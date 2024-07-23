Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды" - 23.07.2024 Украина.ру
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Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"
Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды" - 23.07.2024 Украина.ру
Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"
Мы полностью доверяем нашей авиации, нашим прославленным летчикам. Поэтому все самолеты F-16, которые поставят Украине будут сбиты и будут гореть также, как горели немецкие "Леопарды" и другая натовская техника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-23T05:00
2024-07-23T05:00
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Сейчас противник прощупывает нас, пытается выявить более выгодные направления для удара. Наращивает тут, на Запорожском направлении свои силы и средства. Так что в августе-сентябре тут будет очень жарко, рассказал военный.Противник будет использовать здесь максимум сил и средств для прорыва фронта. Идет постоянное наращивание группировки, стягивается бронетехника, в эфире появляются новые позывные, поэтому все говорит о том, что ВСУ готовится к наступлению, добавил он.У американского самолета F-16 есть свои плюсы и свои минусы. Плюс: мощные ракеты, которые бьют на 20–30 км дальше, чем наши. Дальность обнаружения у его радаров чуть больше, чем у отечественных образцов. Но противоядие будет обязательно найдено, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть весь транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, f-16, нато, самолет, авиация, всу, наступление, летчики
Новости, Украина, Россия, США, F-16, НАТО, самолет, авиация, ВСУ, наступление, летчики

Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"

05:00 23.07.2024
 
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© Public domain
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Мы полностью доверяем нашей авиации, нашим прославленным летчикам. Поэтому все самолеты F-16, которые поставят Украине будут сбиты и будут гореть также, как горели немецкие "Леопарды" и другая натовская техника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Сейчас противник прощупывает нас, пытается выявить более выгодные направления для удара. Наращивает тут, на Запорожском направлении свои силы и средства. Так что в августе-сентябре тут будет очень жарко, рассказал военный.
Противник будет использовать здесь максимум сил и средств для прорыва фронта. Идет постоянное наращивание группировки, стягивается бронетехника, в эфире появляются новые позывные, поэтому все говорит о том, что ВСУ готовится к наступлению, добавил он.

"Мы полностью доверяем нашей авиации, нашим прославленным летчикам. Поэтому все эти F-16 [которые поставят Украине] будут сбиты и будут гореть, как горели прославленные немецкие "Леопарды" и другая натовская техника. Летчики справятся со своей задачей, а мы, пехота, со своей", - подчеркнул командир.

У американского самолета F-16 есть свои плюсы и свои минусы. Плюс: мощные ракеты, которые бьют на 20–30 км дальше, чем наши. Дальность обнаружения у его радаров чуть больше, чем у отечественных образцов. Но противоядие будет обязательно найдено, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина перекрыть весь транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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