https://ukraina.ru/20240726/1056487834.html

"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья

"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру

"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья

Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T04:15

2024-07-26T04:15

2024-07-26T04:15

новости

россия

волчанск

харьков

александр сырский

геннадий алехин

наступление

северский донец

река

плацдарм

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В Волчанске для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова, сообщил полковник запаса.Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что потеря Волчанска откроет путь на Белый Колодезь, откуда ВС РФ смогут ударить в тыл Купянской группировке, добавил обозреватель.Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели, указал эксперт."Но мы их поджимаем. Повторюсь, главный наш успех в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива на нашей стороне", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

https://ukraina.ru/20240725/1056486373.html

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новости, россия, волчанск, харьков, александр сырский, геннадий алехин, наступление, северский донец , река, плацдарм, резервы