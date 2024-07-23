"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Фенольный завод в Новгородском – это основной укрепрайон противника, Украина перебрасывает туда свежие силы. Была информация о 95-й бригаде, 32-й бригаде, 28-й бригаде, а также о стрелковых батальонах ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Кроме Дзержинска (Торецка), ВС РФ пошли во фронтовое наступление на Новгородское (Нью-Йорк). Минобороны РФ уже официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего войска продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги, отметил обозреватель.
[Проект Lostarmour на своей интерактивной карте СВО фиксирует, что сейчас ВС РФ заняли небольшой участок по реке Кривой Торец напротив железнодорожной станции Фенольная]
Фенольный завод – это основной укрепрайон противника в Новгородском, сейчас Украина перебрасывает туда свежие силы. Была информация о 95-й бригаде (она выступала в качестве "пожарной команды" на Купянском направлении), 32-й бригаде, 28-й бригаде, а также о стрелковых батальонах ВСУ, уточнил эксперт.
"Кроме того, противник выстроил крепкую оборону на северном фланге. ВСУ все еще стоят на высотах возле Клещеевки, мы никак не можем выдавить их за канал "Северский Донец-Донбасс", - отметил Угольный.
На юге ВС РФ пока не наступают, потому что ждут окончания боев за Новоселовку Первую, Прогресс и Воздвиженку. А после этого войска будут двигаться на север вдоль реки Калиновка, заключил собеседник издания.
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