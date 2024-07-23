https://ukraina.ru/20240723/1056427870.html

Мобилизация от лузера. Залужный напомнил всем о себе как агрессор

Мобилизация от лузера. Залужный напомнил всем о себе как агрессор - 23.07.2024 Украина.ру

Мобилизация от лузера. Залужный напомнил всем о себе как агрессор

Прошло чуть более десяти дней после того, как 11 июля 2024 года, сосланный в Лондон экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию СМИ о том, что он приступил-таки к исполнению обязанностей посла Украины в Британии, и вот новая информация о нем.

2024-07-23T15:48

2024-07-23T15:48

2024-07-23T15:48

валерий залужный

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виталий кличко

мнения

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Залужный неожиданно засветился на интеллектуальном поле -- выступил в британском оборонном институте RUSI. И не просто так, а как бы с программной речью о том, как он видит будущее. И всего мира, и Украины, и, разумеется, себя любимого во всем этом раскладе.Картинка получилась прелюбопытная. Корреспондент Украина.ру Павел Котов уже написал: "Речь Залужного – типичный для современных украинских официальных лиц микс из услужливых реверансов в сторону Запада и антироссийской истерии. Единственное, что в ней представляет хоть какой-то интерес – мысли бывшего военачальника о современной войне и о роли технологий в ней".И, вне всякого сомнения, так и есть. Казалось бы, а что еще мог бы сказать военный, генерал и главком-лузер, который проиграл сражение на поле боя (профукал знаменитый неонацистский контрнаступ лета прошлого года), но внезапно для себя стал почти полноценным политиком, который вполне мог бы претендовать на всю полноту власти в стране. Если бы решился на это – за ним была и популярность в обществе, и поддержка военных кругов, которые на собственной шкуре чувствовали бездарность украинского неонацистского руководства, направляемого в своей деятельности не национальными интересами страны или хотя бы военно-политической целесообразностью момента, а общим заказам внешних кураторов − то он и выполнял бы заказ. А заказ это был один – война до победы, то есть до последнего украинца, ценой любых потерь и лишений.Но Залужный то ли сам сдрейфил и не решился восстать против сегодня уже просроченного, а тогда еще полноценного фюрера Владимира Зеленского. То ли ему запретили (не разрешили восставать) западные кураторы, от которых он тоже зависим как муха от биоотходов, в которых она завязла.В итоге Залужный оказался в роли генерала-лузера и недополитика, который нужен всем, как зайцу стоп-сигнал. В актуальной политике. А в перспективе – в качестве запасного игрока, ценность которого снижалась с каждым бесцельно прожитым днем. Особенно после того, как он согласился на почетную ссылку – послом Украины в Великобританию, где всем стал понятно, что дипломат из него – как из все тех же экскрементов пуля.И вот Залужный пошел к военным, у которые многие еще подозревают наличие мозгов, и заявил о себе. Точнее – напомнил о себе. По принципу "эй, пацаны, если вы не знаете, что делать с такой Украиной, как сейчас, но ищете для нее что-то подходящее и кого-то, кто бы это все возглавил, то вот он я, ваш генерал Валера".И в этом плане речь Залужного – это не только верноподданническая клятва в верности кураторам, которые раздают ништячки и могут его вернуть на политический укро-Олимп, но еще и протокол о намерениях. Его предложение того, что он готов сделать с Украиной, если ему дадут ею порулить.А готов он на многое. Во-первых, он согласен на дальнейшее закручивание гаек и на превращение Украины в еще более зажатую репрессиями диктатуру. Более того – он призывает к этому. Он так и сказал, что раз идет война в Россией, то общество на Украине и за ее пределами должно согласиться на дальнейшее ограничение прав и свобод. Даже жители Запада должны "отказаться от целого ряда свобод ради выживания", а то "Путин нападет". "Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они нуждаются в усилиях не только армии, но и общества в целом. Мобилизовать общество могут и должны политические деятели", – заявил экс-главком, входя во вкус демиурга в шароварах.Короче, все должно быть единоначально подчинено победе. Любой ценой.Во-вторых, он призвал политиков мобилизовать усилия и людей для победы над Россией. По его мнению, нужны все виды мобилизации:- военная – набор людей в армию на грани могилизации в таком количестве, какое нужно для победы;- военно-техническая – поставки на Украину всех видов оружия, которое можно бросить в топку войн;- политическая – объединение политиков внутри страны ради победы;- международная дипломатическая – оказание всех видов помощи Украине извне, дополнительное расширение кружка "друзей Украины", которые должны дополнительно же расщедриться.