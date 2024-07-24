Полковник запаса раскрыл, как истребители F-16 могут пытаться атаковать российские самолёты и вертолёты
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017". День второй
Используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты. Наибольшим рискам могут быть подвержены самолёты ДРЛОиУ, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских ПВО, в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), рассказал полковник запаса.
Украинский истребитель МиГ-29 запускает ПРР AGM-88 HARM. Можно предположить, что F-16 будут справляться с этой задачей ещё лучше. Ну и, наконец, используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты, уточнил эксперт.
"Наибольшим рискам подвержены самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которых у нашей страны крайне мало, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3, в том случае, если они приблизятся к контролируемой противником территории, например, для запуска ракет Х-22 по целям, расположенным в глубине Украины", - отметил Алехин.
Нельзя исключать и того, что ВВС ВСУ попытаются атаковать и самолёты тактической авиации — для США сбитый ракетой AIM-120 с истребителя F-16 российский истребитель Су-35 – это "отличная реклама", способная принести США огромную прибыть, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
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