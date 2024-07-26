"Там пошла движуха": эксперт раскрыл, как ВС РФ разбили переправы и устроили ВСУ "качели" на реке Волчья
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
В Волчанске для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова, сообщил полковник запаса.
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что потеря Волчанска откроет путь на Белый Колодезь, откуда ВС РФ смогут ударить в тыл Купянской группировке, добавил обозреватель.
"Это еще не широкомасштабное наше наступление, но там действительно пошла движуха. И если мы ударим со стороны Волчанска, враг окажется в котле и получит полуокружение Харькова. Так что сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент", - подчеркнул Алехин.
Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". Российские бойцы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели, указал эксперт.
"Но мы их поджимаем. Повторюсь, главный наш успех в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива на нашей стороне", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
О том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
Вчера, 20:52Алексей Анпилогов: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швамУкраинская оборона все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть фронт представляет собой мозаичную картину.