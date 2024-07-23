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Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов

Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов - 23.07.2024 Украина.ру

Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов

После того, как схлынули эмоции по поводу выхода Джо Байдена из предвыборной гонки, обнаружилось, что, собственно, сам президент США до сих пор не появился на публике.

2024-07-23T06:30

2024-07-23T06:30

2024-07-23T06:30

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И дело не только в карантине по ковиду. Ни тебе обращения к нации, ни символического видео с напутствием и словами поддержки Камалы Харрис, которую Байден предложил вместо себя. И уже поползли слухи, а не переворот ли готовят в Демпартии? Что касается, самой кандидатуры Харрис, то и эта тема стала обрастать теориями, что разыгранное расхождения в поддержке вице-президента – блеф кланов Обама-Клинтон. До выборов осталось чуть более трех месяцев и на этом этапе все изменения предвыборной стратегии должны быть ювелирно точными, промахов больше быть не должно. Кто же такая Харрис, каковы ее шансы на победу и чего ждать Украине в ближайшее время – размышляли эксперты в своих соцсетях.Юрист и общественный деятель Татьяна МонтянМисс Толерантность: что мы знаем о Камале Харрис, которая может стать следующим президентом США?Итак, после отказа Байдена баллотироваться в президенты США, наиболее вероятным кандидатом на этот пост от Демократической партии станет его вице-президент Камала Харрис. И это просто прекрасно, друзья мои! Что мы знаем о Камале Харрис? Да по сути ничего: она является, пожалуй, самым невыразительным вице-президентом США за всю историю. Оно и понятно: собственно, пост вице-президента она получила не за какие-то личные, политические и профессиональные качества, а в рамках курса на инклюзивность: женщина, чернокожая, дочь эмигрантки из Индии и профессора с Ямайки, да ещё и активная участница разных движей за равноправие, толерантность и вот это вот всё. Даже её деятельность в прокуратуре была просто пронизана темой "повесточки", хотя вообще-то прокуратура нужна не для этого: будучи прокурором Сан-Франциско, она отказалась требовать смертной казни для преступника, расстрелявшего из автомата двоих полицейских (одному из которых удалось выжить, а второму - нет), так как стрелок был чернокожим. В бытность прокурором Калифорнии она запомнилась отказом возбуждать дела по поводу ЛГБТ*-браков, на тот момент в том штате запрещённых. Впрочем, в других вопросах она была куда менее принципиальной - например, в 2015 году отказалась возбуждать расследование по поводу выявленных прессой фактов того, что её подчинённые прокуроры подделывали протоколы допросов свидетелей, лгали под присягой и занимались прочими подсудными делами. Зато создала в прокуратуре специальное подразделение по расследованию преступлений против представителей ЛГБТ*. В 2019 году, уже будучи сенатором, Харрис выдвинула свою кандидатуру на пост президента США, под конец кампании, обладая мощным рейтингом в 3% среди избирателей-демократов. Однако благодаря "инклюзивности" таки получила пост вице-премьера. В американской околополитической тусовке Харрис знаменита прежде всего своей косноязычностью. Например, в одном из интервью она с весьма глубокомысленным выражением произнесла фразу: "То, что может произойти, свободно от того, что происходило" - ну чисто Кличко с его "не только лишь все могут смотреть в завтрашний день". Среди других ораторских шедевров Харрис - призыв "почтить женщин, творивших историю на протяжении всей истории" или откровенно шизофренический призыв "всегда должны находить время, чтобы выразить то, что мы чувствуем по поводу момента, который является отражением радости, потому что, как вы знаете, он наступает утром". В общем, лично я просто счастлива, что столь шикарный персонаж будет представлять Демократическую партию на президентских выборах, и даже немного грущу по поводу того, что ей вряд ли суждено победить Трампа. Уж с таким-то президентом за судьбу США можно было бы быть спокойными - в том смысле, что этим самым США точно пришёл бы трындец.