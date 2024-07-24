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ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ

ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ - 24.07.2024 Украина.ру

ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, который передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России, указали в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области

2024-07-24T14:18

2024-07-24T14:18

2024-07-24T14:18

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Весной 2024 года он "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, и которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, уточнили в службе.У задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны.В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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фсб, новости, россия, киев, ростов-на-дону, вс рф