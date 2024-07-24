https://ukraina.ru/20240724/1056438747.html

Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента

Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента - 24.07.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента

Третья неделя июля стала крайне насыщенной на новости. Киевская власть инициировала нефтяной конфликт с Венгрией и Словакией, грозящий остановкой поставок электроэнергии. Заодно кредиторы продавили свой вариант реструктуризации украинского внешнего долга, а отключения электроэнергии вместе со зноем стали менять экономику страны.

2024-07-24T05:59

2024-07-24T05:59

2024-07-24T05:59

украина

киев

венгрия

виктор орбан

елена бережная

роберт фицо

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Конфликт с Венгрией и СловакиейКиевская власть по пока не установленным причинам инициировала нефтяной конфликт с Венгрией и Словакией, прекратив транзит российской нефти от компании "Лукойл" по южной ветке нефтепровода "Дружба". Поставки нефти в эти страны выведены из-под действия европейского эмбарго. Но в 2022 году Киев отказался принимать деньги за прокачку от российской стороны, поэтому поставки оплачивали европейцы, а впоследствии несколько раз повышал стоимость прокачки нефти, желая максимально заработать на сохраняющемся транзите.Чего в данном случае добивается Киев — не ясно. По всей видимости, таким образом Киев пытается задушить венгерскую дипломатическую активность. Евробюрократия сохраняет молчание и Киеву не мешает, что, впрочем, понятно: Орбан и Фицо — парии в Европе, исключение из эмбарго евробюрократии никогда не нравилось, а дипломатическая деятельность Орбана не нравится ещё больше.Для Словакии и Венгрии, чьи премьер-министры дружат и стоят на общей платформе неприятия киевской власти, создаваемые киевской властью проблемы являются существенными. Тем более, что словацкую нефтепереработку контролирует венгерская компания MOL.Реагируя на созданную проблему, Будапешт, по сути, предложил Киеву сместить точку приёма нефти на российско-украинскую границу, чтобы снять с Киева бремя переговоров со страной-агрессором. Киев пока отмалчивается, а Венгрия в лице главы МИД Петера Сийярто (ближайший соратник премьера Орбана и его доверенное лицо) угрожают остановить транзит электроэнергии на Украину. Заодно страны инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией и пригрозили отказаться от исполнения пунктов соглашения о евроассоциации с Украиной. Заодно Венгрия продолжит блокировать выделение средств из Европейского фонда мира на компенсацию странам затрат на поставку оружия Украине.Чем закончится конфликт не ясно, но прекращение транзита э/э из ЕС через Венгрию и Словакию стал бы для киевской власти ощутимым ударом — это важнейшие страны-транзитёры э/э на европейском направлении. Заодно Киев наверняка лишится части поставок нефтепродуктов, производимых из российской нефти — Словакия уже заявила, что перестанет поставлять топливо на Украину.Дефолт отменяетсяПосле затянувшихся переговоров и серии публикаций о скором и неизбежном дефолте Украины, которыми Запад принуждал Киев к сговорчивости по вопросу реструктуризации внешнего долга, об этой реструктуризации всё же договорились.Суть конфликта вокруг реструктуризации автор описывал в отдельном тексте. Если кратко, то внутренние держатели долга хотели заработать на "теле" еврооблигаций и демонстрировали готовность ждать их погашения, тогда как внешние держатели облигаций желали зарабатывать здесь и сейчас за счёт процентов, выражая готовность списать часть "тела" долга. Толкали тему вперёд инвестиционные фонды BlackRock и Pimco, стоимость вопроса для киевской власти оценивалась в дополнительные 500 млн долларов ежегодных платежей по процентам.Киев в переговорах пытался добиться максимально возможного сокращения тела кредитов, предлагая в качестве компенсации кредиторам дополнительные выплаты от повышения налогов. В итоге киевской власти списали 37% долга от накопленной задолженности в 20 млрд долларов плюс 2 млрд долларов накопленных процентов. Однако выплачивать проценты ей придётся уже с 1 августа, то есть BlackRock и Pimco своего всё же добились. Гасить задолженность Украине придётся до 2036 года с доходностью для держателей долга в 10-14% на сумму их вложений.А теперь стоит отвлечься и перейти к теме экономического роста. Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная на встрече с представителями МВФ, чья миссия, по сути, стала теневым правительством страны, заявила, что Украине не хватает 4,5 млн работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП к 2030 году на 7%. Обеспечить 7% ежегодный рост экономики киевская власть точно не сможет, а на 7% за 6 лет экономика вырастет и так, без применения экстраординарных управленческих способностей киевской власти. Однако важнее другое.России в текущем году не хватает 4,5 млн человек на рынке труда, а людей в ней до начала СВО проживало в 3,5 раза больше, чем на Украине даже при крайне оптимистичной оценке численности её населения в 42 млн человек. В общем, озвученная Бережной цифра иллюстрирует катастрофические последствия СВО для украинской экономики. На этом лирическое отступление заканчивается и начинается ужас.Киевская власть в качестве уступки кредиторам согласилась привязать не просто темпы реального экономического роста к выплатам по долгу, а прогноз этого роста со стороны МВФ. В случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превысит его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга. Проще говоря, клерки МВФ в 2029 году увеличат долг Украины сразу на 12% — своего шанса заработать они не упустят так как в их руках уже находятся все необходимые инструменты для манипулирования статистикой. Следовательно, реальное списание долга составило не 37%, а 25%, а с учётом разового вознаграждения в 1,25% кредиторам за их согласие на реструктуризацию, и вовсе 23,75%. Проще говоря, киевская власть не торговалась, её поставили перед фактом и деваться ей было некуда — суверенитета у BlackRockи Pimco куда больше, чем у Украины в её текущем состоянии.Мужчин нет, женщинам не интересноК слову, после истечения срока на обновление учётных данных, на границе Украины с Молдавией при въезде в Бессарабию (юг Одесской области) исчезли очереди и теперь её можно пройти за 15-20 минут вместо прежних 2-3 часов. Секрет прост: граждане спрятались от военкомов и перестали ездить. А это означает снижение экономической активности в стране, что скажется на доходах бюджета от налогов и сборов.А на рынке труда надежда на то, что женщины заменят выбывших мужчин, себя не оправдала. У украинской компании "Аврора" 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, на работу не вышли 80% водителей. Сейчас у компании работает лишь один водитель. В "Новой почте" из 460 кандидатов в курьеры, включая 130 женщин, наняли лишь двоих, а большинство отказалось, не пожелав работать в доставке. У фармкомпании "Фармак" не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, водителей грузовых авто, инженеров. У Ferrexpo на "мужских" должностях работает более сотни женщин, но компания их обучала с 2020 года. Совладелец EVA и Varus рассказал, что женщины не хотят обучаться и работать на "мужских" должностях, даже когда им предлагают существенно выше зарплату.Но военкомы не останавливаются. Утром в пятницу 19 июля на крупнейшем на Украине металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" состоялась массовая проверка военкомов, из-за чего предприятие не смогло заменить рабочую смену. Проще говоря, часть работников, идущих на работу, отловили, а часть до работы не доехала. Из-за этого произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства. Сколько сотрудников подали заявления на увольнение предприятие не сообщает.Ни овощей, ни связиПродолжаются электроэнергетические злоключения.На фоне рекордных по длительности отключений э/э на 21 июля украинские диспетчеры запросили у ЕС импорт 25682 МВт*ч э/э из Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Проще говоря, при разрешённой мощности перетоков в 1700 МВт, Украина запросила 1070 МВт. Таким образом, то ли Украине большего не нужно (что сомнительно, с учётом длительности отключений и накопленного уровня социального недовольства), то ли Украина больше принять не может из-за повреждения электроподстанций, то ли ЕС поставлять больше не желает. Скорее всего, именно в ЕС дело: электроэнергетика объединения зависит от работы ВИЭ (то есть солнца и ветра), а стоимость электроэнергии на Украине дешевле, чем в ЕС, где 1 КВт*ч уже давно обходится примерно в 20 гривен. Вывод из этой истории прост: ЕС не слишком заинтересован в электроэнергетическом спасении Украины. Спасть придётся годами и себе в убыток. Поэтому европейцы не особо стараются.На этом фоне киевская власть пытается максимально ускорить ремонт энергоблоков на АЭС и обещает, что в сентябре-октябре отключения электроэнергии будут минимальными по своей продолжительности.К слову, отсутствие бесперебойного централизованного электроснабжения уже меняет отрасли украинской экономики.Торговые сети сократили товарный ассортимент, сняв с продажи скоропортящиеся товары, требующие охлаждения (мороженое, полуфабрикаты, молоко и молокопродукты, мясо и мясные продукты). А ты неизбежно приведёт к сокращению их производства так как производство сыра не имеет смысла без его сбыта. Портал "Инфоагро" уже предупреждает о массовом подорожании сыров уже к концу лета. А за пару лет это приведёт к сокращению поголовья.А производители овощей предупреждают об их дефиците из-за жары и дефицита электроэнергии для полива. Владелец компании СП "ПАЭК" Юрий Кормишкин и вовсе предупреждают о "катастрофе государственного уровня". При температуре воздуха в 45-47 градусов, температура почвы поднималась до 70 градусов, из-за чего овощи даже при поливе просто запекались на солнце, а насосы для полива преимущественно не работали. Ничуть не лучше ситуация с урожаем культур, представляющих основные статьи украинского агроэкспорта. При 30-32 градусах подсолнечник прекращает рост, что снижает его урожай, не лучше влияние зноя и на зерновые с зернобобовыми.Проще говоря требовательные к условиям хранения продукты подорожают, а из многих магазинов пропадут, хлеб и макароны станут дороже, та же история будет и с овощами.Стонут и сотовые операторы. Абоненты массово жалуются на отсутствие мобильной связи — обесточенные базовые станции не в состоянии долго работать от деградировавших аккумуляторов. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи потребовал от сотовых операторов обеспечить 10 часов работы сетей без электроэнергии. Операторы резонно отмечают, что им придётся понести серьёзные расходы: только lifecell потратил 1 млрд гривен, чтобы обеспечить работу базовых 5000 станций на протяжении 4-8 часов. А теперь от оператора, по сути, требуют вложить в батареи ещё больше. Vodafone на те же цели потратил в 2022-2024 годах 674 млн гривен и дополнительные расходы его менеджеров не радуют. А так как другой связи помимо сотовой не осталось — за 30 лет стационарная связь ощутимо деградировала — то операторам придётся выполнить требования регулятора. А абонентам платить за связь ещё больше — тарифы будут ощутимо подняты — без какой-либо гарантии качества связи так как при включении электроэнергии на 2 часа с последующим отключением аккумуляторы просто не успеют зарядиться.Грант вместо бюджетаКабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах. Гранты будут выделять за счёт средств госбюджета и донорской помощи из ЕС или стран-партнёров Украины. По сути, речь идёт о постепенном о постепенном отказе от бесплатного высшего образования — госзаказ заменят грантами двух уровней (первый — 25 тыс. гривен в год, второй — 15 тыс. гривен в год). Тратить деньги позволят лишь на оплату обучения и не по всем специальностям, а гранты смогут получить не больше 60 тыс. человек — половина об общего числа абитуриентов. Законопроект планируют принять до конца текущего года, чтобы он вступил в силу с января 2025 года.Ранее киевская власть взяла курс на демонтаж бесплатной медицины (оплачивать будут лишь те услуги, которые оказываются по направлению от семейного врача), а также сокращение субсидий на оплату услуг ЖКХ.Прочие новости"Опендатабот" поделился пенсионной статистикой. Средний размер пенсий на Украине после их повышения на 8% по сравнению с прошлым годом составил 5816 гривен (12300 рублей при среднем размере пенсии по России в 23405 рублей). Однако 40% украинских пенсионеров получают меньше 4000 тыс. гривен (8462 рубля)6, а свыше 20% из них получают меньше 3000 гривен (6346 рубля).Новость о готовящемся повышении военного сбора на машины до 15% привела к ажиотажному спросу на новые автомобили. Изменения в Налоговый кодекс планируют принять уже этим летом, чтобы уже осенью пополнить бюджет.А налоговая запланировала дополнительные проверки бизнеса — особенно активно проверять бизнес будут в Киеве (+26%) и Днепропетровской области (+8%). А значит бизнесу придётся платить.

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украина, киев, венгрия, виктор орбан, елена бережная, роберт фицо, ес, мвф, мид, эксклюзив