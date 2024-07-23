https://ukraina.ru/20240723/1056405727.html

"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию

"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию - 23.07.2024 Украина.ру

"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию

Население везде делится на две группы: одна часть обвиняет во всем власти, другая - внешнего врага. Этот тезис применим и к нынешней Украине. Об этом обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил в интервью изданию Украина.ру

2024-07-23T04:30

2024-07-23T04:30

2024-07-23T04:30

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ростислав ищенко

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Ищенко обратил внимание на то, что на Украине есть значительная часть населения, которая во всем винит Россию.По его словам, население везде делится на одинаковые группы. Одна предъявляет все претензии к своему правительству, другая склонна предъявлять претензии к каким-то там внешним врагам, стихийным бедствиям, подытожил собеседник издания.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко