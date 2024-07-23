"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
На сегодняшний день у ВСУ появились новые классы дронов "Баба-яга" с электродвигателями, они практически бесшумны. Есть у них и бензиновые модели, но они уже никого не пугают. Сейчас бойцы сами ищут их, чтобы сбить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
В прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Этот тяжелый дрон слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками, это была просто какая-то "ходячая цветомузыка", рассказал военный.
Неизвестно, чего ВСУ хотели этим добиться, возможно это была психологическая атака, добавил он.
"На сегодняшний день у них (ВСУ. - Ред.) появились новые классы "Бабок-ёжек" с электродвигателями. Они практически бесшумны. Еще и бензиновые, правда, остались, но они нас не пугают. Мы, наоборот, ищем их сами, чтобы сбить", - отметил командир.
Если сравнивать с прошлым годом, то на сегодняшний день ситуация с БПЛА, наверное, в 100 раз лучше. Несмотря на это, на фронте нужно еще больше беспилотников, за ними - будущее, добавил он.
Наши операторы БПЛА обучены, квалифицированы, прошли спецкурсы и непосредственно выполняют боевую работу. Все, что касается разведки и корректировки огня, у них точно "на пять с плюсом", заключил собеседник издания.
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