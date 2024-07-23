"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию - 23.07.2024 Украина.ру
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"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию
"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию - 23.07.2024 Украина.ру
"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию
Население везде делится на две группы: одна часть обвиняет во всем власти, другая - внешнего врага. Этот тезис применим и к нынешней Украине. Об этом обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-07-23T04:30
2024-07-23T04:30
новости
украина
россия
ростислав ищенко
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Ищенко обратил внимание на то, что на Украине есть значительная часть населения, которая во всем винит Россию.По его словам, население везде делится на одинаковые группы. Одна предъявляет все претензии к своему правительству, другая склонна предъявлять претензии к каким-то там внешним врагам, стихийным бедствиям, подытожил собеседник издания.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко

"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию

04:30 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАнтироссийская акция радикалов в Киеве
Антироссийская акция радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Население везде делится на две группы: одна часть обвиняет во всем власти, другая - внешнего врага. Этот тезис применим и к нынешней Украине. Об этом обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил в интервью изданию Украина.ру
Ищенко обратил внимание на то, что на Украине есть значительная часть населения, которая во всем винит Россию.
"Потому что они обвиняют Россию во всем. Даже если у них засуха наступит, они все равно будут обвинять Россию. У них такой психотип", - сказал эксперт.
По его словам, население везде делится на одинаковые группы. Одна предъявляет все претензии к своему правительству, другая склонна предъявлять претензии к каким-то там внешним врагам, стихийным бедствиям, подытожил собеседник издания.
О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.
 
НовостиУкраинаРоссияРостислав Ищенко
 
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