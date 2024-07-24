"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Истребители F-16 теоретически могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине, и подобные попытки будут сразу пресечены, об этом заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре, рассказал полковник запаса.
"Да, истребители F-16 не смогут переломить ход СВО в пользу Украины, но нанести ВС РФ очень неприятные потери с их помощью можно — к этой угрозе нельзя относиться с привычным значительной части нашего общества "шапкозакидательством", - отметил Алехин.
Тем не менее в случае дислокации самолетов на аэродромах государств НАТО в Восточной Европе возможна следующая схема их боевого применения, подчеркнул он.
"Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
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