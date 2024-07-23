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"Баланс на будущее": Ищенко объяснил, зачем США нужны Зеленский и Порошенко

"Баланс на будущее": Ищенко объяснил, зачем США нужны Зеленский и Порошенко - 23.07.2024 Украина.ру

"Баланс на будущее": Ищенко объяснил, зачем США нужны Зеленский и Порошенко

Соединенные Штаты не дают Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко уничтожить друг друга, так как оба этих политика могут пригодиться Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-07-23T05:40

2024-07-23T05:40

2024-07-23T05:40

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сша

владимир зеленский

ростислав ищенко

петр порошенко

украина

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Если у власти будет "хитрый" Порошенко, который будет уворачиваться от войны, его могут заменить новым Зеленским, отметил политолог. "Поэтому американцы не дают этих политиков уничтожить. Ни выгнать из страны, ни просто убить. Они не дают им свалить Зеленского, говорят, не время. И Зеленскому не дают их грохнуть, говорят, это не демократично, это люди, хорошо известные на Западе, они стояли на Майдане, когда ты еще против Майдана выступал. Поэтому нельзя их твоими грязными руками трогать", - сказал Ищенко.По его словам, таким образом сохраняют баланс на будущее. В конце концов, сбросить всех их с корабля истории, они всегда успеют. Зачем торопиться? Поэтому ни те не могут съесть Зеленского, сколько они не рассказывают об этом, ни Зеленский не может их съесть. Главный директивный орган не принял решения. Вернее, он принял решения, что жить будут пока что все, резюмировал собеседник издания.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, петр порошенко, украина