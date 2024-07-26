"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру
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"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья
"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья - 26.07.2024 Украина.ру
"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья
Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T04:15
2024-07-26T04:15
новости
россия
волчанск
харьков
александр сырский
геннадий алехин
наступление
северский донец
река
плацдарм
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В Волчанске для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова, сообщил полковник запаса.Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что потеря Волчанска откроет путь на Белый Колодезь, откуда ВС РФ смогут ударить в тыл Купянской группировке, добавил обозреватель.Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели, указал эксперт."Но мы их поджимаем. Повторюсь, главный наш успех в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива на нашей стороне", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
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новости, россия, волчанск, харьков, александр сырский, геннадий алехин, наступление, северский донец , река, плацдарм, резервы
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, Александр Сырский, Геннадий Алехин, наступление, Северский Донец , река, плацдарм, резервы

"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья

04:15 26.07.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
В Волчанске для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова, сообщил полковник запаса.
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что потеря Волчанска откроет путь на Белый Колодезь, откуда ВС РФ смогут ударить в тыл Купянской группировке, добавил обозреватель.

"Это еще не широкомасштабное наше наступление, но там действительно пошла движуха. И если мы ударим со стороны Волчанска, враг окажется в котле и получит полуокружение Харькова. Так что сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент", - подчеркнул Алехин.

Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели, указал эксперт.
"Но мы их поджимаем. Повторюсь, главный наш успех в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива на нашей стороне", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
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