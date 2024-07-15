"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза - 15.07.2024 Украина.ру
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"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза
"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза - 15.07.2024 Украина.ру
"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза
Только в мае и июне темпы набора украинцев для последующей отправки на фронт выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года. Об этом в интервью журналистам газеты Reuters заявил представитель Министерства обороны Украины Богдан Сеник
2024-07-15T13:52
2024-07-15T13:55
новости
украина
россия
запад
вооруженные силы украины
reuters
госпогранслужба
мобилизация
всу
сво
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По его словам это "положительная тенденция", хотя средний возраст призывников не изменился и составляет около 40 лет. СМИ также отмечает, что ВСУ усилены помощью Запада, но не уточняется идет ли речь об иностранных наемниках в рядах ВСУ. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны Украины Роман Костенко полагает, что если темпы мобилизации не изменятся, то до конца этого года ВСУ пополнят 200 тысяч дополнительных солдат. "Это, по его словам, могло бы позволить Украине рассмотреть законодательство о демобилизации некоторых войск. Хотя министр внутренних дел предупредил, что это без замены пропорциональной их части может ослабить фронт", – отметили в материале Reuters. Примечательно, что в новом законе об усилении мобилизации в рамках исполнения которого в городах Украины интенсифицировали отправку мужчин и женщин на фронт, не прописана норма о демобилизации военнослужащих. Также журналисты указывают, что Россия ежемесячно набирает около 30 тысяч военных. Пока в Минобороны Украины отчитываются британским СМИ о темпах мобилизации, украинские уклонисты не оставляют попыток избежать насильственной отправки на фронт. В понедельник при попытке побега на границе в Одесской области были задержаны 27 человек, информировала Госпогранслужба Украины. Подробнее о том, куда ВСУ бросят десять новых бригад и какая мобилизация нужна России смотрите в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала "Colonelcassad" Бориса Рожина в эфире Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, reuters, госпогранслужба, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, Reuters, Госпогранслужба, мобилизация, ВСУ, СВО

"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза

13:52 15.07.2024 (обновлено: 13:55 15.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Только в мае и июне темпы набора украинцев для последующей отправки на фронт выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года. Об этом в интервью журналистам газеты Reuters заявил представитель Министерства обороны Украины Богдан Сеник
По его словам это "положительная тенденция", хотя средний возраст призывников не изменился и составляет около 40 лет. СМИ также отмечает, что ВСУ усилены помощью Запада, но не уточняется идет ли речь об иностранных наемниках в рядах ВСУ.
"Многие истощенные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около одного миллиона человек", – сказано в статье.
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны Украины Роман Костенко полагает, что если темпы мобилизации не изменятся, то до конца этого года ВСУ пополнят 200 тысяч дополнительных солдат.

"Это, по его словам, могло бы позволить Украине рассмотреть законодательство о демобилизации некоторых войск. Хотя министр внутренних дел предупредил, что это без замены пропорциональной их части может ослабить фронт", – отметили в материале Reuters.

Примечательно, что в новом законе об усилении мобилизации в рамках исполнения которого в городах Украины интенсифицировали отправку мужчин и женщин на фронт, не прописана норма о демобилизации военнослужащих.
Также журналисты указывают, что Россия ежемесячно набирает около 30 тысяч военных.
Пока в Минобороны Украины отчитываются британским СМИ о темпах мобилизации, украинские уклонисты не оставляют попыток избежать насильственной отправки на фронт. В понедельник при попытке побега на границе в Одесской области были задержаны 27 человек, информировала Госпогранслужба Украины.
Подробнее о том, куда ВСУ бросят десять новых бригад и какая мобилизация нужна России смотрите в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала "Colonelcassad" Бориса Рожина в эфире Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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