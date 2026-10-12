Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков - 12.10.2026 Украина.ру
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Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков
Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков - 12.10.2026 Украина.ру
Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков
Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в ночь на 12 октября пишет РИА Новости
2026-10-12T04:53
2026-10-12T04:53
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дмитрий песков
владимир зеленский
киевский режим
украина
сша
дональд трамп
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Корреспондентом агентства Пескову был задан вопрос о том, принципиальна ли для Москвы конкретная фигура, или важнее готовность принять условия России."Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование", — ответил пресс-секретарь президента.Проходившие 9 октября в Майами переговоры делегации США с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками прекратились досрочно из-за объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине "пора выбирать нового президента... который сможет заключить соглашение".В свою очередь, Зеленский сразу же обвинил Трампа в "пособничестве" Москве.Ранее Песков прокомментировал происходящее, заявив, что Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261011/ukrainskuyu-delegatsiyu-oblili-dizelem-v-ssha-shest-muchitelnykh-chasov-i-isterika-zelenskogo-1083742463.html
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украина.ру, новости, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, киевский режим, украина, сша, дональд трамп, киев
Украина.ру, Новости, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, киевский режим, Украина, США, Дональд Трамп, Киев

Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков

04:53 12.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в ночь на 12 октября пишет РИА Новости
Корреспондентом агентства Пескову был задан вопрос о том, принципиальна ли для Москвы конкретная фигура, или важнее готовность принять условия России.
"Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование", — ответил пресс-секретарь президента.
Проходившие 9 октября в Майами переговоры делегации США с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками прекратились досрочно из-за объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.
Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине "пора выбирать нового президента... который сможет заключить соглашение".
В свою очередь, Зеленский сразу же обвинил Трампа в "пособничестве" Москве.
Ранее Песков прокомментировал происходящее, заявив, что Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 13:26
Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика ЗеленскогоШестичасовая встреча в Майами обернулась политическим фиаско для Киева, а переговоры США и России вышли на первый план.
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