https://ukraina.ru/20240723/1056422062.html

"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине

"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине - 23.07.2024 Украина.ру

"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине

Пользователи социальных сетей в последние дни активно делятся видеозаписями, где вице-президент США Камала Харрис комментирует спецоперацию на Украине, и обращают внимание на ее низкий уровень понимания происходящего

2024-07-23T12:57

2024-07-23T12:57

2024-07-23T12:57

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камала харрис

россия

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"Обширные познания Камалы Харрис в геополитике можно сравнить с познаниями умственно отсталого бегемота, просто представьте ее в качестве президента", - сыронизировал в соцсети Х пользователь с аккаунтом "обеспокоенный гражданин".Он также опубликовал короткий фрагмент из недавнего телешоу на Fox News, где собрали знания Харрис об Украине.Похожие посты распространились в сети после того, как президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии."Серьезно? Это новый номинант?", "Зеленский, вероятно, сейчас плачет", - написали пользователи в сети. На посту вице-президента США Харрис выступала за полную поддержку Киева. Она обвиняла Москву в совершении преступлений против человечности.На днях издание Politico написало, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что заявления вице-президента США ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал.Подробнее о кандидатуре Харрис - в материале Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, камала харрис, россия, сша, джо байден, владимир зеленский