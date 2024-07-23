https://ukraina.ru/20240723/1056407983.html

"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой

"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой - 23.07.2024 Украина.ру

"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой

На сегодняшний день у ВСУ появились новые классы дронов "Баба-яга" с электродвигателями, они практически бесшумны. Есть у них и бензиновые модели, но они уже никого не пугают. Сейчас бойцы сами ищут их, чтобы сбить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-23T05:35

2024-07-23T05:35

2024-07-23T05:35

новости

вс рф

дроны

барсы

бпла

разведка

сво

беспилотники

фронт

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056407584_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_05c33f49f89f3ecc1218894652709c26.jpg.webp

В прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Этот тяжелый дрон слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками, это была просто какая-то "ходячая цветомузыка", рассказал военный.Неизвестно, чего ВСУ хотели этим добиться, возможно это была психологическая атака, добавил он.Если сравнивать с прошлым годом, то на сегодняшний день ситуация с БПЛА, наверное, в 100 раз лучше. Несмотря на это, на фронте нужно еще больше беспилотников, за ними - будущее, добавил он.Наши операторы БПЛА обучены, квалифицированы, прошли спецкурсы и непосредственно выполняют боевую работу. Все, что касается разведки и корректировки огня, у них точно "на пять с плюсом", заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, дроны, барсы, бпла, разведка, сво, беспилотники, фронт, бойцы