Все это, в-третьих, по Залужному, должно сопровождаться превращением Украины в монолитный и подчиненный единому командованию полигон или, если хотите, даже плацдарм, на котором в борьбе с Россией должны совершенствоваться и применяться все технологические новшества и изобретения в деле пролития крови себе подобных. И знаете почему? Да потому, что у Запада есть технологии и новое оружие, но нет политической воли и нет войны. А вот на Украине нет ничего нового, зато идет война и есть политические вурдалаки, для которых война – мать родна и которые готовы ради удержания власти и грабежа родной страны вести эту войну бесконечно.Залужный и предлагает объединить на Украине эти два "ресурса". "Сегодня как никогда на Украине находят пути для выживания и создают технологии. Но по понятным причинам не могут их масштабировать. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля, чтобы их испытывать. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс, ведь время работает не на нас", -- предложил он Западу каннибальскую схему использования родной страны.В-четвертых, напоминаю, Залужный хочет, чтобы именно ему поручили в будущем возглавить все это дело. В частности, потому, что между кураторами – американцами и британцами – есть определенные трения насчет видения будущего Украины. США могут вообще списать украинский актив до уровня тлеющего раздражителя России, если победит на президентских выборах Дональд Трамп.Британии же на Украине нужен активный "боец", который повышал бы акции Европы вообще и Британии в частности в противостоянии с Россией. В этом Лондон видит некий своеобразный путь восстановления Британской квази-империи и подчинения себе материковой Европы.А также потому, что сейчас на Украине началось броуновское движения в политических верха, которое может привести к смене "самого главного". Фюрер Зеленский просрочен и фактически нелегитимен до такой степени, что Россия принципиально отказывается вести с ним переговоры о мире по итогам СВО. А Западу это перемирие нужно позарез, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к возможной войне с Россией.И потому Зеленского могут сковырнуть в любой момент, если он не сможет доказать свою лизоблюдскую нужность и готовность выполнять любые хотелки Запада. Зеленский сегодня только тем и занят, что доказывает свою незаменимость и просит продлить ярлык на княжение. Но может же не допроситься, и его сковырнут.А вот на место Зеленского уже намылились самые разные фигуранты. И глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак, уже ставший "второй" или "любимой женой Зеленского". И предшественник Зеленского в президентах Петр Порошенко, который уже и не знает, где лизнуть, чтобы его заметили и вернули в круг претендентов. И мэр Киева Виталий Кличко, который, не приходя в сознание, рулит городом с 2014 года и с тех же пор бредит президентским креслом. Сейчас же он опять почувствовал какие-то неосознанные позывы и активизировался в предложениях себя на высший пост в стране.И это не шутки. В 2014-м Виталиком, его мощными и мускулистыми надбровными дугами, плавно переходящим в затылок, была чисто по-женски восхищена федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, с которой Виталик "шпрехал" по-немецки. Вот она и решила, что он достоин президентского кресла.Но у Виталика тогда явно не срослось – его передвинули на киевские задворки американцы и британцы. И он там прижился, но, кажется, до сих пор не очень понимает, что не президент, и по-прежнему очень хочет. И потому лупит по Зеленскому, его авторитету и планам со всех орудий критики.И вот в этом сонме претендентов на папаху, повторяю, засветился и Залужный, и в институте RUSI сделал программную заявку. И основу под свои претензии он подвел не то что бы правильную, но очень понятную на охваченном русофобией Западе, назвав главной угрозой современности "само существование России". Это сто пудов по-ихнему, по-неонацистски! И, соответственно, должно принести печенюшки.Ну, так Залужный сдуру рассчитывает. Видимо, не прошло-таки даром ранение в голову, после которого его мозги собирали в черепной коробке за металлической пластикой, не прошло. Но что вы хотите? Война – вещь жестокая, а Залужный даже ее называет "война переходного периода" и, как видим, мечтает о повышении ставок с собой во главе…О планах Залужного больше читайте в статье Павла Котова "Украина -- полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание"

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