ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, который передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России, указали в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области
Весной 2024 года он "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, и которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, уточнили в службе.
У задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны.
В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.