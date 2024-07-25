https://ukraina.ru/20240725/1056456308.html

Женщины-саперы и инвалиды на минных полях Украины. Почему украинки не хотят заменять мужчин

Женщины-саперы и инвалиды на минных полях Украины. Почему украинки не хотят заменять мужчин - 25.07.2024 Украина.ру

Женщины-саперы и инвалиды на минных полях Украины. Почему украинки не хотят заменять мужчин

С момента начала СВО украинские работодатели из-за мобилизации стали активно завлекать женщин на традиционно мужские профессии.

2024-07-25T05:44

2024-07-25T05:44

2024-07-25T05:44

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демобилизация

рынок труда

канада

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После 16 июля (окончания двухмесячного срока для обновления данных в военкоматах) на многих предприятиях вообще исчезли мужчины, что поставило ряд объектов промышленности на грань остановки. На каждом углу можно увидеть объявления о вакансиях, в которых акцент делается на женщин. Но заполнить вакансии не удается даже на 10%, несмотря на повышение зарплат на ряде предприятий.Во вторник 23 июля украинское издание MC.Today сообщило о небывалом кадровом голоде на предприятиях, который руководство не может преодолеть с помощью женщин-работниц. Совладелец сети гипермаркетов "Аврора" Тарас Панасенко жалуется, что 18 мая, в день вступления в силу закона о мобилизации, на работу не вышли 80% водителей. По этой причине с мая они стремятся нанимать женщин-водителей, но за два месяца им удалось найти лишь одну женщину на эту должность. Сеть "Аврора" работает по всей Украине, а в каждом регионе у нее десятки супермаркетов.Сервис "Новая почта" тоже жалуется на дефицит кадров и пытается искать женщин на должности водителей крупногабаритного транспорта. По данным на июль 2024 года нашли только троих.Не хватает "Новой почте" и курьеров: из 460 кандидатов на вакансии, включая 130 женщин, наняли только двоих. Большинство отказались сами, потому что хотели работать в пешей доставке, так как либо не имели водительских прав, либо не были готовы работать на грузовом транспорте. Сейчас, по словам представителей компании, "Новая почта" хочет за свой счет обучать женщин вождению на категорию В и С.С аналогичной ситуацией столкнулась фармацевтическая компания "Фармак". Директор по персоналу Виктория Кондрашихина жалуется на нехватку грузчиков, слесарей-ремонтников, водителей грузовых автомобилей, электрогазосварщиков и инженеров. Компания, по ее словам, пытается закрыть вакансии с помощью найма женщин, но таких специалистов-женщин практически нет на рынке труда.Совладелец сети супермаркетов средств гигиены и косметики "Eva" Руслан Шостак говорит, что обучение женщины на должность водителя фуры требует около года и констатирует отсутствие успехов в этом направлении на данный момент.Топменеджер топливной компании анонимно также рассказывает украинскому изданию, что женщин не привлекают даже относительно более высокие зарплаты. "Мы предлагаем женщинам обучение и относительно более высокие зарплаты, но они не соглашаются", - рассказывает менеджер компании.Он также жалуется, что проект по обучению Reskilling Ukraine, который финансировали западные партнеры, не помог. По этой программе на вождение крупногабаритного транспорта обучались 24 женщины, но ни одна из них в результате не пошла на работу по этой специальности.И дело тут не в каком-то отсутствии способностей, а лишь в отсутствии мотивации. В отличие от мужчин, украинкам (кроме женщин-медиков) разрешен выезд заграницу, где они могут устроиться на более высокооплачиваемую работу. К тому же переквалификация требует длительного периода обучения, за который женщина не будет получать полную зарплату.Гендиректор украинской компании "Логистик Юнион" Александр Семенцов говорит, что женщинам нет смысла устраиваться на эти специальности, так как они могут найти себе более легкую работу за те же деньги и на Украине.Западные феминистские организации финансируют переобучение украинских женщин. Канада в рамках борьбы за "гендерное равенство" этой весной решила профинансировать программу по привлечению женщин для разминирования территорий."Гендерное равенство – это не просто слова для Украины. Это наша миссия", - похвасталась вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в разговоре с послом Канады Жаклин О'Нил. Она также говорила, что планируется привлечь к профессиональной деятельности в сфере разминирования женщин, ветеранов, а также лиц с инвалидностью. Она подчеркнула, что украинское правительство совместно с Канадой активно продвигает "гендерно-трансформационную противоминную деятельность".Проще говоря, на минные поля, по стандартам НАТО, нужно посылать больше женщин и инвалидов, но те, ожидаемо, не горят особым желанием добровольно рисковать жизнью. С другой стороны, украинское правительство успешно осваивает грант на обучение женщин-саперов.Западные кредиторы киевского режима требуют от него активнее привлекать женщин, чтобы экономика не останавливалась, налоги платились, что должно гарантировать возврат кредитов.Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная на текущей неделе встречалась с миссией МВФ в Киеве, жалуясь на кадровый голод. По ее словам, Украине нужно дополнительно 4,5 миллиона работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%. Однако взять эти лишних 4,5 миллиона работников негде. Уровень зарплат на Украине заморозили по требованию тех же западных кредиторов, социальные гарантии урезали до минимума. Даже для наиболее бедных стран Третьего мира украинский рынок труда не является привлекательным. Для работника из Бангладеш это значит ехать за триста вёрст киселя хлебать.Следовательно, украинскому правительству необходимо либо демобилизовать мужчин (и пойти на российские мирные условия), либо в разы повышать зарплаты (чего не позволяют кредиторы и дыра в бюджете) для привлечения иностранных рабочих, либо в прямом смысле закрепощать женщин и обязать их исполнять трудовые повинности.О других проблемах Украины - в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии

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