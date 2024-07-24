"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
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"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T06:00
2024-07-24T06:00
новости
украина
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сочи
нато
вкс
f-16
геннадий алехин
самолет
авиация
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Истребители F-16 теоретически могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине, и подобные попытки будут сразу пресечены, об этом заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой, говорится в материале.Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре, рассказал полковник запаса.Тем не менее в случае дислокации самолетов на аэродромах государств НАТО в Восточной Европе возможна следующая схема их боевого применения, подчеркнул он."Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи", - заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сочи, нато, вкс, f-16, геннадий алехин, самолет, авиация, сво, ракетный удар, москва, аэродромы, польша, румыния
Новости, Украина, Россия, Сочи, НАТО, ВКС, F-16, Геннадий Алехин, самолет, авиация, СВО, ракетный удар, Москва, аэродромы, Польша, Румыния

"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16

06:00 24.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Истребители F-16 теоретически могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине, и подобные попытки будут сразу пресечены, об этом заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре, рассказал полковник запаса.
"Да, истребители F-16 не смогут переломить ход СВО в пользу Украины, но нанести ВС РФ очень неприятные потери с их помощью можно — к этой угрозе нельзя относиться с привычным значительной части нашего общества "шапкозакидательством", - отметил Алехин.
Тем не менее в случае дислокации самолетов на аэродромах государств НАТО в Восточной Европе возможна следующая схема их боевого применения, подчеркнул он.
"Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
О том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:30
Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежнойЕсли НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.
 
НовостиУкраинаРоссияСочиНАТОВКСF-16Геннадий АлехинсамолетавиацияСВОракетный ударМосквааэродромыПольшаРумыния
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
05:59Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента
05:45Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
05:37Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой отечественной помогают России в спецоперации
05:30"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"
05:15"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16
05:00"Дожить до Трампа": политолог о том, успеет ли украинский фронт протянуть до январского референдума
04:45Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты
04:30"Мощный удар вглубь страны": эксперт раскрыл, что будет, если Украине передадут F-16 c крылатыми ракетами
04:15Полковник запаса о том, почему ВС РФ не будут жалеть "Кинжалы" и "Искандеры" чтобы уничтожить все F-16
04:00"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG
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03:30Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
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