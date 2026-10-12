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Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков

Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков - 12.10.2026 Украина.ру

Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков

Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в ночь на 12 октября пишет РИА Новости

2026-10-12T04:53

2026-10-12T04:53

2026-10-12T04:53

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Корреспондентом агентства Пескову был задан вопрос о том, принципиальна ли для Москвы конкретная фигура, или важнее готовность принять условия России."Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование", — ответил пресс-секретарь президента.Проходившие 9 октября в Майами переговоры делегации США с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками прекратились досрочно из-за объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине "пора выбирать нового президента... который сможет заключить соглашение".В свою очередь, Зеленский сразу же обвинил Трампа в "пособничестве" Москве.Ранее Песков прокомментировал происходящее, заявив, что Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261011/ukrainskuyu-delegatsiyu-oblili-dizelem-v-ssha-shest-muchitelnykh-chasov-i-isterika-zelenskogo-1083742463.html

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