Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты - 24.07.2024 Украина.ру
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Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты
Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты - 24.07.2024 Украина.ру
Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты
Используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты. Наибольшим рискам могут быть подвержены самолёты ДРЛОиУ, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T04:45
2024-07-24T04:45
новости
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f-16
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су-35
авиация
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Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских ПВО, в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), рассказал полковник запаса.Украинский истребитель МиГ-29 запускает ПРР AGM-88 HARM. Можно предположить, что F-16 будут справляться с этой задачей ещё лучше. Ну и, наконец, используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты, уточнил эксперт.Нельзя исключать и того, что ВВС ВСУ попытаются атаковать и самолёты тактической авиации — для США сбитый ракетой AIM-120 с истребителя F-16 российский истребитель Су-35 – это "отличная реклама", способная принести США огромную прибыть, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, f-16, миг-29, су-35, авиация, самолет, сво, украина, пво, истребитель
Новости, США, Россия, F-16, МиГ-29, Су-35, авиация, самолет, СВО, Украина, ПВО, истребитель

Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты

04:45 24.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017". День второй
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты. Наибольшим рискам могут быть подвержены самолёты ДРЛОиУ, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских ПВО, в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), рассказал полковник запаса.
Украинский истребитель МиГ-29 запускает ПРР AGM-88 HARM. Можно предположить, что F-16 будут справляться с этой задачей ещё лучше. Ну и, наконец, используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты, уточнил эксперт.
"Наибольшим рискам подвержены самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которых у нашей страны крайне мало, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3, в том случае, если они приблизятся к контролируемой противником территории, например, для запуска ракет Х-22 по целям, расположенным в глубине Украины", - отметил Алехин.
Нельзя исключать и того, что ВВС ВСУ попытаются атаковать и самолёты тактической авиации — для США сбитый ракетой AIM-120 с истребителя F-16 российский истребитель Су-35 – это "отличная реклама", способная принести США огромную прибыть, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
О том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику - в интервью Николая Топорнина: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа на сайте Украина.ру
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