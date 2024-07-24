https://ukraina.ru/20240724/1056447313.html

Готов ли Киев к переговорам с РФ? Главное на Украине на 13.30 24 июля

Готов ли Киев к переговорам с РФ? Главное на Украине на 13.30 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру

Готов ли Киев к переговорам с РФ? Главное на Украине на 13.30 24 июля

Боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, ВСУ несут потери; Украинские войска продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. Тем временем в Киеве заговорили о мире, но в Москве этим словам пока не верят

2024-07-24T13:27

2024-07-24T13:27

2024-07-24T13:27

эксклюзив

сво

украина

потери всу

мобилизация

владимир зеленский

виктор медведчук

нато

дмитрий кулеба

александр сырский

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Боевые действияВ ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах совхоза Октябрь, Сторожевого и Гуляйполя. Об этом 24 июля сообщил начальник пресс-службы группировки.Огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72 механизированной бригады, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады территориальной обороны ВСУ и 17 бригады национальной гвардии Украины в районах Водяного, Времевки, Пречистовки, Макаровки и Раздольного. Противник понес потери - до 115 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М777 и 152-мм орудие Д-20.Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте три военных катера ВСУ, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит агентство, "состояние катеров не известно, но была мощная детонация".По данным пресс-службы МО РФ, артиллеристы уничтожили позиции и группу пехоты противника на Донецком направлении. Пресс-служба публикует кадры боевой работы расчета 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" "Южной" группировки войск.Украинские источники сообщают об ударах российской армии по портовой инфраструктуре в Измаиле одесской области. Об этом, в частности, информирует украинское агентство "Обозреватель" со ссылкой на информацию Измаильской районной госадминистрации.ОбстрелыВ течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Как сообщает 24 июля пресс-служба МО РФ, дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.Два мирных жителя ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, повреждены дома, больница, здание райадминистрации, сообщает 24 июля Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на информацию СЦКК.Киев готов к переговорам?Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Китая заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. В свою очередь, глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И отметил в разговоре с украинским коллегой, что недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам."Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Впрочем, словам Кулебы мало веры, заявил агентству РИА Новости источник в Москве. По словам источника, если бы Киев на самом деле этого хотел, то отменил бы указ о самозапрете на проведение переговоров.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что "российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу".Европа готовит своих граждан к реальной войнеЗеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе, считает оппозиционный украинский политик, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его словам, "с тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной (войне – Ред.) своих граждан"."Проект "Зеленский" представляет из себя зомби, политический труп, который выполняет определенные функции для сил, стремящихся его оживить. Но вот беда – этот зомби покусал хозяев, и теперь часть политиков Запада тоже опасны окружающим", - утверждает Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".По его словам, "этот клоун (Зеленский – Ред.) уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями". Медведчук добавил, что Зеленский "заразил" этим и коллективный Запад, ведь ранее такого "антироссийского шабаша" не было там даже во времена Холодной войны.По мнению лидера движения, "чем быстрее на коллективном Западе поймут, что проект "Зеленский" не только нужно закрывать, но и публично признать преступным, тем меньше потерь сам коллективный Запад понесет"."Пока режим Зеленского обходится коллективному Западу в сотни миллиардов долларов, которые не вернуть. Но ведь можно доиграться и до миллионов человеческих жертв. Понятно, что политические зомби, укушенные Зеленским, это понять не в состоянии, но есть надежда на здоровые политические силы", - считает Медведчук.Военное положение и мобилизацияЗаконопроект о демобилизации, который депутаты обещали подготовить и вынести на обсуждение Верховной Рады до конца лета, пока не готов, сроки его появления пока не известны, заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода"*."Я не могу сказать сроки появления законопроекта. Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это", – сказал Лазуткин.Ранее Рада приняла закон об усилении мобилизации, при этом приняв поправку, которой из документа изъяты нормы о сроках службы в ВСУ.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете The Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная и признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Мобилизация от лузера. Залужный напомнил всем о себе как агрессор"* СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240724/1056439399.html

https://ukraina.ru/20240724/1056446999.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, мобилизация, владимир зеленский, виктор медведчук, нато, дмитрий кулеба, александр сырский, дмитрий песков, хроники