Депутат ГД и журналист Евгений ПоповНам всё одно, что слоны, что ослы, но, ради спортивного интереса, поставлю на Харрис. В ноябре она обойдёт Дональда. Женщина Молода (59) Цветная Прокурор (против уголовника Дональда). Не платила проституткам и не замешана (вроде) в коррупции. По взглядам симпатизирует левому Сандерсу. Короче, слепят из неё "народного" кандидата. Обаму 2.0. А вот Трамп все свои козыри за 100 дней до выборов выложил на стол. И если не прикопал что-то эдакое, то проиграет.Украинский экономист Алексей КущВ ближайшее время, демократы в США будут решать весьма сложную дилемму: "сливать" выборы президента с помощью технического кандидата и концентрироваться на выборах в Палату представителей и Сенат или найти нового реального кандидата для победы на выборах президента. Точка бифуркации тут - покушение на Трампа. После этого, техническим кандидатом мог быть и сам Байден, даже с учетом админресурса на выборах. Но видимо, его физические потенции уже не оставляют для этого никаких шансов. Как подтверждение данного тезиса - то, что он лично не обратился к нации по случаю своего отказа от участия в избирательной гонке, а лишь подписал письмо, написанное спичрайтерами. Вторым техническим кандидатом может стать Камала Харрис. Даже в стане демократов ее перспективы президентства выглядят как настоящая катастрофа. Все эти дни в стане демократов шла ожесточенная борьба: остаться в формате "технического кандидата" или включиться в президентскую гонку по-взрослому. У второго варианта есть ряд минусов: разогрев рейтинга Трампа и крайне недостаточное время для раскрутки нового кандидата от демпартии. А также осознание того факта, что в случае поражения, такому реальному кандидату придется сжечь свою политическую перспективу. В Америке не любят проигравших. Поэтому и Альберт Гор, и Хилари Клинтом, после поражения на выборах ушли из активной политики и сосредоточились на кулуарной. Исключение - Трамп, но он больше, чем просто политик, это, скорее, политический бренд и символ. Камала Харрис не получила поддержки Клинтонов и Обам, а также Нэнси Пелоси, тяжеловесов демократов. Также нет пока и поддержки со стороны руководителей демократического большинства в Сенате и меньшинства в Палате представителей. Вместо Харрис, демократы говорят о "выдающемся кандидате", которого им нужно будет выбрать в августе. Таким тяжеловесом может стать, например, Мишель Обама. Значительно меньше шансов у Хилари Клинтон. Судя по тому, кого выдвинут демократы (Харрис или тяжеловеса) в августе, можно будет судить о перспективах демократов на выборах (точнее сказать, об их оценке этих перспектив).Политик Олег ЦаревКак я писал, кандидатура Камалы Харрис в качестве номинанта от демократов пока формально не утверждена Демократической конвенцией, а основные фигуры партии — Барак Обама, лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис — пока её тоже публично не поддержали. Но до выборов остается чуть более 100 дней, и это, кажется, слишком короткий срок для того, чтобы кто-либо смог серьезно побороться с Харрис за номинацию. ▪️Главный вопрос — шансы Харрис против Трампа. Социология показывает, что они пока примерно такие же, как у Байдена. Опрос Economist 13-16 июля показал 39% у Харрис против 44% у Трампа, CBS News - 51% против 48%, Reuters/Ipsos дает примерное равенство; ▪️Харрис поддерживает основная часть демократического истеблишмента, в ее пользу уже высказались губернатор Калифорнии Ньюсом, губернатор Пенсильвании Шапиро, губернатор Северной Каролины Купер и сенатор от Аризоны Келли; Другой кандидат вместо Харрис может быть риском для демократов, поскольку Харрис пользуется поддержкой их самого "ядерного" электората — женщин и афроамериканцев; Харрис советуют взять кандидатом в вице-президенты белого мужчину, что она, скорее всего, и сделает. Ее также поддерживают влиятельные американские организации, защищающие право на аборты — это один из основных ценностных вопросов кампании, и Харрис известна своей защитой абортов; ▪️Независимый кандидат Роберт Кеннеди назвал все происходящее "стратегической ошибкой". Кеннеди еще год назад утверждал, что Байден не сможет вести президентскую гонку по состоянию здоровья, но в демпартии тогда очень недемократично подавили всякое инакомыслие и утвердили Байдена на безальтернативной основе. В ряде важных штатов даже не проводили праймериз. Также недемократично президента теперь вывели из игры; ▪️Поэтому неудивительно, что республиканцы, и в частности партнер Трампа по президентской гонке Вэнс, уже начали публично обвинять Харрис в том, что та лгала людям, когда говорила о прекрасной форме Байдена; ▪️Что касается отношений Трампа и Харрис, то в ходе одного из недавних выступлений Трамп сказал, что Харрис сумасшедшая, но не до такой степени, как Нэнси Пелоси. При этом выяснилось, что в 2011 и 2013 годах, когда Харрис боролась за место генпрокурора Калифорнии, Трамп пожертвовал ей $6000.