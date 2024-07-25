Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь - 25.07.2024 Украина.ру
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Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь - 25.07.2024 Украина.ру
Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
После того, как Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, лидеры киевского режима стали искать свое место в новом мироустройстве, пытаясь выторговать себе хоть какие-то гарантии.
2024-07-25T05:30
2024-07-25T05:30
интервью
украина
китай
киев
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
ес
нато
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который находится с визитом в Китае, Украина готова к мирным переговорам с Российской Федерацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Посыл Кулебы о том, что украинская сторона "желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной", идет "в унисон" с позицией России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.- Александр Владимирович, действительно ли киевский режим готов предложить некие уступки?- Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.- А как Киев собирается обойти президентский указ Зеленского от 30 сентября 2022 года, который констатировал "невозможность переговоров с президентом Российской Федерации"?- Отменить указ Зеленского может одна подпись Зеленского. Этот указ не будут отменять до тех пор, пока эти переговоры не начнутся. А пока они прощупывают почву, пытаются выторговать себе хоть какие-то гарантии.- Китай заинтересован в заморозке конфликта на Украине. Будет ли Пекин для организации переговоров оказывать дипломатическое давление на Россию?- По мирному плану Китая уступки должна делать именно Украина. По мирному плану Китая нет вывода российских войск до начала переговоров. Там речь идет о демилитаризации и чуть ли не федерализации Украины. Поэтому давление если и будет, то только на Украину.- Решение об озвучивании готовности к переговорам с Россией во время визита Кулебы в КНР сформировалось после того, как Байден отказался участвовать в президентской гонке?- После разговора Трампа и Зеленского. Напомню, в 2020 году, когда Трамп был президентом США, он присылал Рудольфа Джулиани в Киев, чтобы на Украине не препятствовали уголовному расследованию по Хантеру Байдену. Но когда стало ясно, что президентом США станет Байден, действующего президента Трампа кинули, и весь Киев стал работать уже на Байдена.Сейчас та же самая история. Когда они поняли, что Байден слаб, то кинули действующего президента и начали искать подходы к Трампу. Это их обличье.- Будут ли реальные последствия у сегодняшнего заявления, ведь российская сторона неоднократно подчеркивала, что цели СВО должны быть достигнуты?- Пока Китай лишь заявил, что украинская сторона и Тайвань признала китайским. Хотя еще недавно Тайвань снабжал Украину оружием, и Киев поддерживал суверенитет Тайбэя. То есть если что-то и будет, то уступки со стороны Украины.- То есть Киев признает потерю территорий?- Или будет потеря жизни. В любом случае есть внутренние силы, которым мир не нужен. Возможно, убийство Фарион это сигнал другим нацикам, что надо заткнуться. Уже одесский нацист Богдан Ганул попросил СБУ о защите, потому что могут убить.Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу.- Оставшиеся территории Украины получат гарантии от Запада на вступление в НАТО и ЕС?- В НАТО в любом случае нет. И в ЕС тоже, потому что Евросоюз пытаются сделать не только экономическим и политическим союзом, но и военным. Россия будет против этого.О том, что на самом деле представляет собой глубинное государство в США в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
https://ukraina.ru/20240724/1056443090.html
https://ukraina.ru/20240723/1056430072.html
украина
китай
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, китай, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, ес, нато, переговоры, украина.ру
Интервью, Украина, Китай, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, НАТО, переговоры, Украина.ру

Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

05:30 25.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий БелоусовАлександр Скубченко интервью
Александр Скубченко интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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После того, как Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, лидеры киевского режима стали искать свое место в новом мироустройстве, пытаясь выторговать себе хоть какие-то гарантии.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который находится с визитом в Китае, Украина готова к мирным переговорам с Российской Федерацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Посыл Кулебы о том, что украинская сторона "желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной", идет "в унисон" с позицией России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Александр Владимирович, действительно ли киевский режим готов предложить некие уступки?
- Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.
- А как Киев собирается обойти президентский указ Зеленского от 30 сентября 2022 года, который констатировал "невозможность переговоров с президентом Российской Федерации"?
- Отменить указ Зеленского может одна подпись Зеленского. Этот указ не будут отменять до тех пор, пока эти переговоры не начнутся. А пока они прощупывают почву, пытаются выторговать себе хоть какие-то гарантии.
Киев
Вчера, 14:30
Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве Под конец июля в столице Украины тропическая жара сменилась топическими ливнями, которые вновь затопили улицы города. Мэр Киева Виталий Кличко ремонтирует ливневую канализацию с 2014 года, но пока безрезультатно.
- Китай заинтересован в заморозке конфликта на Украине. Будет ли Пекин для организации переговоров оказывать дипломатическое давление на Россию?
- По мирному плану Китая уступки должна делать именно Украина. По мирному плану Китая нет вывода российских войск до начала переговоров. Там речь идет о демилитаризации и чуть ли не федерализации Украины. Поэтому давление если и будет, то только на Украину.
- Решение об озвучивании готовности к переговорам с Россией во время визита Кулебы в КНР сформировалось после того, как Байден отказался участвовать в президентской гонке?
- После разговора Трампа и Зеленского. Напомню, в 2020 году, когда Трамп был президентом США, он присылал Рудольфа Джулиани в Киев, чтобы на Украине не препятствовали уголовному расследованию по Хантеру Байдену. Но когда стало ясно, что президентом США станет Байден, действующего президента Трампа кинули, и весь Киев стал работать уже на Байдена.
Сейчас та же самая история. Когда они поняли, что Байден слаб, то кинули действующего президента и начали искать подходы к Трампу. Это их обличье.
- Будут ли реальные последствия у сегодняшнего заявления, ведь российская сторона неоднократно подчеркивала, что цели СВО должны быть достигнуты?
- Пока Китай лишь заявил, что украинская сторона и Тайвань признала китайским. Хотя еще недавно Тайвань снабжал Украину оружием, и Киев поддерживал суверенитет Тайбэя. То есть если что-то и будет, то уступки со стороны Украины.
Незалежко
23 июля, 15:22
Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко
- То есть Киев признает потерю территорий?
- Или будет потеря жизни. В любом случае есть внутренние силы, которым мир не нужен. Возможно, убийство Фарион это сигнал другим нацикам, что надо заткнуться. Уже одесский нацист Богдан Ганул попросил СБУ о защите, потому что могут убить.
Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу.
- Оставшиеся территории Украины получат гарантии от Запада на вступление в НАТО и ЕС?
- В НАТО в любом случае нет. И в ЕС тоже, потому что Евросоюз пытаются сделать не только экономическим и политическим союзом, но и военным. Россия будет против этого.
О том, что на самом деле представляет собой глубинное государство в США в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
 
ИнтервьюУкраинаКитайКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденЕСНАТОпереговорыУкраина.ру
 
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