трамп. Верю. Лидеры всегда ненавидят подделку и тянуться к настоящему.Намекают на его особые отношения с Ватиканом. Не знаю. Но если начнется масштабный диалог между каноническим православием и святым престолом, проходить он будет в Венгрии.Даже представляю в каком дивном монастыре с необъятной церковной библиотекой, заложенной еще до христианского раскола, может начаться этот неизбежный процесс преодоления Великой схизмы. Но это будет в Новой Европе.А пока… Пока текучка - Украина, НАТО, ЕС, Европарламент, газ, нефть…Орбан уже не вписывается в эту рутину. Переросток-акселерат геополитики. Смешно садиться на горшок рядом с какой-нибудь Урсулой. Или меряться стручками с неким Олафом.Да "ложил" он на всю эту дребедень. Детский сад. Вырождающийся в лице своих, кстати говоря, бездетных представителей. Детей от детей не бывает.Хотя злобные, агрессивные, лживые и завистливые еврогномы будут и дальше травить, плевать в компот и красть игрушки.Но Виктор - Победитель.А еще он любит Чехова и знает, что если в первом акте на Уолл-стрит повесили ружье, то в следующем оно обязательно выстрелит.О том, как действует Орбан в политических коридорах Европы - в статье Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, виктор орбан, венгрия, нато, ес, украина, дональд трамп, европарламент