https://ukraina.ru/20240723/1056422062.html
"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине
"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине - 23.07.2024 Украина.ру
"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине
Пользователи социальных сетей в последние дни активно делятся видеозаписями, где вице-президент США Камала Харрис комментирует спецоперацию на Украине, и обращают внимание на ее низкий уровень понимания происходящего
2024-07-23T12:57
2024-07-23T12:57
2024-07-23T12:57
новости
украина
камала харрис
россия
сша
джо байден
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"Обширные познания Камалы Харрис в геополитике можно сравнить с познаниями умственно отсталого бегемота, просто представьте ее в качестве президента", - сыронизировал в соцсети Х пользователь с аккаунтом "обеспокоенный гражданин".Он также опубликовал короткий фрагмент из недавнего телешоу на Fox News, где собрали знания Харрис об Украине.Похожие посты распространились в сети после того, как президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии."Серьезно? Это новый номинант?", "Зеленский, вероятно, сейчас плачет", - написали пользователи в сети. На посту вице-президента США Харрис выступала за полную поддержку Киева. Она обвиняла Москву в совершении преступлений против человечности.На днях издание Politico написало, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что заявления вице-президента США ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал.Подробнее о кандидатуре Харрис - в материале Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, камала харрис, россия, сша, джо байден, владимир зеленский
Новости, Украина, Камала Харрис, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
"Зеленский, вероятно, плачет": пользователи нелестно отозвались о Харрис из-за слов об Украине
Пользователи социальных сетей в последние дни активно делятся видеозаписями, где вице-президент США Камала Харрис комментирует спецоперацию на Украине, и обращают внимание на ее низкий уровень понимания происходящего
"Обширные познания Камалы Харрис в геополитике можно сравнить с познаниями умственно отсталого бегемота, просто представьте ее в качестве президента", - сыронизировал в соцсети Х пользователь с аккаунтом "обеспокоенный гражданин".
Он также опубликовал короткий фрагмент из недавнего телешоу на Fox News, где собрали знания Харрис об Украине.
"Итак, Украина — это страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия — большая страна. Россия — могущественная страна. Россия решила вторгнуться в меньшую страну под названием Украина. Так что, по сути, это неправильно", - говорила Харрис.
Похожие посты распространились в сети после того, как президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии.
"Серьезно? Это новый номинант?", "Зеленский, вероятно, сейчас плачет", - написали пользователи в сети.
На посту вице-президента США Харрис выступала за полную поддержку Киева. Она обвиняла Москву в совершении преступлений против человечности.
На днях издание Politico написало, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что заявления вице-президента США ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал.