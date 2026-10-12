"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом - 12.10.2026 Украина.ру
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"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом
"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом - 12.10.2026 Украина.ру
"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом
На Оскольском фронте ВС РФ продолжат расширять зону контроля на линии "Купянск-Узловой — Боровая" и уничтожать части ВСУ возле Загрызово. В Харьковской области продолжится ликвидация Резниковского котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-12T05:30
2026-10-12T05:30
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Отвечая на вопрос журналиста о развитии событий на фронте до зимней кампании, военный эксперт описал планы ВС РФ на Оскольском, Харьковском и Сумском направлениях.Рожин заявил, что на Оскольском фронте российские войска продолжат расширять зону контроля на линии "Купянск-Узловой — Боровая" и уничтожать прижатую к реке группировку ВСУ возле Загрызово. "В Харьковской области продолжим ликвидировать Резниковский котел и двигаться на Великий Бурлук, а также расширять зону контроля в районе Гоптовки и Казачьей Лопани", — пояснил собеседник издания.По оценке собеседника Украина.ру, в Сумской области зона безопасности продолжит расширяться по направлению к самим Сумам."Небольшие территории регулярно переходят под наш контроль. Накапливаются и накапливаются, а потом оказывается, что суммарно мы там нормально заняли", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что под Красным Лиманом враг еще продолжает атаковать. "Хотя мы перебросили туда резервы, и сами ВСУ подвыдохлись после понесенных потерь, говорить о стабилизации обстановки преждевременно. К северу от города киевский режим сохраняет ощутимую инициативу", — резюмировал Борис Рожин.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом

05:30 12.10.2026
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Фото : freedome.org.ua
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На Оскольском фронте ВС РФ продолжат расширять зону контроля на линии "Купянск-Узловой — Боровая" и уничтожать части ВСУ возле Загрызово. В Харьковской области продолжится ликвидация Резниковского котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос журналиста о развитии событий на фронте до зимней кампании, военный эксперт описал планы ВС РФ на Оскольском, Харьковском и Сумском направлениях.
Рожин заявил, что на Оскольском фронте российские войска продолжат расширять зону контроля на линии "Купянск-Узловой — Боровая" и уничтожать прижатую к реке группировку ВСУ возле Загрызово.
"В Харьковской области продолжим ликвидировать Резниковский котел и двигаться на Великий Бурлук, а также расширять зону контроля в районе Гоптовки и Казачьей Лопани", — пояснил собеседник издания.
По оценке собеседника Украина.ру, в Сумской области зона безопасности продолжит расширяться по направлению к самим Сумам.
"Небольшие территории регулярно переходят под наш контроль. Накапливаются и накапливаются, а потом оказывается, что суммарно мы там нормально заняли", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что под Красным Лиманом враг еще продолжает атаковать. "Хотя мы перебросили туда резервы, и сами ВСУ подвыдохлись после понесенных потерь, говорить о стабилизации обстановки преждевременно. К северу от города киевский режим сохраняет ощутимую инициативу", — резюмировал Борис Рожин.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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