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаК утру понедельника тенденция по выдвижению Камалы Харрис в президенты США от Демпартии стала очевидной. Из 286 высокопоставленных демократов в Палате представителей, Сенате и губернаторском корпусе Харрис к настоящему моменту поддержали 178 человек. За несколько часов после "самоотвода" Байдена, обнародованного от его имени, $96 млн финансирования его кампании были переведены на имя Харрис — а "к кому идут деньги" остаётся главным критерием американской политики. Выдвижение Харрис поддержали сам Байден, Клинтоны, наследник империи Соросов и ряд других значимых лиц. Однако о консенсусе в демократических рядах говорить не приходится. В отличие от всех, Барак Обама умудрился выпустить заявление, в котором Харрис не упоминается вообще. Более того, Обама призвал провести праймериз Демпартии для избрания кандидата. Времени для этого в обрез. Демократический съезд стартует в Чикаго уже 19 августа.Многие обратили внимание также, что твиттер-сообщение Байдена о выходе из гонки обошлось без самого Байдена. Не было ни видеообращения, ни любой другой демонстрации президента США живьём. Хотя ещё утром воскресенья председатель предвыборного штаба Байдена заявил, что тот не покидает предвыборную гонку. "Попахивает путчем", — осторожно предположил популярный бизнесмен Дэвид Сакс, а другие начали сверять подпись Байдена на документе с ранее известными. Всё действительно смахивает на внутрипартийный переворот — пока только внутрипартийный. Сейчас в стане демократов идут активные торги — это уже видно по заочной дуэли заявлений Обам и Клинтонов. Ни те, ни другие не намерены терять рычаги неформального влияния на ситуацию. В том числе поэтому выдвижение нового кандидата будет сопровождаться массой других значимых решений. Например, кто будет вице-президентом при нём. Вице-президент, по электоральной традиции, должен усилить слабые места президента. Харрис представляет оплот демократов Калифорнию, так что её правой рукой может стать популярный политик из колеблющихся штатов: Рой Купер из Северной Каролины, сенатор из Аризоны Марк Келли, губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер, Энди Бешир из Кентукки, Гретхен Уитмер из Мичигана или Джош Шапиро из Пенсильвании. Это важно, потому что вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс, например, одновременно обесценил попытки убивать Большого Дональда (наследник будет ещё хуже), цементировал политический "трампизм" и укрепил вертикаль исполнительной власти. По тому, кто будет выдвинут "вице" при Харрис или при ком-то другом, можно будет многое говорить о целостности политики США как таковой. ▪️ Так или иначе, положение дел в американском политикуме тяжёлое — и это прямо влияет на ситуацию в "клиентских" кругах по всему миру. За полгода до инаугурации нового хозяина Белого дома действующий президент стал уткой хромее некуда, а значит в мировом стане союзников США пойдёт разброд и шатание. Кто-то уже сейчас бежит бить челом Трампу и начинает соотносить свою политику с его планами. Кто-то, вроде Турции, использует период безвластия для продвижения собственных интересов. До момента определения кандидата от демократов непонятно, кому присягать на верность, а значит общая турбулентность только возрастает. Ясно одно: в отношении России и украинского направления, как и по части прочих элементов байденополитики, никакой кандидат от демократов не будет отклоняться от генеральной линии партии. Не сделает этого и Харрис — иначе её просто не выдвинут в президенты. Таким образом, перефразируя известную фразу, можно сказать: "Харрис лучше".О ярких и знаковых моментах в биографии Камалы Харрис - в статье Евгении Кондаковой Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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сша, украина, индия, камала харрис, джо байден, дональд трамп, сенат, демократическая партия, госдума, эксклюзив