https://ukraina.ru/20240725/1056455153.html

Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь - 25.07.2024 Украина.ру

Александр Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

После того, как Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, лидеры киевского режима стали искать свое место в новом мироустройстве, пытаясь выторговать себе хоть какие-то гарантии.

2024-07-25T05:30

2024-07-25T05:30

2024-07-25T05:30

интервью

украина

китай

киев

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

ес

нато

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который находится с визитом в Китае, Украина готова к мирным переговорам с Российской Федерацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Посыл Кулебы о том, что украинская сторона "желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной", идет "в унисон" с позицией России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.- Александр Владимирович, действительно ли киевский режим готов предложить некие уступки?- Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.- А как Киев собирается обойти президентский указ Зеленского от 30 сентября 2022 года, который констатировал "невозможность переговоров с президентом Российской Федерации"?- Отменить указ Зеленского может одна подпись Зеленского. Этот указ не будут отменять до тех пор, пока эти переговоры не начнутся. А пока они прощупывают почву, пытаются выторговать себе хоть какие-то гарантии.- Китай заинтересован в заморозке конфликта на Украине. Будет ли Пекин для организации переговоров оказывать дипломатическое давление на Россию?- По мирному плану Китая уступки должна делать именно Украина. По мирному плану Китая нет вывода российских войск до начала переговоров. Там речь идет о демилитаризации и чуть ли не федерализации Украины. Поэтому давление если и будет, то только на Украину.- Решение об озвучивании готовности к переговорам с Россией во время визита Кулебы в КНР сформировалось после того, как Байден отказался участвовать в президентской гонке?- После разговора Трампа и Зеленского. Напомню, в 2020 году, когда Трамп был президентом США, он присылал Рудольфа Джулиани в Киев, чтобы на Украине не препятствовали уголовному расследованию по Хантеру Байдену. Но когда стало ясно, что президентом США станет Байден, действующего президента Трампа кинули, и весь Киев стал работать уже на Байдена.Сейчас та же самая история. Когда они поняли, что Байден слаб, то кинули действующего президента и начали искать подходы к Трампу. Это их обличье.- Будут ли реальные последствия у сегодняшнего заявления, ведь российская сторона неоднократно подчеркивала, что цели СВО должны быть достигнуты?- Пока Китай лишь заявил, что украинская сторона и Тайвань признала китайским. Хотя еще недавно Тайвань снабжал Украину оружием, и Киев поддерживал суверенитет Тайбэя. То есть если что-то и будет, то уступки со стороны Украины.- То есть Киев признает потерю территорий?- Или будет потеря жизни. В любом случае есть внутренние силы, которым мир не нужен. Возможно, убийство Фарион это сигнал другим нацикам, что надо заткнуться. Уже одесский нацист Богдан Ганул попросил СБУ о защите, потому что могут убить.Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу.- Оставшиеся территории Украины получат гарантии от Запада на вступление в НАТО и ЕС?- В НАТО в любом случае нет. И в ЕС тоже, потому что Евросоюз пытаются сделать не только экономическим и политическим союзом, но и военным. Россия будет против этого.О том, что на самом деле представляет собой глубинное государство в США в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит

https://ukraina.ru/20240724/1056443090.html

https://ukraina.ru/20240723/1056430072.html

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китай

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Денис Рудометов

интервью, украина, китай, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, ес, нато, переговоры, украина.ру