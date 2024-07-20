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Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней

Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней - 20.07.2024 Украина.ру

Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней

Военное положение и насильственная мобилизация будут продлены еще на 90 дней, до 9 ноября текущего года. Соответствующее решение вынесет украинский парламент, сообщил народный депутат Ярослав Железняк

2024-07-20T15:03

2024-07-20T15:03

2024-07-20T15:06

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ярослав железняк

верховная рада

мобилизация

всу

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По его данным, в ближайшие дни Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два законопроекта, которые примут 22-25 июля. Железняк напомнил, что пока военное положение действует до 11 августа, а предстоящее голосование станет уже 12-м по счету.Ранее Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза.Подробнее о количестве и качестве украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html

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новости, ярослав железняк, верховная рада, мобилизация, всу, сво