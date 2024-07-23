https://ukraina.ru/20240723/1056412905.html

"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском

"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском - 23.07.2024 Украина.ру

"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском

Фенольный завод в Новгородском – это основной укрепрайон противника, Украина перебрасывает туда свежие силы. Была информация о 95-й бригаде, 32-й бригаде, 28-й бригаде, а также о стрелковых батальонах ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-07-23T06:00

2024-07-23T06:00

2024-07-23T06:00

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Кроме Дзержинска (Торецка), ВС РФ пошли во фронтовое наступление на Новгородское (Нью-Йорк). Минобороны РФ уже официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего войска продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги, отметил обозреватель.[Проект Lostarmour на своей интерактивной карте СВО фиксирует, что сейчас ВС РФ заняли небольшой участок по реке Кривой Торец напротив железнодорожной станции Фенольная]Фенольный завод – это основной укрепрайон противника в Новгородском, сейчас Украина перебрасывает туда свежие силы. Была информация о 95-й бригаде (она выступала в качестве "пожарной команды" на Купянском направлении), 32-й бригаде, 28-й бригаде, а также о стрелковых батальонах ВСУ, уточнил эксперт.На юге ВС РФ пока не наступают, потому что ждут окончания боев за Новоселовку Первую, Прогресс и Воздвиженку. А после этого войска будут двигаться на север вдоль реки Калиновка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, донбасс, всу, вс рф, северский донец , наступление, бои, укрепления