https://ukraina.ru/20261012/tuman-i-rasputitsa--ne-pomekha-rozhin-o-perspektivakh-vsesezonnogo-nastupleniya-armii-rossii-1083747155.html

Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России

Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России - 12.10.2026 Украина.ру

Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России

ВС РФ способны наступать в любую погоду — даже распутица не станет для этого непреодолимым препятствием. Туманы и плохая погода, препятствующие работе БПЛА ВСУ, будут использоваться для продвижения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-12T04:30

2026-10-12T04:30

2026-10-12T04:30

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Отвечая на вопрос о возможности всесезонного наступления ВС России, собеседник Украина.ру объяснил, как погодные факторы повлияют на ход боёв.Рожин отметил, что в последние два года самые высокие темпы наступления у ВС РФ были именно в ноябре. "А потом распутица все равно будет влиять на логистику. Она привязывает войска к асфальтированным дорогам", — пояснил он.Эксперт отметил, что ВС РФ действуют небольшими группами пехоты, применяя тактику "просачивания"."Да, наступление ведется небольшими группами пехоты и тактикой инфильтрации. Но ей тоже придется двигаться по грязи и в отсутствии зеленки. В условиях господства дронов это осложнит ей жизнь", — отметил журналист.Эксперт подчеркнул, что туманы и плохая погода препятствуют работе беспилотников, и российская армия будет использоваться это для наступления."Впрочем, есть туманы и плохая погода, которая препятствует работе БПЛА. Так что эти факторы мы тоже будем использовать для продвижения. Ну и противник будет как-то активничать в этот период", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.

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