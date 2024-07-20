Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней - 20.07.2024 Украина.ру
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Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней
Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней - 20.07.2024 Украина.ру
Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней
Военное положение и насильственная мобилизация будут продлены еще на 90 дней, до 9 ноября текущего года. Соответствующее решение вынесет украинский парламент, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
2024-07-20T15:03
2024-07-20T15:06
новости
ярослав железняк
верховная рада
мобилизация
всу
сво
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По его данным, в ближайшие дни Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два законопроекта, которые примут 22-25 июля. Железняк напомнил, что пока военное положение действует до 11 августа, а предстоящее голосование станет уже 12-м по счету.Ранее Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза.Подробнее о количестве и качестве украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html
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новости, ярослав железняк, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Ярослав Железняк, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней

15:03 20.07.2024 (обновлено: 15:06 20.07.2024)
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Военное положение и насильственная мобилизация будут продлены еще на 90 дней, до 9 ноября текущего года. Соответствующее решение вынесет украинский парламент, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
По его данным, в ближайшие дни Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два законопроекта, которые примут 22-25 июля.
Железняк напомнил, что пока военное положение действует до 11 августа, а предстоящее голосование станет уже 12-м по счету.
Ранее Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза.
Подробнее о количестве и качестве украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
17 июля, 12:11
Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащихПять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли за ночь в Одессе. Об этом сообщили местные интернет-сообщества
 
НовостиЯрослав ЖелезнякВерховная РадамобилизацияВСУСВО
 
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