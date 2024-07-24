https://ukraina.ru/20240724/1056437922.html

"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16

"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16 - 24.07.2024 Украина.ру

"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16

Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-07-24T06:00

2024-07-24T06:00

2024-07-24T06:00

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авиация

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Истребители F-16 теоретически могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине, и подобные попытки будут сразу пресечены, об этом заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой, говорится в материале.Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре, рассказал полковник запаса.Тем не менее в случае дислокации самолетов на аэродромах государств НАТО в Восточной Европе возможна следующая схема их боевого применения, подчеркнул он."Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи", - заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру

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